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Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов

Каждому, кто хоть раз летал на самолетах, знакомо неприятное и пугающее ощущение болтанки, заставляющее пожалеть о том, что вы не выбрали более безопасный способ передвижения. На самом же деле, турбулентность опасна только тем пассажирам, кто считает себя слишком умным, или слишком самостоятельным, чтобы следовать указаниям стюардесс и стюардов. Вот, что говорят об этом страшном, но не опасном явлении сами пилоты.

Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Что такое турбулентность


Возникшая в воздухе турбулентность означает, что лайнер попал в зону разнонаправленных вихревых потоков. Они и вызывают колебания судна, которое многие пассажиры считают невероятно опасным. За время обычного рейса, самолет попадает в зону турбулентности несколько раз — но вы, как пассажир, можете этого даже не заметить.

Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Травмы


На самом деле, турбулентность не так опасна, как считают многие пассажиры. Всего 30% травм получено во время полета, попавшего в зону турбулентности. Да и то, почти все пострадавшие — это стюардессы, которые просто не успели пристегнуться ремнями. То есть, чтобы обезопасить себя, нужно всего лишь внимательно смотреть на табло и не пренебрегать указаниями.

Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Непредсказуемая опасность


Большинство пассажиров считают, что самолет попадает в зону турбулентности совершенно неожиданно.
На самом деле, это не так. Пилоты прекрасно знают об условиях за бортом и своевременно предпринимают необходимый маневр. Более того, капитан лайнера не даром получает сводки погоды перед полетом: он планирует заранее все свои действия.

Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Исключение из правил


Конечно, бывают здесь и свои исключения. Иногда турбулентность может наступить в абсолютно ясном небе. Метеорологический радиолокатор просто не успевает ее засечь — и вот тогда у пилотов не остается времени, чтобы предупредить пассажиров заранее. Большинство травм из-за турбулентности происходит именно в этом случае.

Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Смертельный полет


Болтать может как угодно сильно, самолету это не повредит. Пассажиры считают, что турбулентность может нарушить целостность обшивки судна, и даже оторвать ему крылья. Но лайнеры сконструированы таким образом, чтобы выдерживать гораздо более серьезные перегрузки. Турбулентность не способна причинить им никакого вреда.

Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Информация от профессионального пилота


Капитан Чесли Салленберг, совершивший знаменитую посадку прямо на Гудзон, уверяет, что для беспокойства пассажиров нет никаких причин. Попав в зону турбулентности, пилот предпринимает один из двух классических маневров: либо снижается, либо набирает высоту, чтобы выйти на территорию безоблачного неба. При этом и возникает знакомое многим пассажирам ощущение рысканья самолета из стороны в сторону. На самом деле, это происходит всего лишь от снижения скорости, которое возникает из-за сильного встречного ветра.

Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Прощай, страх


Несмотря на то, что турбулентность не считается опасной, ученые вовсю разрабатывают технологии, способные от нее избавиться. Некоторые авиакомпании уже начали тестирование новейших ультрафиолетовых лазеров, которые будут стабилизировать лайнер при самой сильной тряске.

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