С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?


Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?

Во всем мире существуют лотереи, в которые с удовольствием играют люди. Порой выигрыши достигают огромных размеров, что еще сильнее подогревает интерес участников. Для жителей России, особенно для представителей старшего поколения, самой известной из отечественных была и остается лотерея «Спортлото». Ни один проект не смог достичь такой же популярности. Читайте, как возникла игра, что можно было выиграть в «Спортлото» и как Гайдай получил гонорар лотерейными билетами.

Лотерея как возможность провести Олимпийские игры в СССР


Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?

«Спортлото» задумывалось, как своеобразный спонсор Олимпийских игр. /Фото: labuda.blog

 

Своим возникновением лотерея «Спортлото» обязана Олимпийским играм, которые решено было провести в СССР. Такое мероприятие означало огромные финансовые траты. А поскольку в то время советский спорт полностью содержался государством, нужны были дополнительные средства, чтобы снизить издержки бюджета.

Представители Спорткомитета СССР начали пристальное изучение опыта других стран. Стало понятно, что лотереи дают немалую прибыль, и было решено использовать такую возможность. Тем более что в СССР подобных лотерей нее было. Советские люди должны были получить азартную игру, и ей стала «Спортлото».

Первый тираж: полтора миллиона билетов и выигрыш в 5000 рублей


Так выглядел лотерейный билет. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Так выглядел лотерейный билет. /Фото: ic.pics.livejournal.com

 

Итак, было решено запустить государственную лотерею «Спортлото». По поводу выручки от реализации билетов приняли такой вариант: половина выручки шла на финансирование спорта, остаток предназначался для выплаты выигрышей.

Так как лотерея была спортивной, то все номера, а их было сорок девять, соответствовали определенному виду спорта. К примеру, последний номер, 49, это шашки. После первого тиража стало понятно, что идея пришлась по душе населению, 70% жителей страны покупали билеты.

Первый тираж был проведен по принципу «6 из 49» и прошел 20 октября 1970 года в известном Центральном доме журналиста (Москва). Розыгрыш был большим, участвовало полтора миллиона билетов. Победила в тот раз скромная москвичка, инженер Лидия Морозова. Она выиграла колоссальную сумму — 5000 рублей. В те времена столько стоил популярный автомобиль «Москвич».

Гонорар Гайдая за «Спортлото-82» в виде лотерейных билетов


Фильм Гайдая «Спортлото-82» был невероятно популярен. /Фото: aeslib.ru

Фильм Гайдая «Спортлото-82» был невероятно популярен. /Фото: aeslib.ru

 

По субботам советские включали телевизоры, чтобы посмотреть тираж «Спортлото» и поиграть, проверяя свои билеты. Особый интерес вызывали члены тиражной комиссии, так как приглашали известных спортсменов, кумиров простых людей. Например, участвовал знаменитый футболист и хоккеист Всеволод Бобров, комментатор Николай Озеров. королева конного спорта Елена Петушкова. Известные личности повышали популярность лотереи и внушали доверие.

В 1982 году Леонид Гайдай представил новую комедию «Спортлото-82», в котором происходила борьба за выигрышный билет. Говорили, что после этого покупки билетов просто взлетели, и еще ходят слухи, что режиссер кроме гонорара получил от дирекции «Спортлото» сто лотерейных билетов. Вот так делалась реклама 50 лет назад.

Хотя, даже Владимир Высоцкий упомянул «Спортлото» в своей знаменитой песне о «Канатчиковой даче». Пациенты пишут письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» и при этом грозятся написать в «Спортлото», если не получат ответа. Надо ли говорить, что это действительно отражение невероятной популярности лотереи.

Невероятная популярность лотереи и появление лототрона из-за претензий участников о жульничестве


В первое время шары вытаскивали из барабана вручную. /Фото: biglottos.ru

В первое время шары вытаскивали из барабана вручную. /Фото: biglottos.ru

 

Стоили билеты не очень дорого, и потому каждый желающий мог себе позволить участие в тираже. Люди покупали возможность выиграть, и это было очень увлекательно. Первые тиражи, кстати, по телевизору не транслировались, но розыгрыши проходили один раз в 10 дней. Тиражная таблица печаталась в газетах: целые развороты посвящались лотерее. Для привлечения внимания розыгрыши проводились во Дворцах спорта, на крупных известных предприятиях, на стадионах.

Когда лотерея только появилась, при розыгрышах использовали прозрачный барабан, который члены тиражной комиссии вращали вручную, и из которого ведущие доставали шарики с номерами. Популярность игры росла, и стали появляться недовольные, которые утверждали, что все это жульничество, подлог! Потому процесс решили автоматизировать и создали лототрон, который позволял перемешивать и извлекать шарики без участия человека. Это помогло немного снизить накал страстей.

Началом великой эпохи «Спортлото» можно считать 1974 год, когда розыгрыши тиражей стали происходить в телестудии Центрального ТВ, а игру начали показывать по Первому каналу.

Различные схемы, которые люди пытались использовали чтобы выиграть и 500 миллиардов рублей для спорта за 20 лет


Лотерейные билеты можно было купить где угодно. /Фото: decor-retro.ru

Лотерейные билеты можно было купить где угодно. /Фото: decor-retro.ru

 

Билеты «Спортлото» можно было купить очень легко, их нередко предлагали в бухгалтерии при выдаче заработной платы, висели они в железнодорожных и театральных кассах, ими часто заменяли сдачу в магазинах.

