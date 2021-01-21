Как самому сделать крепкую ручку для ножа из пластиковых отходов

Если в хозяйстве появилось представительное количество разнообразных пластиковых отходов и мусора, то все это «богатство» можно применить с пользой для себя. Например, можно сделать из невостребованного пластика отличную, очень крепкую и надежную рукоятку для ножа. Само собой, для того чтобы все получилось как надо, придется кое-что подготовить и изрядно попотеть.
Сначала нужно сделать форму из фанеры. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: фанера, HDPE пластик, латунные заклепки, латунные пластины, латунные стяжки для ножа, цветной пигмент, эпоксидный клей.
Перед тем как браться за работу, необходимо уяснить одну простую истину: HDPE пластик никогда не плавят до жидкого состояния, так как в таком случае он начинает подгорать и может даже воспламениться. HDPE подходит только для прессовки, а значит его следует лишь размягчать, после чего обрабатывать сырье с использованием штамповочной формы.
Нарезаем пластик. /Фото: youtube.com.
Поэтому первым делом необходимо изготовить форму из фанеры. В этом деле нам поможет простой карандаш, клей и лобзик. Сначала выполняем разметку по ножу без ручки, затем вырезаем будущую форму при помощи лобзика, после чего приклеиваем основание из второго куска фанеры.
Как только форма будет готова к использованию, берем пластиковые отходы и режем их на небольшие пластинки. Узнать HDPE пластик не сложно. Его помечают цифрой 2 заключенной в треугольник. Изготавливают из данного материала канистры, бутылки для бытовой химии, молока и йогурта.
Плавим пластик на плите и кладем в форму, после чего отправляем под пресс. /Фото: youtube.com.
Нарезанный пластик размягчается на любой электрической печи, разогретой предварительно до 175-190 градусов по Цельсию. Далее материал помещается в форму, спрессовывается тяжелым грузом. Теперь нужно ждать, пока он остынет. В это время можно подготовить хвостовик ножа, проделать новые отверстия под латунные заклепки.
Готовим нож к установке ручки. /Фото: youtube.com.
Остывший пластик вынимается из формы, после чего полученная заготовка распиливается лобзиком на две одинаковые части. Делаются отверстия под заклепки. Осталось всего ничего: собрать, проклеить и проклепать ручку ножа. Как только клей застынет, пластик необходимо скруглить и зачистить.
Собираем и зачищаем рукоятку. /Фото: youtube.com.
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