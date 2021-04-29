С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Экзотические фрукты. Познавательно

Экзотические фрукты. Познавательно

Экзотические фрукты. Познавательно

10 экзотических фруктов, которые стоит попробовать хоть раз в своей жизни.

Хотя физалисом и киваном уже, скорее всего, никого не удивишь, но остальные просто поразительны.

Современный человек испорчен выбором пищи, ведь зайдя в любой торговый центр, вы наверняка столкнетесь с фруктовым изобилием. Но на самом деле мир полон таких разнообразных фруктов, которые вы не то чтобы никогда не видели, но и никогда не слышали. 

1. Аки

Экзотические фрукты. Познавательно

Аки (яблоко аки) принадлежит к семейству мыльных деревьев, а сам фрукт неофициально называют «овощным мозгом». У него съедобна только желтоватая, сочная оболочка, по форме чем-то напоминающая мозг. Аки родом из Западной Африки, но затем он мигрировал на Ямайку в конце 18 века и стал местным национальным фруктом. Помимо Ямайки, аки культивируется на Гаити, Барбадосе и на Кубе.

2. Физалис

Экзотические фрукты. Познавательно

Физалис – член семьи пасленовых. Его плод, структура и даже кисловатый, мягкий и освежающий вкус напоминают помидор; впрочем, именно физалисом и заменяют томаты в блюдах. Этот необычный фрукт-фонарик весьма популярен в обеих Америках, а также растет он и в Южной Африке. Его другие названия: ягода инков, перувианская или золотая вишня.

3. Джаботикаба

Экзотические фрукты. Познавательно

Этот необычный плод растет прямо на коре, отчего кажется, что ствол дерева покрыт фиолетовыми бородавками.

Джаботикаба — уроженка Бразилии, Аргентины, Парагвая, Перу и Боливии, она также известна под названиями бразильское виноградное дерево или гуапуру. Сам плод очень толстокожий, фиолетовая внешняя оболочка окружает мягкие желеобразные внутренности белого или розового цвета с 2-4 крупными семечками. Его популярность сравнима с популярностью винограда, потому джаботикабу едят как в сыром виде, так и добавляют в пироги, джемы, вина и ликеры.

4. Кивано или рогатая дыня

Экзотические фрукты. Познавательно

Кивано легко опознать по роговидным шипам, отсюда и его второе название, хотя он также известен как африканский рогатый огурец или дыня-желе. У спелого плода желто-оранжевая кожица и зеленая желеобразная мякоть. Вкус у кивано терпкий, а текстура напоминает огурец. Когда фрукт перезревает, то он мощно взрывается, разбрасывая семена. Плод родом из центральной Африки, где он является одним из немногих источников воды в летнее время. Кивано также удачно мигрировал в Калифорнию, Миссисипи, Чили, Австралию и Новую Зеландию.

5. Лангсат

Экзотические фрукты. Познавательно

Лангсат принадлежит к семье мелиацевых, его плод может быть эллиптическим, овальным или круглым, внешне он напоминает картошку и растет гроздьями. Лангсат встречается в Юго-Восточной Азии, Бутане и Индии. Маленькая, полупрозрачная съедобная мякоть становится при созревании сладковатой на вкус, и из неё часто делают сироп.

6. Черимойя

Экзотические фрукты. Познавательно

Этот фрукт еще называют «кремовым яблоком», он растет по всей Южной Азии, Центральной и Южной Америке, в Калифорнии, на Гавайях, в Южной Европе, Восточной и Северной Африке. Любители черимойи говорят, что этот фруктовый вкус похож на смесь банана, ананаса, персика, папайи и клубники. Сам плод достаточно мягкий, и едят его охлажденным ложкой, как мороженое.

7. Агуахе

Экзотические фрукты. Познавательно

Агуахе – фрукт пальмовый, он покрыт кожицей в виде красноватых чешуек, которые нужно снять, чтобы добраться до желтоватой мякоти. Агуахе используется в производстве джемов, соков, мороженого и вина. В нем масса витаминов, и его задействуют при лечении ожогов. Агуахе выращивается в тропических лесах Амазонки, и он весьма популярен в Колумбии, Тринидаде, Венесуэле, Гайане, Суринаме, Французской Гвинее, Бразилии, Эквадоре, Перу и Боливии.

8. Купуасу

Экзотические фрукты. Познавательно

Это дерево встречается по всему бассейну Амазонки, а его плоды называют суперфруктом, благодаря их питательности и полезности. Вкус у купуасу шоколадно-ананасовый, его добавляют в десерты и выпечку. Сок из этого фрукта на вкус напоминает грушу с бананом. Толстая масляная мякоть также используется в косметических целях для увлажнения кожи.

9. Пепино

Экзотические фрукты. Познавательно

Пепино или сладкий огурец является уроженцем Южной Америки. Его запах напоминает сочетание дыни и огурца, а вкус – дыню и грушу. Сам фрукт нежный и ароматный, потому чаще всего из него делают свежие

фруктовые закуски или щедро добавляют в фруктовые салаты. Растение это весьма выносливое и долго плодоносит, что делает его любимцем фермеров.

