15 сайтов, где можно потренировать мозги

Наш мозг ленив и неповоротлив. Если нагружать его однотипными и привычными задачами, он быстро «тупеет» и теряет способность действовать быстро. Шестеренки в голове начинают крутиться медленнее и со скрипом.
15 сайтов, где много разных тренажеров для мозга. При помощи задач, упражнений и игр сегодня потренируем память, завтра логику. А получим красивый и подтянутый ум.
Cognifit
Здесь можно протестировать, насколько хорошо работает ваш мозг, составить индивидуальную программу тренировок, заниматься и отслеживать свой прогресс. Оформлено все красиво и удобно. Главный минус — бесплатная версия сайта довольно ограниченна.
Wikium
Викиум предлагает сначала пройти тестирование и определить качество ваших памяти, мышления, внимания. На основании этих результатов вы получаете программу тренировок. Опять-таки есть платный уровень, где обещается больше возможностей.
Mnemonica
Этот сайт встречает нас фразой: «Нет людей с плохой памятью. Есть люди, которые не умеют ею пользоваться». Выполняя несложные упражнения, можно развить память, получить навыки в запоминании чисел, слов и текстов, развить внимание и образное мышление. Также на сайте есть небольшие статьи с полезными советами.
Happymozg
На сайте можно проверить память и пройти онлайн-тренировку внимания, концентрации, реакции и других функций мозга с помощью программ и игр. Есть подробная теоретическая часть, рассказывающая о том, что такое мозг и как поддержать его в хорошем состоянии.
Petruchek
Здесь собраны известные логические игры, которые легко запустить в режиме онлайн, чтобы размять мозги.
Brainscale
На этом сайте всего один тренажер для мозга — задачка N-назад. Это упражнение, которое улучшает оперативную («рабочую») память, совершенствует подвижный интеллект, оптимизирует скорость мышления. Суть игры: пользователь видит квадратики в ячейках матрицы и слышит буквы. При этом необходимо определить и указать, встречался ли предъявляемый образ на n-позиций (1, 2, 3...) назад.
Uplift
Игры, выложенные на этом сайте, призваны тренировать память, скорость, гибкость мышления, вычислительные навыки. Прежде чем начать тренировки, нужно будет определить те возможности ума, которые хочется развить в первую очередь. Это определит выбор упражнений для тренировок.
Fitnessbrain
Еще один сайт с логическими играми, головоломками, упражнениями для развития памяти и паззлами для развития внимательности. Девиз — «Прокачай свой мозг».
Zanimatika
На сайте «Занимательная педагогика» есть интересный тест, пройдя который, можно определить возраст своего мозга.
S-mind
Это сайт о возможностях человеческого мозга и развитии интеллекта. Здесь рассказывают о том, как устроена наша голова, как там все работает, и дают советы, как ускорить эту работу. Например, есть статья «Как улучшить кратковременную память», задачки на логику и многое другое.
Chisloboi
Онлайн-игра на развитие скорости счета. Есть несколько режимов: тренировочный, где не ведется подсчет времени; марафон — нужно как можно быстрее ответить на 20 вопросов; безошибочный, где игра длится аж две минуты, но при этом нельзя допустить ни одной ошибки, и другие.
Quantified-mind
Если английский вам почти как родной, можно зависнуть на этой платформе. Здесь есть тесты на моторные навыки, вербальные, на переключение контекста, на краткосрочную память, на время реакции, визуальное восприятие и многие другие. При этом пользователи могут не только тренировать свой мозг, но и участвовать в разных исследованиях.
Litlbetr
В разделе «Форма ума» сайт предлагает разные веселые упражнения и головоломки для тренировки памяти, внимания, воображения, скорости и гибкости ума. Можно и просто повеселиться — например, есть смешная головоломка «Семечко», где логику происходящего теряешь где-то на пятом-шестом шаге.
Mozgame
Онлайн-игры на развитие памяти, тренировку наблюдательности, на зрительную память.
Brainexer
На Brainexer есть самые разные упражнения: задачи на концентрацию, сортировку, переключение, группы и списки слов, арифметические операции, пропущенные числа, подсчет символов, нахождение пути и др. Одно из особенно интересных упражнений — «Эффект Струпа». Обязательно пощелкайте.
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