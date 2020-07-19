15 сайтов, где можно потренировать мозги

Наш мозг ленив и неповоротлив. Если нагружать его однотипными и привычными задачами, он быстро «тупеет» и теряет способность действовать быстро. Шестеренки в голове начинают крутиться медленнее и со скрипом.



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