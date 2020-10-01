Полезные привычки на каждый день

Советы, которые изменят ваше самочувствие и здоровье.







Почему нельзя стирать наволочки с кондиционером Наволочка больше других постельных принадлежностей впитывает пот, грязь и выделения сальных желез. Кондиционер во время стирки забивается в мягкую ткань и ухудшает ее впитываемость. В итоге у вас появляются прыщики и ранние морщины.



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