Почему гибель президента США Джона Кеннеди стала проблемой для СССР

Как возникла версия о том, что убийство Кеннеди связано с СССР

Для Советского Союза Джон Кеннеди был надеждой, но после своей смерти он стал проблемой. /Фото: gdb.voanews.com

Что связывало Ли Харви Освальда с СССР

Освальд с коллегами по работе (на заводе в Минске). /Фото: res-2.cloudinary.com

Ли Харви Освальда арестовали спустя час и двадцать минут после убийства Кеннеди. /Фото: img.gazeta.ru

Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Как в СССР в память о Кеннеди звонили колокола