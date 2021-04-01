6 знаменитостей, чья карьера началась с ансамбля «Непоседы»

В 2021 году известный детский ансамбль «Непоседы» празднует своё 30-летие. Его основателем и художественным руководителем стала Елена Пинджоян. Без выступлений этого коллектива не обходился практически ни один концерт в 1990-е годы, а в 2009 году легендарный Пьер Карден создал детскую коллекцию специально для «Непосед». И сегодня в составе коллектива множество очень талантливых детей, а в своё время он дал путёвку в жизни многим отечественным знаменитостям.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев. / Фото: www.zastavki.com
В ансамбль он попал в 1995 году благодаря продавщице из магазина, познакомившей мальчика со своей дочерью, Юлией Комлевой, уже занимавшейся в «Непоседах». Несмотря на то, что он мечтал стать участником детского коллектива, девочке пришлось буквально за руку подвести Серёжу Лазарева к руководителю.
Сергей Лазарев в ансамбле «Непоседы». / Фото: www.7days.ru
Он невероятно стеснялся, а после другие ребята, затолкав его в кабинет, держали дверь снаружи, чтоб Сергей не сбежал. Елена Пинджоян, услышав, как поёт Сергей, и увидев, как он двигается, сразу же взяла его в коллектив. Он был очень застенчив и стеснителен, но другие участники коллектива очень быстро приняли и полюбили Серёжу, он стал настоящей душой детской компании.
Влад Топалов
Влад Топалов. / Фото: www.salvemusic.com.ua
В «Непоседы» Влад Топалов попал благодаря бабушке, которая и привела пятилетнего внука на прослушивание, едва увидев объявление о наборе в коллектив на дверях дома творчества. Он был похож на розовощёкого пупса, да ещё и невероятно смущался и краснел. Шефство над малышом тут же взяла Юлия Малиновская, объявив Влада «своим мужчинкой».
Влад Топалов в ансамбле «Непоседы». / Фото: www.ladysekret.ru
Он очень серьёзно относился к занятиям и в любой ситуации сохранял невозмутимость, даже когда ему во время выступления на голову свалилась туфля, слетевшая с ноги другого танцевавшего участника. Мальчишки отработали номер до конца, и на их лицах не дрогнул ни один мускул.
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная. / Фото: www.twimg.com
Девочка проявила невероятную настойчивость для того, чтобы попасть в детский коллектив. Она увидела выступление «Непосед» на новогоднем утреннике и тут же отправилась за кулисы, чтобы найти руководителя. Несмотря на то, что Елена Пинджоян была занята, 11-летняя Настя не уходила до тех пор, пока руководитель не согласилась её выслушать. Её взяли с испытательным сроком, а вскоре перевели в основной состав. По воспоминаниям актрисы, в «Непоседах» ей пришлось пройти серьёзную школу жизни. Там она влюбилась не в кого-нибудь, а в самого Серёжу Лазарева, поэтому другие девчонки, почувствовав в ней конкурентку, всячески изводили и донимали Настю.
Такой Анастасия Задорожная была в ансамбле «Непоседы». / Фото: www.cosmopolitan.ru
Она плакала, страдала, но не отказывалась ни от занятий, ни от своей детской влюблённости. Благодаря «Непоседам» Настя Задорожная в 2001 году дебютировала в кино, снявшись в сериале «Простые истины». Продюсер проекта обратился за помощью к руководителю ансамбля, когда искал новых актёров для съёмок, а после из всех участников выбрал Настю Задорожную.
Юлия Волкова
Юлия Волкова. / Фото: www.yandex.net
Она пришла на кастинг в «Непоседы» и своим чистым голосом мгновенно покорила педагогов коллектива, которые приняли Юлию в ансамбль без раздумий. В коллективе она поначалу особенно не выделялась, но после поездки в «Артек» дети полюбили новенькую и даже рассказывали руководителю о том, какая она классная.
Такой Юлия Волкова была в ансамбле «Непоседы». / Фото: www.twimg.com
Юлия Волкова, которая росла довольно болезненным ребёнком, всегда имела с собой запас лекарств и к тому же обожала всех лечить. Мазала зелёнкой коленки, выдавала аспирин от головной боли и активированный уголь от живота. Естественно, она довольно быстро снискала славу Медуницы. А ещё – главного стилиста и визажиста девичьей части коллектива. Она всем желающим делала причёски, подбирала наряды и наносила макияж.
Лена Катина
Лена Катина. / Фото: www.beicon.ru
О прослушивании дочери Елену Пиджоян попросил папа, Сергей Катин, композитор, звукорежиссёр и автор песен группы «Дюна». 12-летняя Лена, рыжеволосая и конопатая, покорила руководителя необычным тембром голоса и какой-то невероятной взрослостью.
Лена Катина. / Фото: www.lisimg.com
Лена Катина умудрилась, входя в состоявшийся коллектив, ни с кем не поссориться. Она просто не реагировала на насмешки старожилов и относилась ко всему происходящему с философским спокойствием.
Юлия Малиновская
Юлия Малиновская. / Фото: www.morediva.com
Эта девочка стала знаменитой ещё в 1990-е годы. Юлия Малиновская на протяжении шести лет вела программу «Утренняя звезда» вместе с Юрием Николаевым, а в коллективе была, конечно, лидером. Яркая, задорная, раскованная она привлекала к себе внимание и совершенно не смущалась, находясь в центре многотысячной толпы.
Юлия Малиновская в «Утренней звезде». / Фото: www.m.ru24.net
К сожалению, она перестала вести «Утреннюю звезду», когда подросла, так как по задумке авторов программы, соведущей Юрия Николаева должна была быть маленькая девочка. После выпуска из «Непосед» Юлия не стала продолжать карьеру, а предпочла ей семью. Она вышла замуж за баскетболиста Ярослава Королёва, который играет в США, переехала вместе с ним в Лос-Анджелес и посвятила себя воспитанию детей.
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