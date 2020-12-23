15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

Первый фотоаппарат Kodak был создан изобретателем Джорджем Истманом. Первая в мире ручная камера изначально стоила 25 долларов, что в переводе на сегодняшние деньги означает около 600 долларов. Вместе с ценовым диапазоном, рассчитанным на население в целом, а не только на профессиональных фотографов, компания пропагандировала лозунг «Вы нажимаете кнопку — мы делаем все остальное». Мы публикуем 15 любительских фотографий, сделанных с помощью первого фотоаппарата Kodak.































































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