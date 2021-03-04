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7 самых укромных курортов мира

Для отпуска мы все чаще и чаще выбираем далекие от цивилизации отели, предпочитая те, где сложно встретить не только своих соотечественников, но и в принципе людей из Большого мира. Но где же найти такие места? Перед вами семь самых удаленных курортов нашей планеты — поверьте, такое уединение будет стоить своих денег.

Saffire Freycinet


7 самых укромных курортов мира


Тасмания, Австралия. Сбегать от повседневной суеты нужно правильно, и в правильном направлении. Отель Saffire Freycinet, расположенный на одном из самых красивых пляжей во всем мире, станет по-настоящему удачным выбором.

Three Camel Lodge


7 самых укромных курортов мира

Монголия. Если вы хотите действительно убраться куда подальше от надоевшего мира, то это место создано именно для вас. Рейс в Улан-Батор, затем трансфер к городу Даланзадгад и еще 90 минут езды к зданиям Camel Lodge, расположенным в самом центре пустыни. Здесь вы вкусите настоящей кочевой жизни: номера отражают юрты прошлого.

Explora


7 самых укромных курортов мира

Патагония, Чили. Пять часов езды отделяют расположенный на территории национального парка отель от ближайшего города. Здесь вы будете предоставлены сами себе: персонал имеет особые рекомендации и практически не попадается на глаза. Ощущение полного слияния с природой, возможность в любой момент устроить настоящую скачку сквозь дебри Патагонии — да это похоже на самую настоящую мечту.

Jade Screen Hotel


7 самых укромных курортов мира

Хуаншань, Китай. Расположенный на вершине горы Юйпин отель подарит уникальное ощущение свободы и независимости своим постояльцам. Добраться сюда не так просто: долгая дорога сменяется 60 000 каменными ступенями, которые ведут через отвесные скалы и низкие облака прямо к потрясающему зданию Jade Screen Hotel.

Amankora


7 самых укромных курортов мира

Королевство Бутан. Отель Amankora, расположенный в тени Гималаев, считается одним из самых уединенных гостиничных домов мира. Фактически, весь комплекс представляет собой пять удаленных друг от друга домиков, разбросанных по всему королевству.

Manta Resort


7 самых укромных курортов мира

Пемба, Танзания. Отправляйтесь сюда и почувствуйте на себе, как это спать в аквариуме, расположенном ниже поверхности воды. Небольшой атолл Пемба является частью архипелага Занзибара в Индийском океане. Здесь гости найдут самобытные соломенные хижины отельных номеров, тропические спа-процедуры и даже частные виллы. Конечно, ничто из этого не сможет сравниться с ощущениями сна под водой.

Laucala


7 самых укромных курортов мира

Фиджи. Каждая из 25 вилл курорта имеет свой собственный бассейн. Чтобы попасть сюда, вам придется иметь кошелек немалой вместимости — к примеру, именно в этом далеком от цивилизации отеле любит останавливаться Опра Уинфри.

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