Какие тайны хранит спящая дева в садах Хелигана - месте, где оживают легенды Древней Англии

Корнуолл – самое волшебное и загадочное графство во всей Англии. Оно насквозь пропитано сказками и легендами о короле Артуре и волшебнике Мерлине. Именно здесь встретили друг друга Тристан и Изольда. Благородные рыцари и прекрасные девы, кельтские предания, заброшенные каменоломни и пиратские пещеры — всё это о Корнуолле. Совершенно не случайно, что таинственные затерянные сады Хелигана расположены тут. А в их глубине, под тенью ветвей могучих деревьев, спит прекрасная дева, которую облачает в чудесные одежды сама матушка-природа.
Затерянные сады Хелигана (Lost Gardens of Heligan) находятся в юго-западной части Англии, в графстве Корнуолл. Это один из самых крупных в мире проектов по восстановлению садов. Сад занимает довольно внушительную площадь, на которой могли бы расположиться два таких города, как например, Екатеринбург.
Корнуолл - одно из самых волшебных мест в старой доброй Англии.
Это дивное место просто дышит романтикой. Здесь просто рай земной для исследовательской натуры и любителей растений. Сад хранит множество изумительных секретов. Один из самых чарующих — это живая скульптура, получившая название «Грязевая дева».
Культовая скульптура Затерянных садов Хелигана «Грязевая дева».
Создали это восхитительное изваяние местные художники, брат и сестра, Пит и Сью Хилл. Больше двадцати лет назад скульптуру открыли для всеобщего просмотра. С самого начала и по сей день — это неотъемлемая часть маршрута любой прогулки по Затерянным садам.
Дева спит, укрытая зеленью.
Она прекрасна и таинственна.
Скульптура кажется живой, уснувшей на земле девой. Её одежда и волосы — это трава, дикий плющ и мох. Облачение меняется со сменой сезонов. Летом и весной её укрывает сочная молодая зелень, которая увядает с наступлением осени. Зимой фигуру девушки покрывает блестящий белый снег, и она выглядит как невеста.
Сезон меняет одеяние девы.
Зимой она похожа на спящую невесту.
Вместе со скульптурой «Голова великана», «Грязевая дева» придаёт прекрасным садам Хелигана особый привкус тайны и некого лесного волшебства.
Надпись гласит, что нельзя переступать забор, чтобы не разбудить деву.
Фигуру соорудили с помощью полого деревянного каркаса и ветрозащитной сетки. После этого на неё нанесли слой толстым слоем грязь. Лицо вылеплено из смеси грязи с цементом и песком. Для того, чтобы скульптуру покрыл мох, Пит и Сью щедро удобряли её йогуртом.
Каркас скульптуры.
Пит и Сью Хилл.
Для того, чтобы скульптура обросла лишайником, скульпторы удобряли её йогуртом.
Основаны были эти сказочные Затерянные сады семьёй Тремэйн ещё в далёком 18 веке. Они являются одним из самых известных британских ботанических садов. Семейство Тремэйн содержало 22 садовников, чтобы ухаживать за этими удивительными садами.
После того, как началась Первая мировая война, садовников забрали на фронт. Усадьба стала приходить постепенно в упадок. Единственный потомок Тремэйнов, оставшийся в Англии не имел ни капли желания заниматься экзотическим садом.
Почти пол века понадобилось, чтобы нашёлся неравнодушный к судьбе этой удивительной английской достопримечательности, человек. Тим Смит вложил свои деньги и убедил своих друзей, привлёк к этому многих неравнодушных британцев, собрал нужные средства и сады были восстановлены.
Теперь это место привлекает тысячи посетителей каждый год. Не последнюю роль здесь играет пленительно прекрасная скульптура спящей девы.
Грязевая дева - одна из главных достопримечательностей садов Хелигана.
При взгляде на скульптуру на ум приходят сказки о феях.
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