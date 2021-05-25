Как вдвое увеличить урожай томатов в открытом грунте

Томаты – одна из самых популярных огородных культур. Раньше их в основном выращивали в парниках и теплицах, однако сейчас все больше владельцев приусадебных участков делают свой выбор в пользу открытого грунта.

Для того чтобы вырастить богатый урожай томатов в открытом грунте, нужно следовать определенным правилам. Эта огородная культура считается довольно капризной, поэтому порой, получив скудный урожай, огородники отчаиваются и оставляют надежду на успех уже после первой неудачной попытки. Однако такое положение вещей можно легко исправить, следуя нашим простым советам.







Выберите правильный сорт

Используйте качественные семена

Не забывайте о подкормках

Используйте стимуляторы роста

Соблюдайте севооборот

Проводите профилактику болезней и вредителей

Потерпеть фиаско в деле выращивания томатов в открытом грунте можно уже на самом первом этапе. Для этого достаточно отдать предпочтение сорту, не предназначенному для выращивания в вашем регионе. Даже если вы вырастите здоровую и крепкую рассаду и безукоризненно соблюдете все принципы агротехники, далеко не факт, что у вас получится собрать соответствующий урожай томатов.Так, например, для выращивания на севере будут уместны одни сорта и гибриды, в средней полосе – другие, в южных регионах – третьи. При выборе посевного материала для своего участка не стоит забывать и о том, что не каждый сорт или гибрид, который годится для выращивания в парнике, будет давать такой же урожай и в открытом грунте, и наоборот.Для открытого грунта в зоне неустойчивого земледелия больше всего подходят детерминантные сорта с ограниченным ростом. Такие, чтобы урожай с кустов этих томатов можно было успеть собрать до распространения фитофтороза. Для выращивания томатов в открытом грунте в южных регионах следует остановить свой выбор на сортах и гибридах, которые отличаются повышенной устойчивостью к жаре, засухе и болезням, развивающимся именно при высоких температурах (альтернариоз, вершинная гниль и т.д.).Получить хороший урожай из некачественного посевного материала практически невозможно. Собрали ли вы семена из собственных растений, получили в подарок от знакомых или приобрели у огородников, которые реализуют посевной материал любительских сортов, такие семена обязательно нужно проверить и обработать перед посевом.На первом этапе их сортируют по плотности и размеру, а затем погружают в 3-5%-ный солевой раствор, перемешивают и дают настояться в течение нескольких минут. После этого всплывшие семена сливают вместе с водой, а оставшиеся промывают в чистой воде и подсушивают.На втором этапе семена томатов проверяют на всхожесть. Однако делают это далеко не всегда, а только в том случае, если вы не знаете точный год сбора – обычно томаты сохраняют свою всхожесть в течение 4-5 лет после заготовки посевного материала.На третьем этапе семена обеззараживают при помощи перекиси водорода, марганцовки, сока алоэ и некоторых других средств.При желании вы можете провести барботирование (насыщение семян кислородом в воде), обработать посевной материал стимулятором роста или же обогатить удобрениями.Как и все растения, томаты нуждаются в питании на каждом этапе своего развития. Большую часть полезных веществ эта культура получает из почвы. Однако далеко не всегда содержащихся в грунте макро- и микроэлементов оказывается достаточно для того, чтобы «прокормить» нужное количество растений.Частота и нормы внесения подкормок зависят от потребностей растений каждого конкретного сорта, их общего состояния и исходного качества почвы.Подкормка после высадки рассады. Через три недели после высадки рассады в открытый грунт подкормите растения раствором минеральных удобрений – 25 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на ведро воды (0,6-0,7 л раствора на 1 растение). В качестве альтернативы вы можете воспользоваться комплексным органоминеральным удобрением, в котором будут содержаться все необходимые для молодых растений вещества, например, Здравень-аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур.Подкормка в период цветения. Чтобы растения сформировали крепкие и здоровые завязи, во время распускания второй цветочной кисти полейте кусты смесью настоя птичьего помета (0,5 л) и 15 г сернокислого калия (развести в 10 л воды) по 1 л на растение.