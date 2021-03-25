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Как быстро убрать запах на кухне

Главная черта идеальной хозяйки – это чистая кухня, в которой витает приятный аромат. В статье мы расскажем несколько простых способов, которые позволят нейтрализовать неприятный запах на кухне.

1. Самостоятельно сделать освежитель воздуха


Чтобы сделать освежитель воздуха, много ингредиентов не нужно. Достаточно взять пульверизатор, налить в него воды, дополнить любимым запахом эфирного масла и вуаля – самый приятный запах будет витать по всей вашей кухне.
Как быстро убрать запах на кухне

2. Прочистить слив 


Многие запахи на кухне возникают на фоне забитого слива. Чтобы его прочистить, можно использовать ингредиенты, которые точно есть на вашей кухне: соль и сода. Их смешивают, а потом все заливают вместе с кипятком в слив. Можно также использовать химические средства для очистки.
Как быстро убрать запах на кухне

3. Положить пищевую соду в холодильник


Самый верный способ избавить кухню от неприятных запахов – это помыть холодильник. Чтобы точно выветрить свой холодильник от неприятных ароматов, стоит дополнительно поставить чашку с содой, которая очень хорошо нейтрализует все запахи.
Как быстро убрать запах на кухне

4. Устранить запах сразу после приготовления пищи


Если у вас очень сильно пригорела пища, то можно использовать проверенный метод: намочить полотенце, предварительно капнув на него немного эфирного масла, и просто протрясти его по кухне.
Также есть способ вскипятить уксус в кастрюле, он тоже хорошо нейтрализует неприятные запахи.
Как быстро убрать запах на кухне

5. Приготовить специальную смесь


Если вы не хотите использовать уксус, боясь, что от него запах на кухне будет не совсем приятный, то можно взять на заметку другой способ. Вы можете сварить в кастрюле совершенно любую смесь, например, добавить туда цитрусовые, вкусные травы и другие ароматные продукты.

Как быстро убрать запах на кухне

6. Хранить сухими губки для мытья посуды


Губки и тряпки для мытья посуды лучше всего хранить только в сухом виде. Стоит на ночь замачивать их в хлорке или отбеливателе. Во-первых, это нейтрализует все неприятные запахи, а во-вторых – убьет вредные микробы.
Как быстро убрать запах на кухне

7. Испечь несколько лимонов


Чтобы избавить свою духовку от неприятных запахов, можно использовать действенный метод. На противень положите корки любого цитрусового и поставьте печку на небольшую температуру. Это позволит нейтрализовать даже самый зловонный запах пригоревшей пищи.

Как быстро убрать запах на кухне

8. Использовать лимонный сок


Лимонный сок в натуральном виде обладает очень стойким и приятным запахом. Также он помогает очищать многие загрязненные поверхности. Можно просто несколько капель налить в кружку и поставить в холодильник или натирать лимоном раковины, краны и другие поверхности.
Как быстро убрать запах на кухне

9. Ежедневно чистить мусорное ведро


Главный источник всех неприятных запахов – это мусорное ведро. Даже если оно стоит в закрытой тумбочке, все запахи распространяются по квартире. Возьмите за привычку выкидывать мусор каждый день, не жалейте мусорные пакеты.
Как быстро убрать запах на кухне

10. Установить вытяжку


И, наверно, самый простой и эффективный способ создать уютную атмосферу в кухне – это установить вытяжку. Она убирает запахи еще до момента их распространения по всей кухне.

Как быстро убрать запах на кухне
Приятный запах на кухне – это не только залог чистоты, но и возможность с большим удовольствием готовить вкусные блюда.
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