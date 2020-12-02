Как продлить жизнь тормозным дискам автомобиля

Тормозные диски автомобиля – это одна из тех деталей в машине, которая с завидной регулярностью подвергается повышенной нагрузке в ходе эксплуатации транспортного средства. А значит диски с завидной быстротой изнашиваются. В такой ситуации перед каждым ответственным автомобилистом встает логичный и вполне закономерный вопрос: а что нужно сделать для того, чтобы тормозные диски любимой «ласточки» изнашивались хотя бы немного медленнее?
Что влияет на срок службы тормозных дисков?
Почему в одних случаях тормозные диски служат по 200 тысяч километров, а в других не способны прожить и 50 тысяч километров пробега? Следует понимать, что на скорость износа данной детали влияет большое количество факторов, прямых и косвенных. Наиболее сильное воздействие на диски при этом оказывает непосредственно манера водителя управлять транспортным средством. Так, если автомобилист «практикует» агрессивный стиль вождения, то диски будут изнашиваться с чудовищной скоростью.
Кроме того, «здоровья» важному элементу конструкции не добавляет и постоянное удержание автомобилистом педали тормоза по поводу и без. Негативным образом влияет неправильная эксплуатации автомобиля, например, осуществление торможения (без особой нужды) в лужах. В такой ситуации диски получают термальный удар или-за столкновения горячей детали и холодной воды. Существует еще много косвенных причин и поводов быстрого «убийства» тормозов. Однако в большинстве случаев, главным виновником происходящего является сам водитель.
Как можно продлить срок службы тормозных дисков?
Зная первопричины проблемы, ответить на данный вопрос должно быть уже не так сложно, даже без посторонней помощи. Совершенно очевидно, что если на любимом автомобили диски изнашиваются так, что уже никакого кошелька не хватает их менять, следует в первую очередь присмотреться к своей собственной манере езды. «Экстренное торможение» не должно быть нормальной практикой. А значит не стоит всегда соблюдать скоростной режим и внимательно следить за тем, что происходит на дороге.
Кроме того, не стоит (без крайне нужды) останавливаться и парковаться после того, как было осуществлено экстренное торможение. Рекомендуется проехать еще хотя бы километр перед парковкой в спокойном режиме для того, чтобы диски смогли постепенно и правильно остыть. Если же просто оставить машину с горячими дисками, то они столкнутся с тем же эффектом, который, по сути, случается при торможении в воде.
Само собой, категорически запрещено оставлять автомобиль припаркованным на месте лужи, а также на неровной поверхности. Последнее сказывается крайне негативно не только на тормозных диска, но еще и на «ручнике». Наконец, не следует забывать о регулярном проведении сервисных работ. Колодки и диски в обязательном порядке нужно проверять у квалифицированного мастера хотя бы раз в год. Самостоятельный осмотр дисков рекомендуется делать каждые 2-3 месяца, благо для этого даже колеса снимать не нужно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии