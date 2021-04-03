5 полезных советов, которые помогут удалить суперклей с рук и не только

Суперклей - вещь в хозяйстве исключительно полезная, однако не лишенная недостатков. Если клейкое вещество оказалось на какой-нибудь поверхности, удалить его может быть очень сложно. Особенно, если не знаешь ни одного полезного совета, который способен в значительной мере упростить и облегчить данный процесс. Сегодня речь пойдет о пяти рекомендациях для очистки рук и некоторых других поверхностей от суперклея.
1. Димексид
Вот такая штука. /Фото: legkovmeste.ru.
Нужно удалить суперклей с дерева, металла, стекла или напольного покрытия? Если да, то лучше всего подключить к работе по очистке вещество под названием «димексид». Приобрести чудо-средство можно в любой аптеке за сущие копейки. Наносится препарат в небольшом количестве прямо на пятно клея. Подождать следует всего 10 минут, после чего производится очистка поверхности. Важно также помнить о том, что димексид способен повредить пластиковые и кожаные поверхности!
2. Ацетон
Найти не проблема. /Фото: stavropol-kray.tiu.ru.
Старый-добрый ацетон продается сегодня в любом строительном магазине. Достать данное вещество также не составит труда. Идеально подойдет для того, чтобы удалить остатки клея с дерева, плитки, стекла, металла и кафеля. Единственно «но» заключается в том, что ацетон достаточно ядовит, а потому перед началом работы необходимо надеть перчатки и дыхательную маску, дабы не отравиться и не заработать химические ожоги.
3. Подсолнечное масло
Подойдет любое масло. /Фото: fruitshop161.ru.
Дешево и сердито! Сложно поверить, однако обычное подсолнечное мало вполне себе может справиться с суперклеем. Просто сделайте в проблемном месте добротное маслянистое пятно и уже через 1-2 часа проблема будет решена сама собой. Лучше всего приложить на клей пропитанную маслом тряпочку. Данное средство лучше всего подходит при работе обувью, одеждой и кожей.
4. Уксус
Отлично действует. /Фото: yandex.ru.
Обычный столовый уксус также имеет достаточно «химических сил», чтобы побороть суперклей. Единственно «но» заключается в том, что использовать необходимо по крайней мере 9-процентный уксусный раствор. Слабейшая жидкость с клеем не справится. Использовать уксус можно при работе с большинством поверхностей, а также при очистке рук.
5. Сода
Есть на каждой кухне. /Фото: yandex.ru.
Помочь в деле очистки пятен суперклея может еще одно средство, которое есть буквально на каждой кухне – это пищевая сода. Для работы придется сделать густую кашицу из воды и соды. Она наносится толстым слоем на очищаемую поверхность и оставляется минимум на 3 часа (лучше на 5 часов). Когда выйдет указанный срок, место очистки протирается салфеткой.
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