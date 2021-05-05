Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Агрофена Иванова
    И становится всё больше и большеКак в СССР бороли...
  • саша дмитренко
    а после сталина))) коррупция из воздуха появилась? да всегда была!!!Как в СССР бороли...
  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...

11 стихотворных подсказок, как говорить правильно

Грамотная речь — важный показатель культуры. Но все тонкости русского языка запомнить очень непросто.

Публикуем несколько стихотворных шпаргалок с примерами, где чаще всего допускаются ошибки. Запоминаются моментально и навсегда избавляют от досадных ошибок.

11 стихотворных подсказок, как говорить правильно

Сразу две сказали одноврЕменно:
«Дорогой, похоже, я берЕменна!»
Предпочтительно: одноврЕменно

***

Не советую вАм
Напиваться по средАм.
Предпочтительно: по средАм

***

Мы не жулики, не вОры,
Подписали договОры.
Норма: договОры (не договорА)

***

Солнце. Жарко. ПривезИ
Нам для окон жалюзИ.
Норма: жалюзИ (не жАлюзи)

***

ЗвонИт звонарь,
ЗвонЯт в звонок,
Чтоб ты запомнить верно смог.
Норма: звонИт (не звОнит)

***

Я тушил вагон товарный,
Потому что я пожарный.
Норма: пожарный

***

Носки короткие — слово длинное: носкОВ,
Чулки длинные — слово короткое: чулок.
Норма: носкОВ, чулок

***

Я занял у родителей денег
И не вернул, потому что бездельник.
Весной друг байк мне одолжил,
И я до лета не дожил.
Норма: я занял, мне одолжили
(в значении «дали взаймы»)

***

Согласно царскому указу,
Боярам выбили по глазау.
Норма: согласно чему (не согласно чего)

***

Одеть Надежду,
Надеть одежду.
Норма: одеть (кого-то), надеть (на себя)

***

Не налезли шорты?
Долго ели тОрты!
Норма: тОрты (не тортЫ)

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Хрaнимое потомками.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Хрaнимое потомками.

Инспектор ГИБДД раскаялся в получении мелкой взятки в Новосибирске
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе новости Новосибирской области

Инспектор ГИБДД раскаялся в получении мелкой взятки в Новосибирске

№5. Салат «Бахор» и Тостики креветочные.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

№5. Салат «Бахор» и Тостики креветочные.

Отчёт о предстоящих затратах на наш проект!
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоИдеи

Отчёт о предстоящих затратах на наш проект!

Шум перфоратора может сигнализировать о незаконной перепланировке у соседей
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Шум перфоратора может сигнализировать о незаконной перепланировке у соседей

США в Афганистане потерпели поражение
Материал, выбранный редакторами МиртесенСила в правде

США в Афганистане потерпели поражение

Бывший замакима ЗКО назначен вице-министром информации и общественного развития
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой город!

Бывший замакима ЗКО назначен вице-министром информации и общественного развития

Житель Новосибирска нашел клад при строительстве дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Житель Новосибирска нашел клад при строительстве дома

ВАЖНО!!! Новая схема "воздушной войны" ВВС США против России..
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе об оружии

ВАЖНО!!! Новая схема "воздушной войны" ВВС США против России..

Дюжина смс-диалогов, не пошутить в которых просто не получилось
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмейся до слёз

Дюжина смс-диалогов, не пошутить в которых просто не получилось

Глава союза дачников уточнил, за какие сорняки оштрафуют садоводов
Материал, выбранный редакторами Миртесен125region.ru | Новости

Глава союза дачников уточнил, за какие сорняки оштрафуют садоводов

Необычные майские законы
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

Необычные майские законы

Как общаться с властями так, чтобы вас слышали: инструкция от сибиряка, подавшего 150 жалоб на городские проблемы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Сибири

Как общаться с властями так, чтобы вас слышали: инструкция от сибиряка, подавшего 150 жалоб на городские проблемы

Трейлер закрытой беты PvP-арены Blood of Heroes
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Трейлер закрытой беты PvP-арены Blood of Heroes

Big Sky Recap: Digging in the Dirt
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

Big Sky Recap: Digging in the Dirt

Актеры из «Свадьбы в Малиновке» пили на съемках настоящий алкоголь
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Актеры из «Свадьбы в Малиновке» пили на съемках настоящий алкоголь

Газовое оборудование проверили в 55 тысячах частных домов Подмосковья
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Газовое оборудование проверили в 55 тысячах частных домов Подмосковья

Треть новосибирцев потратит менее 40 тысяч на отпуск — а какими будут ваши траты? И куда поедете? Опрос НГС
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Сибири

Треть новосибирцев потратит менее 40 тысяч на отпуск — а какими будут ваши траты? И куда поедете? Опрос НГС

Архивные сведения могут стать основой в установлении новых фактов и мест расстрелов мирных жителей в годы войны - Валерий Мал...
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Архивные сведения могут стать основой в установлении новых фактов и мест расстрелов мирных жителей в годы войны - Валерий Мал...

Очередной номер газеты «Коммерческие вести» выйдет 12 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОмск

Очередной номер газеты «Коммерческие вести» выйдет 12 мая

Всего два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Всего два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

После COVID-19 необходимо восстанавливать здоровье: что делать?
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

После COVID-19 необходимо восстанавливать здоровье: что делать?

Получение пособий семьям с детьми и инвалидам упростили в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Получение пособий семьям с детьми и инвалидам упростили в России

Картина дня

наверх