За свою карьеру актер Джеки Чан перенес 3000 травм на съемках фильмов

Джеки Чан – один из главных представителей кунг-фу. Он начинал с фильмов у Брюса Ли (а в одном легендарный актер его даже вырубил), но долго не мог стать успешным.



Помог свой стиль и выполнение трюков без каскадеров. До этого ему пришлось поработать уборщиком, рикшей и даже на стройке в Австралии. Родители Джеки улетели в Австралию, а ребенка отдали в школу, где его били бамбуковыми палками. Но он попал в ансамбль самых талантливых Гэншен (именно так его звали) Чан родился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Его родители Чарльз и Лили Чан сбежали туда из-за политического преследования: отец был сторонником консервативной партии Гоминьдан, а во время гражданской войны стал ее секретным агентом. Но вскоре его раскрыли и признали врагом народа. В Гонконге у семьи не было друзей и родственников. Поэтому они снимали маленькую комнату 4х8, а когда родился Джеки – устроились в посольство Франции. Чарльз стал поваром, а Лили горничной. Отец начал учить сына кунг-фу, когда тому исполнилось всего 3 года. «Я был очень активным, бегал и сшибал все на своем пути. Мама за это звала меня «пушечное ядро». А мой отец был убежден, что занятие боевыми искусствами помогут мне обрести терпение, силу и мужество», – вспоминал Джеки.

В 5 лет мальчик пошел в начальную школу, но уже через год его отчислили из-за неуспеваемости. Преследование за отцом возобновилось, поэтому родителям пришлось переехать, на этот раз в Австралию. Мама и папа оставили Джеки в Гонконге и заключили 10-летний контракт на обучение сына в школе китайской оперы. Там он изучал актерское мастерство, вокал, акробатику и боевые искусства. Но самым важным была дисциплина: в контракте было прописано, что шалости со стороны учеников пресекаются суровыми наказаниями. С детей спускали штаны, заставляли отжиматься, а в это время им по заднице били бамбуковой палкой. «Через три дня обучения учитель подозвал меня и сказал: «Пора тебе познакомиться с еще одним правилом». Я был в шоке. Родители меня никогда не били, а тут сразу такое. Но это было легально, в контракте четко прописано каждое действие. В этот момент я понял: кажется, игры окончены», – рассказывал Джеки. Чан стал хорошо учиться, интенсивно тренироваться и вскоре попал в группу «Семи везунчиков». Это ансамбль из самых талантливых детей школы, которые колесили по театрам Китая и зарубежья. Там он познакомился с двумя мальчиками: Семо Хунгом и Юэнем Бья, с которыми в будущем сыграл во множестве фильмов. К Джеки пришла небольшая известность благодаря опере, поэтому его позвали сняться в массовке нескольких китайских лент. Но самым ярким событием стало участие в фильмах Брюса Ли: «Кулак Ярости» и «Выход Дракона». «Я был в восторге. Брюс Ли был большой звездой в Китае, просто невероятным бойцом. В «Кулаке ярости» я вылетал в окно, когда главный герой дрался с японским мастером в конце фильма. А когда я это сделал, Брюс подошел ко мне и сказал: «Вау, это было нечто». Получить комплимент от такой звезды – что может быть лучше? А в «Выходе дракона», тоже в конце фильма, Брюс дрался против двадцати соперников с Бо (китайское оружие – бамбуковая палка). Я был последним, там он меня захватил и вырубил. Но вот только удар пришелся прямо мне в висок. Брюс подбежал, обнял меня и сказал: «Боже, прости, как тебя зовут?», а потом дал несколько советов, чтобы я тренировался и верил в себя. Для понимания: ни одна китайская звезда не будет заботиться о массовке и каскадерах – им плевать, что с нами будет, они птицы высокого полета. Когда Брюс подошел, я понял, что важно быть хорошим человеком несмотря ни на что», – вспоминал Джеки. В Австралии Чан занялся образованием, но вернулся в Китай из-за предложения сняться в кино В 17 лет Джеки Чан закончил театральную школу, но к этому времени опера уже перестала быть актуальной, что сильно ударило по актерам. Выпускники не умели читать и писать, так как их просто этому не учили. Чан совмещал работу уборщиком, мойщиком посуды и рикшей (особая повозка, вид транспорта). Изредка