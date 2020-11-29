Какие тайны хранит спящая дева в садах Хелигана - месте, где оживают легенды Древней Англии

Корнуолл - одно из самых волшебных мест в старой доброй Англии.

Культовая скульптура Затерянных садов Хелигана «Грязевая дева».

Дева спит, укрытая зеленью.

Она прекрасна и таинственна.

Сезон меняет одеяние девы.

Зимой она похожа на спящую невесту.

Надпись гласит, что нельзя переступать забор, чтобы не разбудить деву.

Каркас скульптуры.

Пит и Сью Хилл.

Для того, чтобы скульптура обросла лишайником, скульпторы удобряли её йогуртом.

Грязевая дева - одна из главных достопримечательностей садов Хелигана.

При взгляде на скульптуру на ум приходят сказки о феях.