Как самому сделать крепкую ручку для ножа из пластиковых отходов

Сначала нужно сделать форму из фанеры. /Фото: youtube.com.

Нарезаем пластик. /Фото: youtube.com.

Плавим пластик на плите и кладем в форму, после чего отправляем под пресс. /Фото: youtube.com.

Готовим нож к установке ручки. /Фото: youtube.com.

Собираем и зачищаем рукоятку. /Фото: youtube.com.

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