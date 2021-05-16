Что за странное приспособление использовали солдаты вермахта во время Второй мировой войны

В военном деле используется огромное количество специальных приспособлений и аксессуаров. Например, среди фотографий, посвященных Второй мировой войне, можно наткнуться на изображения немецких солдат вот с такими устройствами. Наверняка, у большинства граждан тут же возникает вопрос о том, что это вообще такое и для чего оно используется.
А вот уже у советских солдат. /Фото: yandex.ru.
Никакой загадки здесь нет. На фотографии немецкий солдат использует оптический дальномер. Как становится ясно из названия, применяется данный прибор для определения расстояния для объекта. На немецком языке устройство называется «Entfernungsmesser». Конкретно эта модель позволяет определить расстояние с удалением до 10 км. При этом погрешность составляет до 400 метров. Она сокращается, если объект находится намного ближе. Так, на расстоянии 1-1.5 км погрешность почти полностью отсутствует.
Бывают станковые. /Фото: yandex.ua.
Само собой, дальномеры были не только у немецкой армии. Использовались они на момент Второй мировой войны во всех армиях мира. В России первый дальномер современного типа была применен для наведения артиллерии еще в 1868 году. Отечественный вариант устройства был изобретен В.Ф Петушевским, офицером императорской армии.
И совсем огромные. /Фото: blogspot.com.
Применяются аналогичные устройства и сегодня. Используют их для наведения огня артиллерии, а также танков и некоторых других машин. По сути, дальномер — это разновидность прицельного приспособления. Уже на момент Второй мировой войны в армии и на флоте использовались самые разные виды данных устройств, от компактных переносных, до огромных станковых.
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