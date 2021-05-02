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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

Стать звездой – нелегкое дело. Даже самые яркие суперзвезды Голливуда прежде, чем достигнуть своего нынешнего статуса, проходили через сотни кастингов, фотопроб и съемок для малоизвестных журналов, чтобы привлечь внимание известных агентств. А потом уже агентства продвигали своих подопечных, добиваясь для них ролей в кино, телешоу или рекламе. Сегодня мы раскрываем первые фотопробы суперзвезд! Посмотрите, какими они были в начале пути!

Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

Кэмерон Диаз

Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

Роберт Паттинсон

Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

Мила Кунис

Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

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