Дети по почте, на продажу и в «аквариуме»: Странные истории о воспитании из прошлого

Если вам кажется, что с детьми сегодня порой поступают дурно, познакомьтесь с историческими фактами, которые имели место в Америке и Канаде в первой половине XX века. Причем все, перечисленное ниже, происходило вполне законно. В некоторых случаях «странное» отношение к детям проявляли и родители, и официальные органы.
Пересылка детей по почте
В 1913 году американская почтовая служба объявила о новой услуге - доставке грузов весом до 5 кг. Услуга оказалась невероятно востребованной: только за первую неделю американцы отослали более двух миллионов посылок. Никаких ограничений тогда еще не существовало, а стоило почтовое отправление недорого, поэтому содержимое посылок иногда удивляло, а иногда и ужасало. Известными случаями стали пересылка трупа для захоронения и свежий обед, который одна находчивая американская мамочка каждый день посылала своему сыну на работу. Почта, кстати, ни разу ее не подвела.
Самыми оригинальными стали посылки с детьми. Зафиксировано как минимум три подобных случая, а вообще данная «услуга» была возможна целых семь лет, запрет на пересылку людей был введен только в 1920-м. Если вес малыша не превышал лимит, ему на одежду клеились марки и почтальон доставлял «ценный груз» по адресу.
«Дети в посылке» - удобная услуга от «Почты Америки»
В штате Огайо в 1913 году по почте отправили мальчика весом 10 ¾ фунта. Малютке было всего восемь месяцев, и он таким образом проехал несколько миль до своей бабушки. Родители застраховали отправление на 50 долларов и заплатили за посылку 15 центов. Вероятно, билет на транспорт обошелся бы дороже.
В том же году по почте отправили еще одну живую посылку с двухлетним малышом (как он «вписался» в лимит по весу - не известно). Наверное, это был капризный ребенок, потому что его переправили от бабушки к тёте, и последнюю даже не предупредили о сюрпризе. Впрочем, согласно отчету почтальона, «посылка» вела себя хорошо. Путь был длинным, поэтому малыша покормили в дороге.
Объявление: «Пчел и насекомых разрешено пересылать по почте, детей - запрещено»
Через год посылки стали так популярны, что почтовая служба увеличила лимиты по весу, и родители четырехлетней Майи Пирсторф воспользовались этим. Они отправили девочку к бабушке в другой штат. Известно, что девочка проделала весь путь в грузовом поезде рядом с мешками с корреспонденцией и посылками. Может быть и не слишком удобно, зато всего за 53 цента! Через семь лет подобная практика была прекращена по причине того, что «дети могут быть потенциально опасны» (в отличии от животных, которых пересылать по-прежнему разрешалось).
Продам четверых детей!
Фотография 1948 года, которую сегодня тиражируют во всемирной сети, вовсе не является фейком. Подобный случай действительно произошел в Чикаго. Семья Чалифукс была богата только своими наследниками. 40-летний водитель грузовика не мог прокормить четырех детишек, а жена еще и сообщила, что ждет пятого. Возможно, отчаявшиеся родители опубликовали скандальный снимок чтобы просто привлечь внимание к своему бедственному положению, но за два последующих года они действительно распродали всех своих детей, включая даже пятого.
Аукцион по продаже маленьких детей мистера и миссис Рэй Чалифукс. Чикаго, штат Иллинойс.
Судьба малышей сложилась не слишком удачно. Двое (мальчик и девочка) попали в настоящее рабство: жили в сарае, работали в поле и подвергались постоянному насилию. Малышу, родившемуся последним, повезло чуть больше, приемные родители воспитывали его строго, но любили. Дэвид много лет мечтал собрать всех братьев и сестер, встречу запланировали на 2013 год, но выяснилось, что две другие девочки к тому времени уже умерли. Известно, что все проданные дети до конца жизни ненавидели свою мать, которая после этой истории повторно вышла замуж и родила еще четверых.
Детский «зоопарк»
Даже сегодня рождение близнецов может привести к финансовым трудностям, а в случае семьи Дионн этот «дар природы» был больше похож на катастрофу, ведь у женщины родились сразу пятеро детей. Пятерняшки - Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари появились на свет 28 мая 1934 года, недалеко от деревни Корбейл в северном Онтарио. Несмотря на тяжелые времена и то, что роды начались на два месяца раньше срока, все малышки выжили благодаря профессионализму местного врача. Новорожденные девочки лежали в огромной корзине, их согревали бутылками с теплой водой и кормили смесью коровьего молока, воды, сладкого сиропа и пары капель рома.
Сестры Дионн – редкий случай рождения пятерых близнецов
Через некоторое время редкий случай стал известен широкой общественности и на семью Дионн свалились неожиданные трудности: все хотели поглядеть на пятерняшек, при этом помогать материально любопытствующие не спешили. Родителям было все труднее кормить большую семью, и тут они получили необычное коммерческое предложение. Представитель Чикагской международной ярмарки придумал показывать девочек за деньги. Оформлен договор был через Красный Крест и предусматривал защиту детей от эксплуатации, однако это был полностью коммерческий проект, благодаря которому и родители и несколько организаций сумели неплохо пополнить кошельки.
Сестры-пятерняшки жили в настоящем «человеческом зоопарке», за их играми и учебой тайком могли наблюдать туристы
Для девочек выстроили специальный дом, спроектированный таким образом, чтобы туристы могли наблюдать за чудесными детьми в любой момент их жизни. Сестры жили в этой клетке как принцессы, имели четкий распорядок дня, прекрасный медицинский уход и почти никаких контактов с родителями – за ними присматривал заботливый персонал. Через несколько месяцев правительство штата вообще лишило Оливу и Эльзир Дионн родительских прав. Девочек поместили под полную опеку государства, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.
Реклама с сёстрами Дионн
За эти годы прибыль от популярного туристического бренда лилась рекой: кроме «человеческого зоопарка» девочки снимались в рекламе и кино, рядом с их домом работала огромная сувенирная лавка. Всего в казну штата Онтарио благодаря близняшкам поступили более 50 миллионов долларов туристического дохода. После 18 лет девочки смогли наконец освободиться от этого рабства и даже частично отсудить себе часть прибыли. Позднее они вытребовали еще компенсацию за эксплуатацию и жестокое обращение, но отношения с родителями были после такого, как минимум, «странного» детства были испорчены навсегда.
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