10. Плод дерева Хала

Экзотические фрукты. Познавательно

Хала выглядит весьма необычно – у него волокнистая внешняя кожура, а внутри от 40 до 200 клинообразных «фаланг». В каждой «фаланге» по две семечки, а волокнистой мякотью даже ухитряются чистить зубы как нитью. Плоды едят сырыми или вареными и даже делают ожерелья из отдельных «фаланг». Листья растения используются для травяных юбок, соломенных крыш и корзин. Весьма многофункциональное гаитянское растение.

Остается пожелать читателям приятного аппетита.

Автор: Марина Павлова

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Как быстро привести дом в порядок?

Читать
Почему листья перца скручиваются
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Почему листья перца скручиваются

Подготовка к посевной идет полным ходом
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Подготовка к посевной идет полным ходом

Топ 3 вкуснейших десерта, которые можно в пост
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Топ 3 вкуснейших десерта, которые можно в пост

Куличи, творожная пасха и кое-что еще
Материал, выбранный редакторами МиртесенШПИЛЬКИ

Куличи, творожная пасха и кое-что еще

14 гениальных вещей для кухни, которые есть у единиц, хотя они доступны каждому
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

14 гениальных вещей для кухни, которые есть у единиц, хотя они доступны каждому

Кухня — то место в доме, в котором мы проводим значительное количество времени — около 12 % своей жизни. Именно поэтому важно, чтобы тако...
Как сделать интересную фактурную декоративную штукатурку своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Как сделать интересную фактурную декоративную штукатурку своими руками

Американские ученые оценили риск заражения коронавирусом при посадке в самолет
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Американские ученые оценили риск заражения коронавирусом при посадке в самолет

5 очевидных причин, почему клубника отказывается давать урожай
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

5 очевидных причин, почему клубника отказывается давать урожай

Кондуктор для сверления отверстий под саморезы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамоделкино

Кондуктор для сверления отверстий под саморезы

10 идей креативных бордюров для вашего сада и двора
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

10 идей креативных бордюров для вашего сада и двора

Россиянам посоветовали эффективный метод борьбы с борщевиком
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Россиянам посоветовали эффективный метод борьбы с борщевиком

МОСКВА, 29 апр— ПРАЙМ. Добиться уничтожения борщевика Сосновского можно, если это делать в апреле-мае, когда растение еще не набрало силу...
Что никогда нельзя делать 29 апреля на Чистый четверг-2021: категорические заперты великого праздника
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Что никогда нельзя делать 29 апреля на Чистый четверг-2021: категорические заперты великого праздника

Народный календарь. Дневник погоды 29 апреля 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Народный календарь. Дневник погоды 29 апреля 2021 года

1
Решили снести. В Омске не спасли старинный дом начала XX века
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Решили снести. В Омске не спасли старинный дом начала XX века

Экзотические фрукты. Познавательно
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Экзотические фрукты. Познавательно

Ученые определили риск заражения коронавирусом при посадке в самолет
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Ученые определили риск заражения коронавирусом при посадке в самолет

Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продали в Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продали в Петербурге

Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продали за 351 млн. В здании могут разместить магазины, рестораны, офисы и апартамен...
Фитолампа для растений. Как просто установить фитолампу на окне
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Фитолампа для растений. Как просто установить фитолампу на окне

Рапсодия в голубом
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Рапсодия в голубом

5 частых ошибок обустройства слива в бане, которые могут привести к неприятному запаху, плесени и гнили
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

5 частых ошибок обустройства слива в бане, которые могут привести к неприятному запаху, плесени и гнили

В Улан-Удэ пройдет традиционная ярмарка «Наш Сад-Огород»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Улан-Удэ пройдет традиционная ярмарка «Наш Сад-Огород»

Какие вещи нужно сделать русскому в Чистый четверг
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбители истории

Какие вещи нужно сделать русскому в Чистый четверг

Химик дал советы по безопасной покраске пасхальных яиц: "Никакого вреда"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Химик дал советы по безопасной покраске пасхальных яиц: "Никакого вреда"

В Башкирии половодьем остаются подтопленными 432 участка
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Башкирии половодьем остаются подтопленными 432 участка

Огурцы взойдут за 5 дней — 100 % посев без земли
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Огурцы взойдут за 5 дней — 100 % посев без земли

В Новотроицке на улице Советской дома получили обновленные фасады
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В Новотроицке на улице Советской дома получили обновленные фасады

В России повысился спрос на благоустройство садовых участков
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В России повысился спрос на благоустройство садовых участков

Грядки на садовых участках россиян начали постепенно вытеснять газоны
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Грядки на садовых участках россиян начали постепенно вытеснять газоны

Какие дома притягивают деньги. Счастливые и несчастливые дома. Как определить в каком доме вы живете. Тест на удачный дом.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Какие дома притягивают деньги. Счастливые и несчастливые дома. Как определить в каком доме вы живете. Тест на удачный дом.

Что ни в коем случае нельзя делать 29 апреля 2021. Народные приметы и традиции
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Что ни в коем случае нельзя делать 29 апреля 2021. Народные приметы и традиции

Россиянам дали советы по уничтожению борщевика
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Россиянам дали советы по уничтожению борщевика

Вред навоза.
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Вред навоза.

Как выбрать мангал раз и на много лет вперед
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Как выбрать мангал раз и на много лет вперед

Биолог дала советы по эффективному уничтожению борщевика
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Биолог дала советы по эффективному уничтожению борщевика

Картина дня

наверх