Копеечные системы хранения, с которыми каждой вещи найдется свое место

Буквально каждая хозяйка согласится, что каким бы большим не было пространство в доме, места для хранения вещей всегда недостаточно.

Что уж говорить о владельцах крошечных квартир. Но не все так плохо.

Мы собрали 20 вариантов копеечных систем хранения, которые помогут навести порядок в вещах.

1. Полка для обуви

Узкая полка для обуви.

Незамысловатая высокая полка для обуви, которую легко смастерить своими руками из фанеры, впишется в любой угол даже самой маленькой прихожей и поможет избавиться от ботинок, валяющихся под ногами.

2. Органайзер для белья

Самодельный органайзер для белья.

Используйте несколько пластиковых стаканчиков от йогурта для создания удобного органайзера, который можно поместить в выдвижной ящик комода и использовать для хранения носков, трусов или украшений.

3. Сумка для игрушек

Сумка для игрушек в ванну.

Сетчатая сумка, в которой удобно хранить игрушки в ванной. Материал, из которого сделана сумка позволит стирать игрушки прямо в ней, сушить, а в остальное время их можно хранить на крючке над ванной.

4. Металлический стеллаж

Металлический стеллаж для фруктов.

Открытый проволочный стеллаж можно поставить под навесными шкафчиками и использовать для хранения фруктов и овощей, которым противопоказан холод.

5. Магнитный держатель

Магнитный держатель для ножей.

Узкая магнитная лента, прикрепленная к нижней части кухонного шкафчика, позволит надежно зафиксировать все кухонные ножи.

6. Баночки для канцтоваров

Подвесные емкости для канцтоваров.

Обычные стеклянные баночки можно в два счета превратить в удобные системы хранения. Просто приклейте металлические крышки от выбранной тары к верхней части навесного шкафчика или полки, а в баночки сложите стиральные резинки, скрепки, биндеры и прочие мелочи с рабочего стола.

7. Боковые полочки

Боковые полочки для специй.

Прикрепите к боковой стенке холодильника маленькие пластиковые контейнеры, с крючками и используйте их для хранения баночек со специями пряностями, мерных ложечек и прочих мелочей, коих масса на любой кухне.

8. Ячейки в шкафчике

Разбить кухонные шкафчики на секции.

Увеличить возможности кухонного шкафчика помогут жесткие подставки для бумаг. С их помощью получится разбить кухонные шкафчики на секции, рассортировать их содержимое и навести порядок.

9. Вешалка для шляп

Вешалка для головных уборов.

Простые деревянные прищепки, приклеенные к стене с помощью клей-пистолета - готовая вешалка для кепок и шляп. Подобная вешалка превратит головные уборы в настоящее украшение, которое оживит даже самую унылую стену.

10. Держатель для полотенец

Держатель для бумажных полотенец.

Практичный держатель, сделанный из куска водопроводной трубы, поможет надежно зафиксировать рулон бумажных полотенец, пакетов, бумаги для запекания или фольги.

11. Вешалка для полотенца

Аутентичная вешалка для полотенца.

«Уставшую» металлическую терку старого образца можно превратить в чудесную вешалку для полотенца. Для этого прикрепите терку таким образом, чтобы ручка оказалась внизу. В широкую часть, которая окажется сверху поставьте небольшой контейнер с рассадой.

12. Вешалка для обуви

Вешалка для кроссовок.

Оказывается, обувь тоже можно хранить на вешалке. Для этого вам понадобится обычная вешалка с крючками, которую нужно прикрепить внизу стены прихожей. Конечно, такой способ нельзя использовать для хранения всей обуви, но две пары повседневных кед разместить получится.

13. Органайзер для столовых приборов

Хранение столовых приборов.

Превратите старую рубашку из денима в практичный органайзер. Закрепите его на внутренней стенке кухонного шкафчика и используйте для хранения столовых приборов.

14. Мини-прачечная

Стеллаж с контейнерами для белья.

Любой, даже совсем узкий, уголок квартиры можно использовать с пользой. Например, можно построить стеллаж для сбора грязного белья. Для этого нужно смастерить рамку из фанеры с отверстиями для крепления контейнеров.

15. Держатель для крышек

Подставка для крышек.

У хорошей хозяйки на кухне есть масса мелочей, которые ни в коем случае нельзя выкидывать. Среди таких вещей - разнообразные крышки для банок. Так вот, чтобы они не были разбросаны по всем шкафам, сделайте для них специальную подставку из небольшого контейнера и проволочной полки-сушилки.

16. Гладильная доска

Самодельная гладильная доска.

Если в вашей маленькой квартирке нет места для гладильной доски, найдите альтернативу. Например, сделайте собственную доску для глажки из деревянной досточки с мягкой обивкой. Такое изделие позволит превратить любую твердую поверхность в удобное место для глажки.

17. Подвесные емкости

Небольшие подвесные контейнеры.

Небольшие контейнеры из пластиковых бутылок, подвешенных на рейлинге под раковиной, - идеальное место для хранения мочалок, щеток и других хозяйственных принадлежностей.

18. Док-станция

Станция для зарядки мобильных.

Из обычной обувной коробки может получится отличная скрытая станция для зарядки мобильных гаджетов. Чтобы коробка стала более привлекательной, украсьте ее бумагой, фурнитурой и другими декоративными деталями.

19. Подставка для ершика

Самодельная подставка для ершика.

Необычная подставка для ершика, которую можно сделать своими руками из самой обычной пластиковой канистры от молока или сока.

20. Яркие полочки

Яркие полки из ящиков.

Украсить рабочую зону и сделать ее более функциональной помогут самые обычные ящики из дерева или фанеры. Покрасьте их дно в яркие цвета, прикрепите к стене и используйте для хранения различных мелочей.