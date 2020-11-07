Как почистить украшения без специальных средств

Не обязательно покупать дорогостоящие профессиональные растворы для чистки драгоценных металлов – если дома у вас есть эти средства.





Серебро

Золото

Кольцо с бриллиантом



Драгоценные камни

Декоративная бижутерия

Кристаллы Swarovski

Любой драгоценный металл

Жемчуг

Положите на дно глубокой стеклянной емкости свернутый в несколько раз лист пищевой фольги. Насыпьте на него 1 ч.л. мелкой соли и 1 ч.л. соды. Уложите сверху украшения из серебра (желательно без камней) и залейте их кипящей водой. Подождите 10-15 минут, а затем промойте металл в чистой воде.Чтобы вернуть блеск украшениям из золота (без инкрустаций драгоценными камнями), потрите их тряпочкой, смоченной в пиве.Для этого способа подойдет любой сорт пива, кроме темного эля.После удаления темного налета отполируйте металл сухой салфеткой или бумажным полотенцем, не промывая его в воде.Чтобы камень вновь сиял как в первый день после покупки, «искупайте» кольцо в ванночке из средства для мытья окон с добавлением 2-3 капель любого жидкого мыла. Несколько минут – и бриллиант сверкает всеми цветами радуги! А если металл вокруг камня сильно потускнел – предварительно почистите кольцо мягкой щеткой с зубной пастой.Драгоценные камни так же как и металл могут тускнеть и покрываться пятнами. Чтобы вернуть первоначальный блеск бриллиантам, рубинам, сапфирам и изумрудам, замочите ювелирные украшения на ночь в газированной воде.Металлические сплавы, из которых изготавливается бижутерия, могут содержать частицы серебра и меди. При контакте с воздухом и кожным салом они окисляются, и на них некрасивый налет зеленого или рыжего цвета. Удалить его можно с помощью эфирного масла лимона.Возьмите глубокую емкость и наполните ее на 1/3 водой. Добавьте в жидкость несколько капель эфирного масла. Положите в нее украшения и оставьте на 5-10 минут. После этого отполируйте металл мягкой зубной щеткой (желательно уже многократно использованной по назначению) и ворсистым полотенцем.После такой процедуры украшения станут выглядеть гораздо лучше – хотя в случае с бижутерией нельзя гарантировать, что она станет блестеть как новая.Украшения из недорогих металлов можно также «освежить» с помощью мелового раствора. Разведите 2 ст. л. мела в 100 мл воды, опустите в жидкость бижутерию на 2-3 минуты, а затем отполируйте поверхность одежной щеткой с мягким ворсом. Остатки мела смойте под проточной водой.Кристаллы ювелирного дома Swarovski требуют очень бережного отношения. Камни не терпят прикосновений пальцами, воздействия косметики, морской воды, бытовой химии и солнечных лучей. В домашних условиях капризные кристаллы можно промыть раствором жидкого мыла для хрусталя и просушить мягкой тряпочкой.При бережном уходе кристаллы не нуждаются в специальном уходе и надолго сохраняют первоначальный блеск. Достаточно сдуть с их поверхности пылинки и слегка отполировать мягкой тканью.Этот рецепт универсален и подходит для любых украшений независимо от типа металла. Растворите в воде одну чайную ложку отбеливающей зубной пасты и замочите в ней украшения на 15-20 минут. После этого отполируйте поверхность мягкой щеткой или тряпочкой из микрофибры и промойте в чистой воде.Есть еще один эффективный способ. Очистите серебро или золото от пятен, подержав их в течение 10 минут в растворе, состоящем из 0,5 стакана чистого нашатырного спирта и 1 стакана теплой воды. Затем протрите металл мягкой сухой тряпочкой.Но: для украшений с жемчугом этот способ не подходит – нашатырный спирт может повредить верхний блестящий слой.Натуральный жемчуг – материал достаточно капризный, и очистить его от налета в домашних условиях непросто. Специалисты не советуют тереть жемчужины, пользоваться агрессивными моющими средствами или абразивами.Чтобы вернуть жемчугу первоначальный блеск, положите его в капроновый носок и промойте в воде с растворенным в ней детским шампунем (такие средства содержат минимум химии). Мягко и аккуратно потрите бусины пальцами через капрон, а затем прополощите носок с украшением в чистой воде.