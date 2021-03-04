7 самых укромных курортов мира

Для отпуска мы все чаще и чаще выбираем далекие от цивилизации отели, предпочитая те, где сложно встретить не только своих соотечественников, но и в принципе людей из Большого мира. Но где же найти такие места? Перед вами семь самых удаленных курортов нашей планеты — поверьте, такое уединение будет стоить своих денег.
Saffire Freycinet
Тасмания, Австралия. Сбегать от повседневной суеты нужно правильно, и в правильном направлении. Отель Saffire Freycinet, расположенный на одном из самых красивых пляжей во всем мире, станет по-настоящему удачным выбором.
Three Camel Lodge
Монголия. Если вы хотите действительно убраться куда подальше от надоевшего мира, то это место создано именно для вас. Рейс в Улан-Батор, затем трансфер к городу Даланзадгад и еще 90 минут езды к зданиям Camel Lodge, расположенным в самом центре пустыни. Здесь вы вкусите настоящей кочевой жизни: номера отражают юрты прошлого.
Explora
Патагония, Чили. Пять часов езды отделяют расположенный на территории национального парка отель от ближайшего города. Здесь вы будете предоставлены сами себе: персонал имеет особые рекомендации и практически не попадается на глаза. Ощущение полного слияния с природой, возможность в любой момент устроить настоящую скачку сквозь дебри Патагонии — да это похоже на самую настоящую мечту.
Jade Screen Hotel
Хуаншань, Китай. Расположенный на вершине горы Юйпин отель подарит уникальное ощущение свободы и независимости своим постояльцам. Добраться сюда не так просто: долгая дорога сменяется 60 000 каменными ступенями, которые ведут через отвесные скалы и низкие облака прямо к потрясающему зданию Jade Screen Hotel.
Amankora
Королевство Бутан. Отель Amankora, расположенный в тени Гималаев, считается одним из самых уединенных гостиничных домов мира. Фактически, весь комплекс представляет собой пять удаленных друг от друга домиков, разбросанных по всему королевству.
Manta Resort
Пемба, Танзания. Отправляйтесь сюда и почувствуйте на себе, как это спать в аквариуме, расположенном ниже поверхности воды. Небольшой атолл Пемба является частью архипелага Занзибара в Индийском океане. Здесь гости найдут самобытные соломенные хижины отельных номеров, тропические спа-процедуры и даже частные виллы. Конечно, ничто из этого не сможет сравниться с ощущениями сна под водой.
Laucala
Фиджи. Каждая из 25 вилл курорта имеет свой собственный бассейн. Чтобы попасть сюда, вам придется иметь кошелек немалой вместимости — к примеру, именно в этом далеком от цивилизации отеле любит останавливаться Опра Уинфри.
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