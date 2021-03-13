Скульптор-археолог создаёт максимально точные портреты людей, живших несколько тысяч лет назад

О том, как выглядели неандертальцы, древние греки, викинги и другие наши далекие предки, мы видим в кино или на картинках, однако это всего лишь стилизация. Тем не менее, и в XXI веке есть возможность увидеть лица тех, кто жил до нашей эры, в максимально точном воспроизведении. Скульптор и археолог из Швеции Оскар Д. Нильссон на основе реальных артефактов создает реалистичные реконструкции древних людей, и это просто потрясающе!
За тысячи лет человечество прошло долгий эволюционный путь, меняясь не только интеллектуально, но и внешне. Это сподвигло шведского скульптора и археолога Оскара Нильссона на воссоздание «копий» древних людей, от которых нас разделяют тысячи лет.
Скульптор за работой. /Фото с сайта О.Д. Нильссона
В своей невероятной работе Оскар использует метод, позволяющий реконструировать портрет человека, основываясь на его реальных костных останках. Оскар лично участвует в археологических раскопках. Каждая его работа изобилует огромным количеством деталей. Волосы, брови, морщины на лице – все это заставляет поверить в то, что перед тобой не скульптура, а реальный, живой человек.
У портретов множество мелких деталей, придающих им реалистичность. /Фото с сайта О.Д. Нильссона
Реконструкция королевы Вари, выполненная на основе останков возрастом около 1 200 лет, обнаруженных в Перу. Представлена в Национальном этнографическом музее в Варшаве./Фото с сайта О.Д. Нильссона
Одна из уникальных по точности работ Нильссона – изображение молодой греческой девушки, которая жила около девяти тысяч (!) лет назад. Её череп археологи обнаружили в начале 1990-х в греческой пещере Теопетра, где когда-то жили люди эпохи мезолита. По выдающейся челюсти и характерных особенностям строения черепа гречанки можно судить о том, как непросто жилось людям в те времена. По мнению ученых, челюсть девушки очень сильно развита из-за того, что ей приходилось пережёвывать жёсткую кожу и мясо животных. Цвет кожи и цвет глаз девушки скульптор воссоздал, основываясь на общих характеристиках населения этого региона.
Греческая девушка. /Фото:zagge.ru
Не менее интересен и портрет неандертальской женщины, череп которой был найден в 1848 году. Скульптура представлена в музее Брайтона (Англия).
Неандертальская девушка, согласно исследованиям Нильссоа, выглядела именно так. /Фото^ Medielab Moesgaard
Еще одна реконструкция, связанная с очень далеким периодом – так называемая девушка из Тибринда. Ее останки были найдены в Юлланде (Дания) и им около семи тысяч лет. Фигура представлена в датском музее Moesgaard.
Девушка из Тибринда. /Фото с сайта О.Д. Нильссона
Темнокожая девушка из
из Уайтхока, обнаружены недалеко от Брайтона. Возраст: около 3 500 до н. э./Фото:zagge.ru
из Уайтхока, обнаружены недалеко от Брайтона. Возраст: около 3 500 до н. э./Фото:zagge.ru
Молодой человек, живший в VIII веке нашей эры. Его череп был найден в Гренхене (Швейцария)/Фото с сайта О.Д. Нильссона
При содействии специализированных мастеров и ученых Оскар Д. Нильссон предоставляет реконструкции своих археологических находок, созданные в 3d и 2d, известным известным музеям мира. Часто демонстрация этих работ сопровождается лекциями, которые читаются не только в музеях, но и в университетах, и на конференциях.
Женщина эпохи викингов. /Фото с сайта О.Д. Нильссона
Мужчина эпохи викингов, живший в конце 10 века . /Фото с сайта О.Д. Нильссона
Скульптор объясняет, что для него лицо человека – это источник вдохновения и мотив, который никогда не перестает очаровывать и никогда не наскучит. Каждое лицо для мастера уникально и каждый воссозданный персонаж – яркая индивидуальность.
Саксонский мужчина (VI век), Музей Брайтона. /Фото с сайта О.Д. Нильссона
Шестилетняя Астрид. /Фото с сайта О.Д. Нильссона
Кстати, Оскар с удивительной точностью и мастерством воссоздает также и образы реальных персонажей – известных людей. В их числе, например, Уинстон Черчилль и Альфред Нобель. А еще Нильссон очень ярко передает эмоциональные состояния обычных людей из разных эпох, в том числе наших современников.
А совсем недавно учёным удалось воспроизвести голос 3000-летней мумии.. Теперь можно услышать, как разговаривали наши далёкие предки.
Текст: Анна Белова
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