получалось устроиться каскадером, что в итоге привело к главной роли в фильме «Маленький тигр» в 1971 году. Но после выхода картины дальнейших предложений не поступало. В 1973-м умер Брюс Ли – это сказалось на всем китайском кинематографе. На Джеки в том числе – его перестали звать хотя бы куда-то, поэтому в 1975-м Чан снялся в фильме для взрослых – «Все в семье». «У меня просто не было выбора – либо так, либо мафия. Работать на многочисленных работах и получать гроши я уже не мог. А снявшись обнаженным, я получил неплохие деньги, которые помогли мне поехать к родителям в Австралию и начать все заново», – рассказал Чан. В Австралии Джеки в первую очередь занялся образованием: он закончил ускоренный курс в колледже Диксон, попутно работая на стройке. Местным рабочим было сложно произносить имя Гэншен – так Чан и получил имя, с которым прославился.«Они ломали язык: Гэнры, Какши, Генчи – как только меня не называли. И тогда они решили назвать меня в честь старшего товарища Джека – большого и рослого мужчины. А меня называли маленьким Джеком или Джеки – мне понравилось, поэтому теперь это мое имя», – рассказал Чан. После смерти Ли в Китае пытались повторить его успех – одним из таких был гонконгский режиссер и продюсер Ло Вэй. Он посмотрел каскадерские трюки Чана и пригласил его на главную роль в фильме «Новый кулак ярости». Ради этого Джеки вернулся в Гонконг, так как работа на стройке ему не нравилась, а кое-как образованному китайцу в чужой стране ничего не светило. Как бы не пытался режиссер – Брюс Ли из Чана не получался, а фильм оказался не особо успешным. Тогда они решили брать количеством: «Метеор убийца», «Деревянные солдаты Шаолиня», «Убить с интригой» и «Искусство Шаолиня. Змея и Журавль» сняли за 2 года. Но картины так и не пришлись по вкусу китайским зрителям. Тогда Джеки решил экспериментировать: в новом фильме «Змея в тени орла» он придумал собственные движения для стиля змеи, которые отрабатывал дома перед зеркалом. А герою добавил некую безалаберность, что придавало фильму элементы комедии. И этот фильм стал первым успехом в карьере Чана. «Люди хотели видеть великого мастера – Брюса Ли, но вернуть его невозможно. У него был южный стиль кунг-фу, а я представитель северного – сложно объяснить, но это абсолютно разные школы. И я подумал: если мы не можем повторить, значит нужно придумывать что-то свое. И тогда родился стиль змеи. Проработав каждое движение рук перед зеркалом, я довел его до совершенства. Героя тоже поменял. Он стал другим – Брюс был тверд и жесток, а я стал обычным мальчишкой, который похож на любого другого. А после успеха фильма я понял, что это правильный путь», – рассказал Джеки. После они сняли фильм «Пьяный мастер», который сейчас считается классикой фильмов про кунг-фу. Пьяный стиль Джеки тоже придумал сам, а для эффекта опьянения он перед каждым эпизодом опускал голову вниз, чтобы лицо налилось кровью. Пьяного мастера Чан использовал во всех следующих картинах: «Духовное кунг-фу», «Немного кунг-фу» и «Бесстрашная гиена». В последнем Джеки выступал уже как помощник режиссера. После «Бесстрашной гиены 2» Чан ушел из студии Ло Вэя и заключил контракт с более крупной компанией «Голден Харвест». К 1980 году он стал успешным актером с неповторимым стилем и амплуа. Джеки тренируется даже в дни съемок: бьет грушу и занимается на тренажерах«Когда я перешел в «Голден Харвест», то мечтал завоевать весь мир, в частности – США. Мы сняли «Большую драку», фильм вышел в американский прокат – это стало знакомством мира со мной. А потом я сыграл с американской суперзвездой Бертом Рейнальдсом в фильме «Гонки. Пушечное ядро». После этого вышел мой сиквел «Покровитель» и «Доспехи Бога». Они не имели колоссального успеха в Америке, но дали мне нехилый толчок в будущее», – рассказал Чан. Джеки запомнили как актера, который выполнял все трюки сам. А его требования к остальным актерам были такими, что всех снимавшихся в фильмах Чана вносили в черный список страховых компаний. Тогда он создал собственную каскадерскую команду. «В детстве мы тренировались по 8 часов в день: 2 часа растяжек, 2 акробатики, 4 отработка ударов, стоек и синхронности. Сейчас у меня нет столько времени. Если нет съемок, то я тренируюсь по 3 часа: стойка, броски и общая физическая подготовка. А в день съемок только час: немного бью грушу и занимаюсь на тренажерах», – говорит Чан.