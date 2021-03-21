Забавные фотографии грызунов, которые подтверждают, что «ничто человеческое им не чуждо»

Джулиан Рэд из Австрии много лет фотографирует дикую природу. Некоторые его забавные снимки хомяков, белок и других лесных и луговых животных стали известны на весь мир и вам наверняка встречались в интернете. Глядя на них, так и хочется воскликнуть: «Ми-ми-ми!» или что-то в этом роде. Ведь Джулиану удается запечатлеть зверьков в таких трогательных и забавных ситуациях, что кажется, будто это вовсе не животные, а маленькие человечки. Герои его фотографий смеются, переживают, любят, обижаются, радуются – по крайней мере, именно такими мы их видим на фотографиях.
Кстати, пять лет назад Джулиан Рэд получил премию на известном конкурсе Comedy Wildlife Photography Award, где оценивались забавные фотографии обитателей дикой природы, снятые в разных уголках Земли. Высокую награду Джулиан получил за снимок бегущего хомяка. Свою фотографию австриец назвал «Час-пик».
Фото спешащего хомяка победило на престижном конкурсе.
Все мы обеспокоены политикой, коронавирусом, финансовым положением и семейными проблемам, забывая, что на одной с нами планете, в дикой природе, живут братья наши меньшие, мир которых не менее важен. И очень полезно лишний раз забыть о своих проблемах и посмотреть на повседневную жизнь этих маленьких и трогательных созданий. Суслик, которому нравится нюхать цветок, «смеющаяся» лиса или хомяк, который переживает за своего товарища, пытающегося достать ягоду, – каждая фотография Джулиана – это отдельная история, полная ярких эмоций и сильных переживаний. Остается только догадываться, сколько часов ему приходилось и приходится сидеть «в засаде», чтобы поймать удачный кадр.
Давайте посмотрим на забавные кадры и немного пофантазируем! Например, эта белочка – прямо живое воплощение героя «Ледникового периода» Скрэта, готового нестись за вожделенным желудем куда угодно. А, может, наоборот, персонажа мультика писали с такой вот рыжей красавицы, пытающейся достать орех?
В погоне за орехом.
На другом фото зверёк явно гадает на цветке: «Любит, не любит». Грызун настолько сосредоточен, что, кажется, ничего вокруг не замечает. Даже того, что его снимают.
Гадание на цветке.
Что же касается белки и снеговика, то тут все ясно: пушистая красавица не иначе как слепила себе товарища. Только вот непонятно, как она могла допустить, чтобы носом ему служила вкусная морковка? Впрочем, белка уже засомневалась в удачности этой идеи…
Непростые взаимоотношения со снеговиком.
А этот зверек настолько удивлен и поражен чему-то невероятному, что кажется, будто его только что осенила величайшая идея, которая перевернет весь мир.
Эврика!
Еще одна зимняя фотография невероятно эффектна. Красавица-лиса и летящие с неба хлопья первого снега – что может быть милее? Это прямо готовая рождественская открытка!
Это невероятно милое фото.
Есть у Джулиана и самый романтический снимок. Вы когда-нибудь видели в природе грызуна с букетом полевых цветов? Фотограф из Австрии предоставил нам такую возможность. Конечно, это не совсем букет, а веточка ромашек, но так может сказать только человек, лишенный воображения. Можно даже пофантазировать, кому предназначается этот трогательный подарок.
Романтичный букет.
Ну а эта дикая лисица явно смеется какой-то очень смешной шутке, понятной только ей одной. Возможно, она и поделилась бы ею с нами, умей она говорить и знай, что за ней следит всевидящее око объектива Джулиана. Впрочем, ее улыбка настолько заразительна, что мы уже сейчас можем посмеяться – от одного только ее вида.
Очаровательная лиса.
Среди снимков Джудиана Рэда есть даже кадр, запечатлевший момент поединка двух грызунов. Такое впечатление, что каждый из них не один год учился восточным единоборствам. Интересно, из-за чего они решили вступить в схватку и кто победит?
Кунг-фу грызунов?
Хомяк и одуванчик – это отдельная история. Какая-то очень сокровенная. Зверек загадывает желание или просто дует на цветок и любуется летящими парашютиками? Зритель может выдвинуть свою собственную версию.
Хомяк и одуванчик.
Всем известно, что в дикой природе у животных бывает взаимовыручка. Но иногда можно поддержать товарища и морально. Это демонстрирует забавный снимок парочки грызунов, решивших полакомиться ежевикой.
Добыть ягоды непросто. Иногда нужно очень высоко прыгать .
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