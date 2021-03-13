Скульптор-археолог создаёт максимально точные портреты людей, живших несколько тысяч лет назад

Скульптор за работой. /Фото с сайта О.Д. Нильссона

У портретов множество мелких деталей, придающих им реалистичность. /Фото с сайта О.Д. Нильссона

Представлена в Национальном этнографическом музее в Варшаве./Фото с сайта О.Д. Нильссона Реконструкция королевы Вари, выполненная на основе останков возрастом около 1 200 лет, обнаруженных в Перу.Представлена в Национальном этнографическом музее в Варшаве./Фото с сайта О.Д. Нильссона

Греческая девушка. /Фото:zagge.ru

Неандертальская девушка, согласно исследованиям Нильссоа, выглядела именно так. /Фото^ Medielab Moesgaard

Девушка из Тибринда. /Фото с сайта О.Д. Нильссона

Темнокожая девушка из

из Уайтхока, обнаружены недалеко от Брайтона. Возраст: около 3 500 до н. э./Фото:zagge.ru

Молодой человек, живший в VIII веке нашей эры. Его череп был найден в Гренхене (Швейцария)/Фото с сайта О.Д. Нильссона

Женщина эпохи викингов. /Фото с сайта О.Д. Нильссона

Мужчина эпохи викингов, живший в конце 10 века . /Фото с сайта О.Д. Нильссона

Саксонский мужчина (VI век), Музей Брайтона. /Фото с сайта О.Д. Нильссона

Шестилетняя Астрид. /Фото с сайта О.Д. Нильссона