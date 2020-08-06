Самые сумасшедшие законы со всего света

Есть такое старое и хорошее изречение: «Мир приходит на краю меча». Оно служит примером осуществления закона во многих местах.



Закон, его правовая практика и исполнение, в безупречном смысле, должны позволять каждому человеку вести жизнь и бизнес без препятствующих действий со стороны других. Его конечная цель состоит в том, что преступление не должно приносить доход, и наказанием за посягательство на свободу других должно быть ограничение собственной свободы преступника.



Вдобавок к тому, что закон всё ещё далёк от той неосязаемой силы, которая должна помогать и позволять населению беспрепятственно вести свою жизнь, он часто вносит в неё неразбериху и беспорядок.



Авторитарные законодатели и политики либо бюрократы, у которых слишком много свободного времени, составляют настолько странные законы, что в итоге остаётся лишь почесать затылок. Эти законы настолько смехотворны, что их исполнение столь же немыслимо, как и сам факт, что они являются незаконными.



У вас есть право оставаться в шоковом изумлении, потому что далее следует список самых сумасшедших законов со всего мира:



15. Великобритания: умереть в Парламенте является незаконным

14. Таиланд: наступать на деньги запрещено законом

13. Португалия: мочиться в океане запрещено законом

12. Япония: быть толстым запрещено законом

11. Италия: уснуть на сыродельном заводе является незаконным

10. Штат Оклахома, США: дразнить собак запрещено законом

9. Штат Аляска, США: будить медведей противозаконно

8. Штат Юта, США: скрипки запрещено носить в бумажных пакетах

7. Великобритания: запрещено подозрительно обращаться с лососем

6. Великобритания: запрещено импортировать картофель, если он кажется польским

5. Чикаго, штат Иллинойс, США: есть в горящем помещении запрещено законом

4. Бангладеш: обман в школе является тяжким уголовным преступлением

3. Гонконг: жена может убить мужа, которого поймала на измене

2. Милан, Италия: хмуриться запрещено законом

1. Самоа: запрещено законом забывать день рождения жены