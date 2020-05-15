Квас в СССР. Байки, состав и стоимость. А вы помните вкус того кваса?

Когда Суворову врач сказал подлечиться съездить на воды после Швейцарского похода, то Александр Васильевич ответил: "На воды посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков и интриганов. А я истинно болен. И мне нужна - молитва, изба в деревне, баня, каша и квас".

В СССР квас пили все.

Из чего же делали этот волшебный напиток, сколько он стоил и какие "страшные байки" были про любимый квас?

В СССР (по ГОСТ 6082—53) производились четыре вида хлебного кваса: кислосладкий, кислый, московский и окрошечный.

Сначала производилось сусло - таких точек было несколько по СССР. Потом этот бульон из ржи или ячменя сгущали совсем уж до патоки (ККС - квасное сусло) и отправляли на пивзаводы по всей стране.

Там это сусло в открытом чане разводили с водой, сахаром и дрожжами. И через сутки брожения разливали по всем знакомым желтым или белым бочкам с надписью "КВАС" и доставляли на улицы города к тетям в белых халатах с влажной мелочью сдачи во влажной руке.

Тети в белых халатах или в фартуках очень быстро разливали квас жаждущим. Вопрос быстроты разлива был важен.



Во-первых, чем быстрее льешь, тем больше пена. В бочке было полторы тонны кваса. И с бочки"пены" продавщица имела свои 5-6 рублей.

А во-вторых, раз не использовали консерванты, а лишь метод природного брожения, то через день-два квас попросту мог перебродить. А во-вторых, раз не использовали консерванты, а лишь метод природного брожения, то через день-два квас попросту мог перебродить.

Вкус кваса всегда был немного разный. Каждая партия отличалась по сахару, степени насыщенности углекислыми пузырьками и т.п.

Но то, что ты вот прямо дословно никогда не знал, какой будет на вкус самый первый освежающий глоток, только придавало ожиданию этого глотка - дополнительную прелесть.

Как о каждом любимом народом предмете, так и о квасе - ходили "страшные байки". Народ с удовольствием рассказывал о том, что "дядя Вася видел ВОООТ такую крысу в баке в квасом" или, что "милиция вчера нашла внутри бочки" и тут рассказчик мог вставить что или даже кого угодно.

Но байки на то и байки. Как только появлялась бочка с квасом - тут же выстраивалась очередь.

А санитарные нормы тогда соблюдались строже, чем сейчас. Не помню ни одного случая, что у меня заболел живот от кваса в те времена.

Вы помните этот кисловато-сладкий с небольшой хлебной горечью пузырящийся вкус коричневого напитка в запотевшей кружке?

Детей посылали за квасом с бидоном. В бидон вмещалось чуть более 3 литров, хватало и на окрошку и просто попить.

Вы вот так в детстве ходили, чуть отстраняя от себя прохладный бидон (их тогда называли почему-то через "Т" - биТон) и предвкушая тарелочку холодненькой бабушкиной окрошки?

А как соблюдалась гигиена?



Оооо! Кружки мылись после каждого посетителя. Опрокидывались тетенькой в белом халате и омывались водой. Вода подавалась прямо из шланга, тянущегося к магазину или колонке.

А сколько стоило это удовольствие?



Большая кружка на поллитра стоила - 6 копеек. Стакан стоил - 3 копейки.

Литр кваса - 12 копеек. Бидон - 36 копеек.

А за 40 копеек, а не 36 копеек - наполнят вот прям с горкой.