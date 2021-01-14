Дети по почте, на продажу и в «аквариуме»: Странные истории о воспитании из прошлого

Пересылка детей по почте

«Дети в посылке» - удобная услуга от «Почты Америки»

Объявление: «Пчел и насекомых разрешено пересылать по почте, детей - запрещено»

Продам четверых детей!

Аукцион по продаже маленьких детей мистера и миссис Рэй Чалифукс. Чикаго, штат Иллинойс.

Детский «зоопарк»

Сестры Дионн – редкий случай рождения пятерых близнецов

Сестры-пятерняшки жили в настоящем «человеческом зоопарке», за их играми и учебой тайком могли наблюдать туристы

Реклама с сёстрами Дионн