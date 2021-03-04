7 самых укромных курортов мира

Для отпуска мы все чаще и чаще выбираем далекие от цивилизации отели, предпочитая те, где сложно встретить не только своих соотечественников, но и в принципе людей из Большого мира. Но где же найти такие места? Перед вами семь самых удаленных курортов нашей планеты — поверьте, такое уединение будет стоить своих денег.



Saffire Freycinet

Three Camel Lodge

Explora

Jade Screen Hotel

Amankora

Manta Resort

Laucala