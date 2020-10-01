Полезные привычки на каждый день

Советы, которые изменят ваше самочувствие и здоровье.
Почему нельзя стирать наволочки с кондиционером Наволочка больше других постельных принадлежностей впитывает пот, грязь и выделения сальных желез. Кондиционер во время стирки забивается в мягкую ткань и ухудшает ее впитываемость. В итоге у вас появляются прыщики и ранние морщины.
Почему стоит взять с собой зубную нить
Чтобы поддерживать здоровье зубов, вам необходимо пользоваться зубной нитью после каждого приема пищи. Несложное изобретение избавит вас от остатков пищи и плохого запаха изо рта.
Почему полезно спать без белья
Спите голышом, но меняйте каждые две недели простынь и пододеяльник. Сон без белья снижает риск развития молочницы и других инфекций половой системы.
Почему зубной щетки недостаточно
Стоматологи предупреждают, что зубная щетка и паста — это всего лишь часть базового набора для гигиены полости рта. В ежедневном арсенале должны быть скребок для языка, зубная нить, ополаскиватель и в особых случаях зубной ершик. Особенно важен для гигиены скребок. Он улучшает запах изо рта и повышает чувствительность языка к разным вкусам.
Почему нужно держать ноги в заварке
Черный чай — это легкий органический антибиотик. Домашний напиток эффективно борется с вредными патогенами, вроде дрожжевых грибков. Делайте несколько раз в неделю теплые ванночки из крепкого черного чая для профилактики инфекций и снижения потоотделения.
Почему антисептик для рук - важное приобретение
Если у вас нет возможности помыть руки прямо сейчас, то антисептик — ваш лучший помощник. К тому же, некоторые используют антисептический гель для устранения неприятного запаха пота. Однако не рекомендуем регулярно пользоваться этим лайфхаком, ведь кожа в области подмышек очень мягкая и чувствительная.
Почему не стоит часто подмываться
Гинекологи не рекомендуют подмываться по несколько раз в день, особенно с мылом. Иначе вы просто нарушите здоровую микрофлору влагалища и создадите идеальную среду для опасных бактерий. Также гинекологи советуют отказаться от ежедневных прокладок, на которых в течение дня скапливается слишком много микробов.
Почему нужно обязательно мыть за ушами
За ушами ежедневно образуется особый секрет. Он смешивается с грязью и потом и начинает неприятно пахнуть. Каждый день аккуратно промывайте область за ушами, чтобы поддерживать общую гигиену.
Почему стоит заменить гель для бритья кондиционером для волос
Кондиционер содержит смягчающие и успокаивающие компоненты, которые помогают коже менее болезненно переносить процедуру бритья.
Почему полезно пить воду с лимоном с утра
Существует несколько мнений по поводу лимонной воды по утрам. Кто-то говорит, что вода с лимоном восстанавливает водный баланс и очищает организм от токсинов. Кто-то считает, что в чистую воду необязательно добавлять лимон. В любом случае лимонная вода с добавлением имбиря вкуснее, чем обычная. Если решите ввести новую привычку, помните, что людям с заболеваниями ЖКТ употреблять воду с лимоном – а тем более натощак – запрещено.
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