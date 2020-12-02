Как продлить жизнь тормозным дискам автомобиля

Тормозные диски автомобиля – это одна из тех деталей в машине, которая с завидной регулярностью подвергается повышенной нагрузке в ходе эксплуатации транспортного средства. А значит диски с завидной быстротой изнашиваются. В такой ситуации перед каждым ответственным автомобилистом встает логичный и вполне закономерный вопрос: а что нужно сделать для того, чтобы тормозные диски любимой «ласточки» изнашивались хотя бы немного медленнее?









Что влияет на срок службы тормозных дисков?

Как можно продлить срок службы тормозных дисков?