Подкормка в период плодоношения. Последнюю подкормку проводят в период, когда на томатах начинают завязываться и наливаться плоды. Для этого разведите в 10 л воды 30 г гумата калия и 30 г суперфосфата.При всех положительных свойствах химических подкормок порой даже их может оказаться недостаточно для того, чтобы вырастить богатый урожай овощей. Если вы хотите, чтобы ваши томаты быстрее развивались, лучше цвели и обильнее плодоносили, воспользуйтесь достижениями современной науки.В последние годы все большую популярность среди дачников приобретают регуляторы роста. Некоторые огородники даже пытаются приготовить их самостоятельно из алоэ, крапивы, луковой шелухи, яичных белков, дрожжей… Список можно продолжать почти до бесконечности. Однако при этом мало кто задумывается о том, что подобные «суррогаты» по качеству заметно уступают промышленным регуляторам роста.Для того чтобы ваши томаты смогли в полной мере реализовать свой сортовой потенциал, используйте ПлодоСтим для роста и плодоношения. Этот препарат содержит гиббереллиновую кислоту – органическое вещество, которое производится биотехнологическим путем. Аналог природного стимулятора роста, который не только стимулирует рост и плодоношение томатов, но также повышает их иммунитет и помогает быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.Все, что вам нужно, это развести 6 г вещества в 3 л воды и опрыскать полученным раствором растения. Первую обработку проводят за 7-10 дней до высадки рассады в открытый грунт, а вторую – через 2 недели после посадки.Обратите внимание, что ПлодоСтим для роста и плодоношения можно использовать при выращивании не только томатов, но и других овощей, например, огурцов, баклажанов, капусты, салата, лука и моркови. Более того, препарат положительно влияет на рост и развитие плодовых (малины, яблони, вишни, сливы, девичьего винограда) и некоторых декоративных культур (цинний, георгин). Главное, внимательно читать инструкцию и соблюдать все рекомендации производителя.При выращивании одной и той же культуры на одном месте в течение нескольких лет значительно возрастает риск поражения будущих посадок болезнями и вредителями. Не говоря уже о том, что если вы годами будете выращивать на грядке одну и ту же культуру, в почве наступит дефицит полезных веществ, которые эти растения потребляют больше всего.Именно для того чтобы в почве не начали размножаться «типичные» для какой-то культуры возбудители болезней и вредные насекомые, а запас потраченных полезных веществ восполнялся, и существует севооборот.Хорошие предшественники для томатов: огурцы, кабачки, все виды капусты, лук, патиссоны, редис, тыквы и чеснок.Плохие предшественники для томатов: баклажаны, картофель, перец, помидоры и другие представители семейства Пасленовые.Именно томаты чаще всего расстраивают огородников многочисленными болезнями. Да и насекомых, атакующих эту культуру, на среднестатистической даче множество.Поэтому профилактику болезней и вредителей начинают проводить еще на этапе подготовки семян к посеву и заканчивают перед самой уборкой урожая.Для борьбы с болезнями, помимо препаратов на основе меди (бордоская жидкость, Бронекс и т.д.), также можно использовать промышленные фунгициды. Для профилактики хорошо зарекомендовали себя биологические препараты (Бактерра, Триходерма Вериде и др.).Чтобы растения не стали жертвой тли, паутинного клеща, белокрылки и прочих вредителей, не забывайте опрыскивать посадки инсектицидами (Алатар, БиоКилл и др.). Для профилактики воспользуйтесь проверенными народными средствами, например, настоем табака.Чтобы приготовить настой табака, залейте 400 г сухого сырья 10 л воды, настаивайте 2 суток, прокипятите в течение 2 часов, охладите и процедите. Перед использованием доведите объем настоя до 10 л воды и добавьте немного мыла.Часто рассаду томатов еще до высадки в открытый грунт атакует белокрылка. Поскольку в доме применять инсектициды нежелательно, наилучшим вариантом для решения проблемы станет использование специальных клеевых ловушек.Если говорить об агротехнических методах, то здесь рекомендации будут такими же, как и при выращивании других огородных культур:не допускайте загущения отдельных кустов,соблюдайте рекомендуемое расстояние между посадками,мульчируйте почву,соблюдайте правила полива.Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок при выращивании томатов в открытом грунте и в полной мере реализовать заложенный в них сортовой потенциал.