Джеки Чан перенес 3000 травм: проломленный череп, трижды перебитый нос, частичная потеря слуха, раздробленная челюсть, выбитые зубы, травмы шеи, перелом одного плеча и вывих другого, глубокая рана предплечья, переломы пальцев, сломанные ребра, вывих грудины, травмы спины (в том числе переломы позвонков), вывих таза, перелом колена и много чего еще. Знаменитые сцены после фильма заставляют смеяться, но порой и ужасаться. «День, когда я больше не смогу выполнять трюки, станет моим последнем рабочий днем. Поклонники знают, что когда они смотрят мои фильмы, то видят настоящее действие. Мои фильмы не имеют ничего общего с голливудскими фальшивками, где даже у каскадеров есть дублеры», – заявил Джеки. Успех в США пришел к Джеки в середине 90-х – после фильма «Разборка в Бронксе». Тогда американские критики написали: «Любая попытка оценить этот фильм с рациональной точки зрения обречена на провал. Не пытайтесь рассматривать сюжет и диалоги, не вглядывайтесь в актерскую игру. Вся суть в самом Джеки Чане – он делает то, что умеет как никто другой. Движения его уверенны, полны изящества и грации. Хореография боя поставлена с юмором (и без лишнего изуверства). Он просто веселится. И если мы позволим себе окунуться в эту атмосферу, то и мы развеселимся тоже». За этим последовали еще несколько картин, за которые Чан получил награду за достижения в кинематографе MTV Movie Awards: «Громобой», «Первый удар» и «Мистер Крутой». А статус всемирной суперзвезды закрепился после фильма «Час Пик». Творческий тандем Джеки Чана и Криса Такера получил приз MTV Movie Awards как лучший дуэт. А «Час пик 2» и «Час пик 3» принесли награду за лучшие бои. Чан не любит MMA, но обожает бокс. Он даже чуть не подрался с Костей Цзю Джеки Чан стал полноценной звездой с индивидуальным стилем, но сравнения с Брюсом Ли преследуют его до сих пор. «Нас часто сравнивают. Но я говорю, что мы абсолютно разные – и стилем, и характером. Если быть откровенным, то до его уровня мне далеко. Он по сей день мой учитель. Мне приходилось делать по 100 дублей в сценах кунг-фу, чтобы все выглядело идеально. А режиссерам, снимавшим Брюса, приходилось делать несколько, и то ради того, чтобы он повторил все помедленнее. Он первый, кто показал миру кунг-фу, он первый, кто начал его менять и смешивать. А потом уже и боевые искусства разных стран и народов», – рассказал Чан. Есть теория, что именно Брюс Ли создал смешанные единоборства – когда смешивал стили и получил джит-кун-до. Об этом даже говорил президент UFC Дэйна Уайт. «Я был большим фанатом Брюса Ли и Мохаммеда Али. И я считаю Брюса одним из основателей смешанных единоборств. Он представитель ударных техник, который начал приглашать мастеров и изучать болевые приемы, работу в партере и броски, чтобы изобрести идеальный вид, где не будет слабых мест. Сейчас мы называем это ММА», – говорил Дэйна. Джеки Чан относит себя к более традиционным стилям, поэтому смешанные единоборства ему не нравятся – все из-за добивания на земле. «Мне не нравится смотреть бои без правил. Как мастер боевых искусств, я нахожу бои в клетке слишком жестокими. Это вообще не боевое искусство. Боевое искусство – это уважение. Когда кто-то сбит с ног, то необходимо остановиться. Если вы упали, я подниму вас и спрошу: “Как вы себя чувствуете? Можете продолжать?”. Именно это боевой дух», – считает Джеки. А вот бокс он всегда уважал. И в 2008-м чуть не подрался с Костей Цзю в показательном поединке. Это должно было произойти в российском «Доме друзей Олимпиады» в Пекине. Но Джеки стал официальным лицом Игр-2008, поэтому Китай не разрешил провести бой. Сейчас Джеки Чану 65 лет , он до сих пор снимается в кино. Опасные трюки уже не выполняет, но некоторые сцены с элементами акробатики все еще в его арсенале.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: