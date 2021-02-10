Как приготовить рассольник, чтобы захотелось добавки: 3 крутых рецепта

Ежедневно практически каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить и чем накормить семью, да так, чтобы было вкусно и сытно. И тут на помощь приходят рецепты рассольника: от классического варианта с перловкой и квашеными огурцами до рыбного и грибного.
1. Перловый
Рассольник с перловкой. \ Фото: google.com.ua.
Сытный и потрясающе вкусный перловый рассольник с нежными свиными рёбрышками – то, что нужно холодными осенними днями и вечерами. Пара половников наваристого супчика как нельзя лучше согреет и утолит голод.
Ингредиенты:
• Рёбра свиные - 300-350 г;
• Вода - 2,5 л;
• Крупа перловая - 0,5 стакана;
• Огурцы квашеные среднего размера - 3 шт;
• Картофель среднего размера - 3-4 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 2 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Масло растительное - 6 ч.л;
• Рассол огуречный - 0,5 стакана;
• Лист лавровый - 2-3 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Рассольник со свиными рёбрами. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Рёбра тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Равномерно нарезать;
• Залить водой;
• На сильном огне довести до кипения;
• Затем снять пену и уменьшить огонь;
• Бросить лавровый лист;
• Накрыть крышкой и готовить около часа;
• Перловку обдать кипятком (1-2 раза);
• Откинуть на дуршлаг;
• И промыть под холодной проточной водой;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Картофель вымыть;
• Очистить и нарезать небольшим кубиком;
• Добавить в кастрюлю с рёбрами;
• Затем добавить перловку;
• Лук и морковь очистить;
• Лук мелко нарезать;
• Морковь натереть на мелкой тёрке;
• Огурцы натереть на крупную тёрку;
• Обжарить вместе с луком и морковкой примерно 7-10 минут;
• Добавить в кастрюлю с супом;
• Затем влить рассол;
• Посолить и поперчить;
• Довести до кипения;
• Готовить ещё 10-15 минут;
• Перед подачей при желании посыпать свежей зеленью.
2. Рыбный
Рыбный рассольник. \ Фото: livejournal.com.
Рыбной бывает не только уха и классический суп, а и рассольник, который мало кому приходит в голову приготовить из рыбы. Заинтригованы? Тогда поспешите записать рецепт, чтобы в ближайшее время попробовать столь оригинальное блюдо.
Ингредиенты:
• Судак (тушка без головы зачищенная) - 0,5 кг;
• Вода - 2-2,5 л;
• Лук репчатый среднего размера - 1-2 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Огурцы квашеные среднего размера - 3 шт;
• Рис - 3-4 ст.л;
• Масло сливочное - 1-1,5 ст.л;
• Лист лавровый - 2-3 шт;
• Перец серый душистый - 5-6 шт;
• Корень петрушки - 1 стебель;
• Рассол - 0,5 стакана;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 5-6 стебельков.
Рассольник из рыбы. \ Фото: fr.dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Рыбу вымыть под холодной проточной водой;
• Переложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Луковицу очистить и положить в кастрюлю к рыбе;
• Затем добавить перец душистый, корень петрушки и лавровые листья;
• Готовить на среднем огне 40-50 минут;
• После рыбу выловить;
• Отделить мякоть от костей;
• Бульон процедить через мелкое сито в чистую кастрюлю;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Отправить в кастрюлю с рыбным бульоном;
• Рис хорошенько промыть несколько раз;
• Переложить в кастрюлю с бульоном;
• Готовить 10-15 минут на медленном огне;
• Морковку и огурцы натереть на крупную тёрку;
• Лук мелко нарезать;
• Обжарить вместе с огурцами и морковкой на сливочном масле примерно 5-6 минут;
• Затем добавить рассол;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить на медленном огне 6-8 минут;
• Из рыбного бульона извлечь отварную луковицу;
• Затем добавить зажарку вместе с кусочками рыбы;
• Проварить 3-4 минуты;
• По желанию досолить;
• Перед подачей посыпать свежей мелко рубленной петрушкой.
3. Грибной
Грибной рассольник. \ Фото: gastronom.ru.
Рассольник с грибами – невероятная феерия вкуса и аромата. Квашенные огурцы как нельзя лучше сочетаются с грибами, делая блюдо ярким и насыщенным.
Ингредиенты:
• Говядина на кости - 300-350 г;
• Вода - 2-2,5 л;
• Грибы (шампиньоны, вешенки или белые) - 150-200 г;
• Картошка среднего размера - 2 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Огурцы квашеные среднего размера - 2-3 шт;
• Перец горошком - 5-6 шт;
• Лист лавровый - 1-2 шт;
• Перловка - 2-3 ст.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Паста томатная - 4 ч.л;
• Масло растительное - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Зелень свежая - 5-6 веточек.
Рассольник с грибами. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть и залить водой;
• Добавить лавровый лист и перец;
• Слегка присолить;
• Готовить час-полтора (периодически собирая пену);
• По готовности мясо извлечь;
• Бульон процедить через мелкое сито в чистую кастрюлю;
• Перловку тщательно вымыть;
• Отварить до готовности;
• Картошку, морковку и огурцы нарезать соломкой или кубиком;
• Лук нарезать полукольцами;
• В говяжий бульон добавить перловку и картофель;
• На масле обжарить лук, морковь и огурцы;
• Добавить в кастрюлю;
• Мясо обобрать с кости и равномерно нарезать;
• Добавить в кастрюлю с супом;
• Грибы тщательно вымыть;
• Нарезать соломкой или кубиком;
• Добавить в кастрюлю;
• Готовить 5-7 минут;
• Затем добавить томатную пасту;
• Приправить солью и молотым перцем;
• Проварить 6-8 минут;
• Подавать со свежей зеленью и сметаной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии