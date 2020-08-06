Самые сумасшедшие законы со всего света

Есть такое старое и хорошее изречение: «Мир приходит на краю меча». Оно служит примером осуществления закона во многих местах.
Закон, его правовая практика и исполнение, в безупречном смысле, должны позволять каждому человеку вести жизнь и бизнес без препятствующих действий со стороны других. Его конечная цель состоит в том, что преступление не должно приносить доход, и наказанием за посягательство на свободу других должно быть ограничение собственной свободы преступника.
Вдобавок к тому, что закон всё ещё далёк от той неосязаемой силы, которая должна помогать и позволять населению беспрепятственно вести свою жизнь, он часто вносит в неё неразбериху и беспорядок.
Авторитарные законодатели и политики либо бюрократы, у которых слишком много свободного времени, составляют настолько странные законы, что в итоге остаётся лишь почесать затылок. Эти законы настолько смехотворны, что их исполнение столь же немыслимо, как и сам факт, что они являются незаконными.
У вас есть право оставаться в шоковом изумлении, потому что далее следует список самых сумасшедших законов со всего мира:
15. Великобритания: умереть в Парламенте является незаконным
Парламентская работа — нелёгкое дело, утомительное для большинства граждан. Часы обсуждений законопроектов, принятие важных для страны решений — словом, от такой работы можно покинуть этот бренный мир в самый разгар служения стране. Да, но, похоже, это не везде законно!
Британские политики не имеют права умирать в парламенте — это противозаконно! Как можно было додуматься о наказании мёртвых? Особенно если учесть, что политика, как, например, премьер-министра Спенсера Персиваля, могут убить в помещении парламента. Следуя логике этого закона, получается, что жертва и его убийца — оба преступники?.. Что ж, пожелаем британцам удачи в привлечении к ответственности мёртвого человека.
14. Таиланд: наступать на деньги запрещено законом
Таиланд — очень яркая и популярная туристическая нация и направление. Тропическая природная красота и древняя и богатая культура в сочетании с восхитительными морскими курортами… не говоря уже о дамах с сомнительными первичными половыми признаками под одеждой. Тем не менее, это изобилие всего странного и удивительного можно отнести не только к природе и туризму; оно также внедрилось и в законодательство страны.
Король Таиланда, Рама IX, на данный момент является самым долго правящим монархом (он правит страной уже 69 лет) и для своих подданных является чем-то божественным. Настолько божественным, что, кажется, даже валюта с его изображением является неприкосновенной.
Представьте себе сцену: у человека на оживлённой улице Бангкока из кошелька выпадает денежная купюра и, чтобы последнюю часть валюты, отведённую на праздник, не унесло порывом ветра или проворным уличным мальчишкой, он наступает на её уголок ногой… и оказывается арестованным за этот отчаянный поступок.
Как видно, закон Таиланда запрещает наступать на национальную валюту. Так что подумайте дважды, прежде чем наступить на купюру, пытаясь не дать ветру унести её прочь в Таиланде!
13. Португалия: мочиться в океане запрещено законом
«Вода, вода кругом и ни капли выпить!» Тот факт, что 70% нашей планеты покрыто солёной водой, может положить конец этому!
Для некоторых регионов и народов океан является драгоценным. Португалия всегда была мореходной страной, а с некоторых пор стала и гостеприимным местом для миллионов туристов, приезжающих сюда ежегодно. Вот почему этот ценный «товар» на португальском побережье является тем, что должно быть защищено законом.
Так что горе тому, кого поймают за руку (в переносном смысле, конечно же), пока он будет «окрашивать море в болотный цвет». Пускание струи жидкости из половых органов в океан так или иначе несёт в себе риски: от паразитов, которые устремятся вверх по «динь-ди-линь», а в Португалии ещё и до заключения в камеру, потому что загрязнение океана является незаконным.
12. Япония: быть толстым запрещено законом
Все прекрасно понимают, что набор веса — это не самое лучшее, и что это может привести к целому ряду неудобств и множеству негативных последствий для здоровья. Тем не менее, очень трудно указывать людям, что им есть, но в Японии, кажется, придумали решение для этой ситуации.
В 2009 году было объявлено, что ни один житель Японии старше 40 лет не имеет права иметь талию больше 78,74 см (88,9 см — для женщин). И это правильно! Нации, которая познакомила мир с борьбой сумо, действительно нужно ввести ограничение на вес… Возможно, традиции сумо скоро сделают себе харакири?
11. Италия: уснуть на сыродельном заводе является незаконным
Согласно бабушкиным сказкам, если съесть сыр перед сном, то будут сниться кошмары. Возможно, именно поэтому Италия, страна, известная производством множества вкусных сыров, принимает такие профилактические меры?
«Профилактика лучше, чем лечение», как говорится в одном изречении, так что нет сомнений в том, что горячие, южные итальянцы должны быть защищены от сырного вынужденного ночного ужаса.
В Ферраре, регионе, в котором всё должно происходить на высоких скоростях (как знаменитые суперкары с аналогичным названием), замедление кажется чем-то вроде бестактности, особенно если это касается молочных продуктов.
На сыродельных заводах Феррары запрещено законом засыпать. Возможно, существует какая-то проблема с мышами, эквивалентная зомби-апокалипсису из «Walking Dead»… или просто это очень странный закон?
10. Штат Оклахома, США: дразнить собак запрещено законом
США всегда считались плодородным местом для странных законов. Нация состоит из 50 штатов, и в каждом из них действуют свои законы для живущих на их территории граждан.
Оклахома стала местом рождения одного из самых странных законов из всех, когда-либо установленных. В штате Оклахома противозаконно корчить гримасу перед собакой — это преступление, за которое можно сесть в тюрьму.
Существуют смутные подозрения, что этот закон был принят потому, что должностные лица штата устали от людей, которые в своих домах горланят «ОКЛАХООООМАААА!», и, поскольку многие в качестве домашних питомцев дома держат собак, это стало идеальным и простым способом убить двух зайцев одним выстрелом.
9. Штат Аляска, США: будить медведей противозаконно
Америка — родина сумасшествия, связанного с животными. Этот закон всё ещё вызывает немало вопросов. Один из главных: какой сумасшедший захочет попытаться преступить этот закон? Аляска — это крупнейший из 50 штатов США с труднопроходимым ландшафтом, способным покориться только самым выносливым.
Аляска — это место, где дикая природа буквально за порогом дома, где медведи, как известно, иногда забредают в города в поисках еды. Может быть, какой-нибудь несчастный странник или турист в дебрях Аляски прельстился бы мыслью сделать фотографию одного из этих наводящих ужас зверей? Вот почему появился этот закон?
Тогда полиция быстро накажет человека, который желает сфотографировать медведя и имеет наглость разбудить спящее животное, чтобы сделать с ним селфи… Только если сам медведь не преподаст им всем, вместе взятым, самый убедительный и, скорее всего, фатальный урок.
8. Штат Юта, США: скрипки запрещено носить в бумажных пакетах
Отправляясь на тысячи миль южнее Аляски (но всё ещё оставаясь в США), оказываемся в штате Юта, штате, основанном мормонами.
Мормонов часто рассматривают как сумасшедших людей по меркам многих человеческих стандартов, но даже несмотря на все их религиозные причуды, этот закон прямо из столицы штата, города Солт-Лейк-Сити, является чем-то, что, возможно, может объяснить только божественное провидение.
Закон запрещает носить скрипки в бумажных пакетах. Возникает не только логический вопрос о благоразумности транспортировки музыкального инструмента такого рода в бумажном пакете (который может просто разорваться под весом скрипки, в результате чего могут лопнуть струны, да и треснуть сам корпус), но и вопрос относительно того, кто и как будет следить за соблюдением этого закона? Будет ли полиция в буквальном смысле патрулировать улицы и следить за тем, чтобы скрипки переносились в соответствующих футлярах?
7. Великобритания: запрещено подозрительно обращаться с лососем
Возвращаемся через океан обратно в Великобританию, которая также не защищена от причудливых законов. Например, тот, кто ведёт себя подозрительно, может попасть в беду.
Незаконная ловля лосося — довольно серьёзное преступление, которое, несомненно, является фактором, подтолкнувшим к созданию закона, запрещающего гражданам Великобритании подозрительно обращаться с лососем. Но вот что именно считается подозрительным?
Возможно, кто-то, похожий на торговца рыбой, в длинном пальто с приподнятым воротником, в солнечных очках и широкополой шляпе отвечает этим требованиям? Или, может, если кто-то очень тщательно и с подозрением к каждому тёмному пятну будет отбирать рыбу для своего воскресного званого обеда, выглядя при этом, как настоящий преступник?..
6. Великобритания: запрещено импортировать картофель, если он кажется польским
Побудем ещё немного в Великобритании, тем более что, кажется, это государство на краю Европы впитало в себя всю хаотичность окружающей его Атлантики, и эта странность, кажется, всё больше сосредоточена на еде.
Жители Великобритании очень любят картофель. Он очень популярен в стране ещё с тех времён, когда впервые был завезён из Америки.
Поэтому очевидно, что закон этой земли гордится таким ценным импортом, который так хорошо прижился на британской почве. Тем не менее, слегка озадачивает тот факт, что в Англию и Уэльс законом запрещено импортировать картофель, если есть достаточная причина полагать, что он завезён из Польши.
Чем отличается картофель, выращенный в Польше, от картофеля, выращенного в Великобритании? Внешним видом? Текстурой? Вкусом? И почему именно Польша стала жертвой этой картофельной ксенофобии?
5. Чикаго, штат Иллинойс, США: есть в горящем помещении запрещено законом
Коснёмся вопроса ресторанного бизнеса, тем более у нас появился такой горящий вопрос! Как вы знаете, законы создаются для того, чтобы защитить людей, но существуют настолько странные законы, которые человек в здравом уме просто по умолчанию переступать не будет.
Возьмём, к примеру, Чикаго. В этом городе является уголовным преступлением, если кто-то будет есть в горящем помещении, так что придётся забыть о порции своего любимого сильно прожаренного стейка, ведь вокруг всё горит!
4. Бангладеш: обман в школе является тяжким уголовным преступлением
Никто не любит обман, но человек иногда оказывается в отчаянном положении, и когда близятся экзамены, некоторые впадают в панику, особенно если, как это бывает среди тинейджеров, они всё своё время и энергию потратили не на учёбу, а на совершенно далёкие от школы вещи.
Так что, хочешь не хочешь, им как-то приходится выкручиваться из ситуации и обманывать во время экзаменов — это единственная возможность получить более-менее удовлетворительную оценку, ведь родители за «неуд» дома по голове не погладят.
Разоблачение подобного действия на Западе наказывается достаточно жёстко: экзамен «заваливается» или даже, в худшем случае, учащегося выгоняют из учебного заведения, но чтобы тюрьма?.. Тем не менее, в Бангладеш происходит именно так: учащихся старше 15 лет, пойманных на обмане во время экзаменов, сажают в тюрьму.
3. Гонконг: жена может убить мужа, которого поймала на измене
Ничто не сравнится с прелестями счастливой семейной жизни, правда? Не всем бракам суждено прожить десятки лет: некоторые союзы распадаются, в некоторых имеет место супружеская неверность.
А в Гонконге это является большой ошибкой — по крайней мере, для супруга. Потому что здесь жена, поймавшая своего мужа на измене, на совершенно законном основании может убить своего мужа.
Но есть одна уловка. Муж, пойманный на неверности, может быть предан смерти своей отвергнутой женой только при условии, что она совершит это кровавое злодеяние своими голыми руками.
Ей нужно долго тренироваться, чтобы соответствовать этому требованию, но для достижения удовлетворения от мести за супружескую неверность, наверное, можно и попотеть. Может быть, этот закон писал тот, кто изменял своей жене?
2. Милан, Италия: хмуриться запрещено законом
Этот итальянский город процветает, он является значимым культурным местом и хорошо известен тем, что является одним из центров мировой моды. Казалось бы, вроде достаточно поводов, чтобы люди в этом городе улыбались.
Италия — это солнечная страна (чаще всего), так что предполагается, что жители и приезжающие в страну туристы должны защищаться солнечными очками и головными уборами, но чтобы добиваться этого силой закона?
В Милане хмуриться и не улыбаться запрещено законом. Подобное может повлечь за собой печальное наказание в виде ощутимого штрафа, сделав преступившего закон ещё более хмурым и не улыбающимся.
Конечно же, у этого закона есть исключение: он не распространяется на посещение больниц или похороны… это было бы просто садистски!
1. Самоа: запрещено законом забывать день рождения жены
Самоа — это небольшое островное государство, которое некоторым кажется тропическим раем. Тем не менее, здесь существуют некоторые юридические нюансы для особо забывчивых мужей — достаточно серьёзные, чтобы испортить день рождения возлюбленной на этом райском тропическом острове. В этом маленьком островном государстве считается незаконным, если муж забыл день рождения своей жены.
Легко себе представить, как многие мужья мечутся в сумасшедшей панике в самую последнюю минуту, или делают татуировку с датой дня рождения жены на руке или на ладони, чтобы уж наверняка не забыть. Потому что гнев жены — это одно, но когда это ещё и подкреплено на законодательном уровне, то комбинация становится просто смертельной! И что-то нам подсказывает, что автором это закона является женщина.
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