С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Что за странное приспособление использовали солдаты вермахта во время Второй мировой войны


Что за странное приспособление использовали солдаты вермахта во время Второй мировой войны

В военном деле используется огромное количество специальных приспособлений и аксессуаров. Например, среди фотографий, посвященных Второй мировой войне, можно наткнуться на изображения немецких солдат вот с такими устройствами. Наверняка, у большинства граждан тут же возникает вопрос о том, что это вообще такое и для чего оно используется.

А вот уже у советских солдат. /Фото: yandex.ru.

А вот уже у советских солдат. /Фото: yandex.ru.

 

Никакой загадки здесь нет. На фотографии немецкий солдат использует оптический дальномер. Как становится ясно из названия, применяется данный прибор для определения расстояния для объекта. На немецком языке устройство называется «Entfernungsmesser». Конкретно эта модель позволяет определить расстояние с удалением до 10 км. При этом погрешность составляет до 400 метров. Она сокращается, если объект находится намного ближе. Так, на расстоянии 1-1.5 км погрешность почти полностью отсутствует.
Бывают станковые. /Фото: yandex.ua.

Бывают станковые. /Фото: yandex.ua.

 

Само собой, дальномеры были не только у немецкой армии. Использовались они на момент Второй мировой войны во всех армиях мира. В России первый дальномер современного типа была применен для наведения артиллерии еще в 1868 году. Отечественный вариант устройства был изобретен В.Ф Петушевским, офицером императорской армии.

И совсем огромные. /Фото: blogspot.com.

И совсем огромные. /Фото: blogspot.com.

 

Применяются аналогичные устройства и сегодня. Используют их для наведения огня артиллерии, а также танков и некоторых других машин. По сути, дальномер — это разновидность прицельного приспособления. Уже на момент Второй мировой войны в армии и на флоте использовались самые разные виды данных устройств, от компактных переносных, до огромных станковых.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Что за странное приспособление использовали солдаты вермахта во время Второй мировой войны

И не забудьте:
Что за странное приспособление использовали солдаты вермахта во время Второй мировой войныПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Продукты СССР, которые никогда не ели немецкие солдаты
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Продукты СССР, которые никогда не ели немецкие солдаты

Читать
77
Они сотворили «Чудо на Висле»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Они сотворили «Чудо на Висле»

Русская армия в сражениях у Тарутино и под Малоярославцем
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Русская армия в сражениях у Тарутино и под Малоярославцем

Тюменские власти применяют вертолёты и военную технику для тушения пожаров
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Тюменские власти применяют вертолёты и военную технику для тушения пожаров

Де Лизл: английский бесшумный карабин.
Материал, выбранный редакторами МиртесенNaukaTeh

Де Лизл: английский бесшумный карабин.

Азербайджан объявил о начале военных учений
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Азербайджан объявил о начале военных учений

Что за странное приспособление использовали солдаты вермахта во время Второй мировой войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Что за странное приспособление использовали солдаты вермахта во время Второй мировой войны

Две тысячи посылок со смертью: откуда у Хамаса взялось новое оружие
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Две тысячи посылок со смертью: откуда у Хамаса взялось новое оружие

Военнослужащие весеннего призыва армейского корпуса Черноморского флота посетили музей славы 126 Горловской дивизии
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Военнослужащие весеннего призыва армейского корпуса Черноморского флота посетили музей славы 126 Горловской дивизии

Твою дивизию! Калининград усиливают новым соединением
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Твою дивизию! Калининград усиливают новым соединением

В гвардейском зенитном ракетном полку Ивановского соединения ВДВ прошли состязания среди юнармейцев на Кубок Ивановского отделения Союза десантников России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В гвардейском зенитном ракетном полку Ивановского соединения ВДВ прошли состязания среди юнармейцев на Кубок Ивановского отделения Союза десантников России

NI поделился сравнением российского истребителя Миг-29 с F/A-18 ВМС США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

NI поделился сравнением российского истребителя Миг-29 с F/A-18 ВМС США

Тайное оружие России слишком быстро летает. На параде 9 мая показали не всё
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

Тайное оружие России слишком быстро летает. На параде 9 мая показали не всё

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии

Румыния хочет защититься от российских кораблей ракетами Naval Strike Missile
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Румыния хочет защититься от российских кораблей ракетами Naval Strike Missile

Свыше 1 тысячи прапорщиков и сержантов общевойсковой армии ЗВО принимают участие в инструкторско-методический сборах
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Свыше 1 тысячи прапорщиков и сержантов общевойсковой армии ЗВО принимают участие в инструкторско-методический сборах

Как и чем кормили пленных немцев в СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрамола Инфо

Как и чем кормили пленных немцев в СССР

В Волгоград прибудет тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» Минобороны России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В Волгоград прибудет тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» Минобороны России

Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоследние новости

Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток

12
На личном счету более 200 гитлеровцев: о подвигах советского снайпера Давида Доева в годы ВОВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

На личном счету более 200 гитлеровцев: о подвигах советского снайпера Давида Доева в годы ВОВ

Чем кормят солдат в Шымкентской воинской части 35748
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

Чем кормят солдат в Шымкентской воинской части 35748

Четыре судна времен ВОВ нашли на дне Финского залива
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Четыре судна времен ВОВ нашли на дне Финского залива

Редактор NI сравнил российский Миг-29 с F/A-18 ВМС США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Редактор NI сравнил российский Миг-29 с F/A-18 ВМС США

На Камчатке завершается сбор военнослужащих ТОФ, вошедших в сборную команду Восточного военного округа по баскетболу
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

На Камчатке завершается сбор военнослужащих ТОФ, вошедших в сборную команду Восточного военного округа по баскетболу

«Ночь музеев»: Посетителям Музея Победы рассказали о подвиге участников ВОВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Ночь музеев»: Посетителям Музея Победы рассказали о подвиге участников ВОВ

Третьей мировой войны не будет. Дипломатия Путина дала результат
Материал, выбранный редакторами Миртесенmilitaryarms

Третьей мировой войны не будет. Дипломатия Путина дала результат

В соединении дальней авиации завершились мероприятия по переводу техники на летний период эксплуатации
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В соединении дальней авиации завершились мероприятия по переводу техники на летний период эксплуатации

Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформер - новости и происшествия

Американский эксперт сравнил российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США

Англичане своим флотом похвастаться хотели, но два маленьких российских корабля разрушили их планы
Материал, выбранный редакторами Миртесенmilitaryarms

Англичане своим флотом похвастаться хотели, но два маленьких российских корабля разрушили их планы

Израиль сообщает о возобновлении запусков ракет из сектора Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Израиль сообщает о возобновлении запусков ракет из сектора Газа

ХАМАС запустило новые ракеты по Тель-Авиву в полночь воскресенья
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

ХАМАС запустило новые ракеты по Тель-Авиву в полночь воскресенья

15 мая 1904 года минзаг «Амур» потопил японские броненосцы «Хацусэ» и «Ясима»
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфо-кухня

15 мая 1904 года минзаг «Амур» потопил японские броненосцы «Хацусэ» и «Ясима»

Картина дня

наверх