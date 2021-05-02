Стать звездой – нелегкое дело. Даже самые яркие суперзвезды Голливуда прежде, чем достигнуть своего нынешнего статуса, проходили через сотни кастингов, фотопроб и съемок для малоизвестных журналов, чтобы привлечь внимание известных агентств. А потом уже агентства продвигали своих подопечных, добиваясь для них ролей в кино, телешоу или рекламе. Сегодня мы раскрываем первые фотопробы суперзвезд! Посмотрите, какими они были в начале пути!
Дженнифер Лоуренс
Киану Ривз
Джордж Клуни.
Ума Турман
Мила Йовович
Анджелина Джоли
Кэмерон Диаз
Роберт Паттинсон
Мила Кунис
Ченнинг Татум
Элайджа Вуд
Кирстен Данст
Эштон Кутчер
Том Харди
Шарлиз Терон
Том Круз
Брэд Питт
Джаред Лето
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Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!
Стать звездой – нелегкое дело. Даже самые яркие суперзвезды Голливуда прежде, чем достигнуть своего нынешнего статуса, проходили через сотни кастингов, фотопроб и съемок для малоизвестных журналов, чтобы привлечь внимание известных агентств. А потом уже агентства продвигали своих подопечных, добиваясь для них ролей в кино, телешоу или рекламе. Сегодня мы раскрываем первые фотопробы суперзвезд! Посмотрите, какими они были в начале пути!
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