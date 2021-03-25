Как быстро убрать запах на кухне

Главная черта идеальной хозяйки – это чистая кухня, в которой витает приятный аромат. В статье мы расскажем несколько простых способов, которые позволят нейтрализовать неприятный запах на кухне.



1. Самостоятельно сделать освежитель воздуха

2. Прочистить слив

3. Положить пищевую соду в холодильник

4. Устранить запах сразу после приготовления пищи

5. Приготовить специальную смесь

6. Хранить сухими губки для мытья посуды

7. Испечь несколько лимонов

8. Использовать лимонный сок

9. Ежедневно чистить мусорное ведро

10. Установить вытяжку

Чтобы сделать освежитель воздуха, много ингредиентов не нужно. Достаточно взять пульверизатор, налить в него воды, дополнить любимым запахом эфирного масла и вуаля – самый приятный запах будет витать по всей вашей кухне.Многие запахи на кухне возникают на фоне забитого слива. Чтобы его прочистить, можно использовать ингредиенты, которые точно есть на вашей кухне: соль и сода. Их смешивают, а потом все заливают вместе с кипятком в слив. Можно также использовать химические средства для очистки.Самый верный способ избавить кухню от неприятных запахов – это помыть холодильник. Чтобы точно выветрить свой холодильник от неприятных ароматов, стоит дополнительно поставить чашку с содой, которая очень хорошо нейтрализует все запахи.Если у вас очень сильно пригорела пища, то можно использовать проверенный метод: намочить полотенце, предварительно капнув на него немного эфирного масла, и просто протрясти его по кухне.Также есть способ вскипятить уксус в кастрюле, он тоже хорошо нейтрализует неприятные запахи.Если вы не хотите использовать уксус, боясь, что от него запах на кухне будет не совсем приятный, то можно взять на заметку другой способ. Вы можете сварить в кастрюле совершенно любую смесь, например, добавить туда цитрусовые, вкусные травы и другие ароматные продукты.Губки и тряпки для мытья посуды лучше всего хранить только в сухом виде. Стоит на ночь замачивать их в хлорке или отбеливателе. Во-первых, это нейтрализует все неприятные запахи, а во-вторых – убьет вредные микробы.Чтобы избавить свою духовку от неприятных запахов, можно использовать действенный метод. На противень положите корки любого цитрусового и поставьте печку на небольшую температуру. Это позволит нейтрализовать даже самый зловонный запах пригоревшей пищи.Лимонный сок в натуральном виде обладает очень стойким и приятным запахом. Также он помогает очищать многие загрязненные поверхности. Можно просто несколько капель налить в кружку и поставить в холодильник или натирать лимоном раковины, краны и другие поверхности.Главный источник всех неприятных запахов – это мусорное ведро. Даже если оно стоит в закрытой тумбочке, все запахи распространяются по квартире. Возьмите за привычку выкидывать мусор каждый день, не жалейте мусорные пакеты.И, наверно, самый простой и эффективный способ создать уютную атмосферу в кухне – это установить вытяжку. Она убирает запахи еще до момента их распространения по всей кухне.Приятный запах на кухне – это не только залог чистоты, но и возможность с большим удовольствием готовить вкусные блюда.