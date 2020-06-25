Мнение экспертов: самые опасные штурмовые винтовки мира

Появление на поле боя автоматического оружия изменила боевые действия раз и навсегда. Теперь количеством войск противника стало брать бесполезно – сила оружия решает гораздо больше. Из штурмовой винтовки можно вести огонь как одиночными, так и очередями – это делает ее универсальным инструментом для большинства задач. Есть здесь и свои лидеры: западные специалисты составили рейтинг самых мощных и самых опасных винтовок мира.





М4

SA80A2

FAMAS

НК416

АК-74М