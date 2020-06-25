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Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

Появление на поле боя автоматического оружия изменила боевые действия раз и навсегда. Теперь количеством войск противника стало брать бесполезно – сила оружия решает гораздо больше. Из штурмовой винтовки можно вести огонь как одиночными, так и очередями – это делает ее универсальным инструментом для большинства задач. Есть здесь и свои лидеры: западные специалисты составили рейтинг самых мощных и самых опасных винтовок мира. Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

М4


Карабин M4 внешне напоминает M16A2, на основе которой и был сделан. Изначально его планировали использовать только для вооружения экипажей боевых машин, но штурмовая винтовка получилась настолько удачной, что в настоящее время на него перешла вся армия США целиком. Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

SA80A2


Британский стрелковый комплекс SA80 был разработан еще в середине 1980-х годов. И только в 2000-м потребовалось провести глубокую модернизацию, за которую взялись специалисты Heckler & Koch. В результате английская армия получила одну из лучших штурмовых винтовок современности, созданных по схеме булл-пап. Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

FAMAS


Штурмовая винтовка FAMAS также создана по компоновке булл-пап. Для питания F1 использует 25-зарядные коробчатые прямые магазины с отверстиями для визуального контроля за количеством оставшихся патронов.
Винтовка штатно комплектуется штык-ножом, крепящимся над стволом. Удачная, в целом, конструкция сейчас признана несколько устаревшей. Франция готовится перевооружится немецкими НК416. Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

НК416


Детище Heckler & Koch, кстати, тоже в списке. Немцы адаптировали новую винтовку под американскую модульную систему AR15. Пусть внешнее сходство с карабином М4 вас не обманет: по сути, механизм гораздо ближе к немецкой H&K G36. Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

АК-74М


И на первое место западные специалисты ставят российский АК-74М. Автоматический штурмовой карабин действительно на голову превосходит и немецкие и американские винтовки. Он более мощный и что еще важнее в условиях боя — более надежный.

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Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

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Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мираПодписаться на мой Instagram
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