Однако везло немногим. Выиграть джекпот в «6 из 49» было практически нереально. Теория вероятностей говорит, что суперприз один на 14 миллионов комбинаций. По статистике за год его выигрывали примерно 10 участников. Для повышения заинтересованности была внедрена лотерея «5 из 36», где джекпот мог выиграть один из 370 тысяч человек. Многие люди пытались создать свою систему выигрышей, посвящая этому годы. Они записывали все варианты, которые выпадали, анализировали, пытались понять схему выигрыша. Без компьютера сделать это было практически невозможно, но все же фанаты не теряли надежды. Некоторые просто покупали огромное количество билетов и оставались без денег, когда ничего не выигрывали.

Во времена наибольшей популярности во время каждого тиража продавалось не менее десяти миллионов билетов. Внушительно! За двадцать лет «Спортлото» притянула в казну советского спорта пятьсот миллиардов рублей, что соответствовало 80% спортивного бюджета. И Олимпийские игры состоялись!

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?

И не забудьте:
Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче ЛЧ

Читать
На Западе продолжают издеваться над российскими спортсменами под предлогом допинг-скандала
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитнавигатор

На Западе продолжают издеваться над российскими спортсменами под предлогом допинг-скандала

СМИ: Гинер и Бабаев могут перейти из ЦСКА в «Крылья Советов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

СМИ: Гинер и Бабаев могут перейти из ЦСКА в «Крылья Советов»

Начальника команды «Чертаново» задержала полиция
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Начальника команды «Чертаново» задержала полиция

Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?

Во всем мире существуют лотереи, в которые с удовольствием играют люди. Порой выигрыши достигают огромных размеров, что еще сильнее подог...
Жители Омска празднуют победу «Авангарда» на улицах города. Видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Жители Омска празднуют победу «Авангарда» на улицах города. Видео

«ПСЖ» проиграл 1-й полуфинальный матч в схватке с «Ман Сити». Почеттино сдался Гвардиоле
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

«ПСЖ» проиграл 1-й полуфинальный матч в схватке с «Ман Сити». Почеттино сдался Гвардиоле

Венгер о голе Мареза со штрафного: «Зачем укладывать игрока под стенку, если игроки потом сами раскрывают эту стенку? На таком уровне это недопустимо»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт 1 | Все виды спорта и статистика

Венгер о голе Мареза со штрафного: «Зачем укладывать игрока под стенку, если игроки потом сами раскрывают эту стенку? На таком уровне это недопустимо»

Кущенко: «ЦСКА по праву вышел первым в «Финал четырех»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Кущенко: «ЦСКА по праву вышел первым в «Финал четырех»

Гейе стал первым с сезона-2012/13 игроком, получившим две красные карточки в одном розыгрыше ЛЧ
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Гейе стал первым с сезона-2012/13 игроком, получившим две красные карточки в одном розыгрыше ЛЧ

«Реально киношная история. Надеюсь, по ней снимут фантастический фильм». Крылов — о чемпионстве «Авангарда»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

«Реально киношная история. Надеюсь, по ней снимут фантастический фильм». Крылов — о чемпионстве «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в раздевалке после победы над ЦСКА со счетом 1:0 в решающем 6-м матче финала ...
Гвардиола дождался царских подарков от Парижа. Как «Ман Сити» победил «ПСЖ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

Гвардиола дождался царских подарков от Парижа. Как «Ман Сити» победил «ПСЖ»

ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 2020/ 2021гг. 28-й тур! Матч центр: Зенит - Локомотив
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе только о футболе

ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 2020/ 2021гг. 28-й тур! Матч центр: Зенит - Локомотив

1
"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

"Ман Сити" продлил беспроигрышную серию в матчах с "ПСЖ"
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

"Ман Сити" продлил беспроигрышную серию в матчах с "ПСЖ"

Де Брейне признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Де Брейне признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Омский “Авангард” впервые стал обладателем Кубка Гагарина
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Омский “Авангард” впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Спорт В Сети появилось видео празднования победы хоккеистам в раздевалки традиционным отпитеем шампанского прямо из кубка. Сегодня, 28 ап...
Мбаппе впервые в карьере не нанес ни одного удара в матче Лиги чемпионов, когда он выходил в стартовом составе
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Мбаппе впервые в карьере не нанес ни одного удара в матче Лиги чемпионов, когда он выходил в стартовом составе

Игрок «ПСЖ» Гейе повторил антирекорд Ковтуна, заработав два удаления в одном розыгрыше ЛЧ
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Игрок «ПСЖ» Гейе повторил антирекорд Ковтуна, заработав два удаления в одном розыгрыше ЛЧ

«Сити» выиграл 10 матчей в этой ЛЧ. Это лучший результат для клубов АПЛ за последние 17 сезонов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Сити» выиграл 10 матчей в этой ЛЧ. Это лучший результат для клубов АПЛ за последние 17 сезонов

Омское время: «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Омское время: «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

Что творилось в Омске после победы «Авангарда». Люди залазили на машины, запускали салюты, вспоминали Черепанова
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Что творилось в Омске после победы «Авангарда». Люди залазили на машины, запускали салюты, вспоминали Черепанова

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "ПСЖ" в первом матче 1/2 ЛЧ
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "ПСЖ" в первом матче 1/2 ЛЧ

Заявка на выход в финал. «Манчестер Сити» на выезде обыграл «ПСЖ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Заявка на выход в финал. «Манчестер Сити» на выезде обыграл «ПСЖ»

Лига чемпионов, 1/2 финала «Реал» — «Челси», «ПСЖ» — «Ман Сити»: результаты первых матчей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Лига чемпионов, 1/2 финала «Реал» — «Челси», «ПСЖ» — «Ман Сити»: результаты первых матчей

«Манчестер Сити» в большинстве победил ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

«Манчестер Сити» в большинстве победил ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Картина дня

наверх