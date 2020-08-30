Фарах Пехлеви: последняя королева Ирана, потерявшая все, кроме надежды

Фарах Пехлеви 81 год и она живет в США, в небольшой, но роскошно обставленной квартире. Ее окружают изысканные скульптуры, картины известных мастеров и фотографии дорогих ей людей, которых давно уже нет в живых. Женщина пережила не только своего мужа, но и дочь Лейлу и сына Али. Она думает о них каждый день, но не может позволить себе впасть в отчаяние, ведь она живет ради Ирана и своего народа, с которым ее разлучили.

Будущая жена иранского монарха Мохаммеда Реза Пехлеви, Фарах Диба, родилась в Тегеране в 1938 году в семье офицера. Ее отец был сыном известного дипломата, служившего российским императорам Романовым, и получил прекрасное образование во французской военной академии Сен-Сир.

Семья относилась к иранской аристократии и считалась одной из самых уважаемых в стране, поэтому Фарах должна была соответствовать своему положению в обществе.

Родители позаботились о том, чтобы их дочь освоила манеры настоящей леди и обучали ее французскому языку, истории и литературе.

Отец не хотел, чтобы Фарах носила хиджаб — он был человеком очень прогрессивных взглядов и мечтал о том, что его девочка получит хорошее образование во Франции и найдет там себе достойного спутника жизни. Фарах с самых юных лет боялась разочаровывать отца и изо всех сил старалась учиться и становиться лучше.

Фарах Диба отличалась от сверстниц интеллигентностью и целеустремленностью, но при этом росла доброжелательной и жизнерадостной. Она училась в тегеранской школе Жанны д’Арк, где была известна не только отличной успеваемостью, но и спортивными достижениями. Фарах серьезно занималась баскетболом и даже возглавляла школьную команду.

Умная, красивая и спортивная девочка не смотрела на других свысока и всегда была готова прийти одноклассникам на помощь. Поэтому злых завистников у будущей шахини не было и ее любили все без исключения. Учителя характеризовали Фарах как «труженицу» и человека с тонкой душевной организацией.

После школы девушка решила точно следовать воле отца и поступила в парижский архитектурный институт École Spéciale d’Architecture. Этот ВУЗ считался мужским, но смелую Фарах это не смущало — она успешно сдала все вступительные экзамены и с головой ринулась в учебу.

График обучения в одном из лучших архитектурных институтов Европы был невероятно насыщенным, поэтому студентка всего один раз позволила себе отдых. Это было в 1959 году, когда в Париж прибыл с официальным визитом шах Мохаммед Реза Пехлеви правитель ее родной страны.

Фарах Диба должна была присутствовать в числе избранных на торжественном вечере, посвященном монарху, в посольстве Ирана. Пехлеви тогда не был женат — он всего год, как расстался со своей супругой Сорайей и был в поиске новой жены. Он хотел найти женщину, которая была бы достойна стать женой шаха, а также смогла бы родить ему наследника престола.

Перед мероприятием однокурсницы шутя спрашивали Фарах: «Почему бы шаху не сделать тебе предложение? Ты ведь такая умница и красавица!» Девушка смеялась вместе с подругами и даже не могла подумать, насколько эта шутка близка к реальности. Она вспомнила ее, когда столкнулась с шахом лицом к лицу.

В посольство Фарах пришла в черно-белом твидовом костюме с камелией на лацкане, излучая скромность и обаяние. Девушка выделялась из общей массы гостей и шах подошел, чтобы поговорить с ней. Мохаммед Реза Пехлеви пожал юной студентке руку и поинтересовался ее успехами в учебе. Фарах сначала смутилась, но затем взяла себя в руки и с улыбкой ответила шаху. На следующий день она описала в письме матери в письме свои впечатления о встрече:

«Какой у него красивый автомобиль, а сам он какой симпатичный! Он почти седой, у него печальные глаза. Как я рада, что увидела его в первый раз вблизи».

Вскоре девушка забыла об этой мимолетной встрече и начала готовиться к сессии и летним каникулам. Она не знала, что шах в это время уже все обдумал и готовился сделать ей предложение. Позднее Мохаммед рассказывал, что сразу понял — перед ним та самая, единственная, которую он хотел видеть своей женщиной.

«Я понял это, как только мы встретились… Она была той женщиной, которую я так долго искал, и могла стать королевой, в которой нуждалась моя страна».

Но чтобы не испугать Фарах, Мохаммед начал действовать очень деликатно. Сначала девушку пригласили в дом Ардешира Захеди — родственника шаха и чиновника, отвечающего за стипендии иранских студентов за рубежом. Девушка так и подумала, что речь пойдет о каких-то выплатах. Как бы случайно в доме Захеди оказался шах и между ним и Фарах опять произошел короткий, ничего не значащий разговор.

В тот раз девушка не заподозрила, что встреча была спланирована. Но вскоре ее пригласила на ужин дочь шаха — после этого Фарах почти не сомневалась, что встречи с таким человеком, как Мохаммед Реза Пехлеви не бывают случайными. Поэтому когда после ужина правитель захотел поговорить с ней наедине, то девушка была морально готова к тому, что ей сделают предложение.

Все произошло очень просто — Мохаммед сказал, что дважды был несчастливо женат и спросил, не согласится ли Фарах стать его женой. Девушка, не раздумывая, сказала «Да». Тянуть долго не стали и свадьбу назначили в конце того же насыщенного событиями 1959 года, 20 декабря.

Церемония была очень пышной — свадебное платье придумал для невесты сам Ив Сен-Лоран, а шили его в ателье Диора. Свадебную тиару заказали у известного ювелира из США Гарри Винстона — в ней было 325 отборных бриллиантов, а общий вес драгоценного изделия составил 2 килограмма.

Не обошлось и без казусов. Уже выехав с кортежем к жениху, Фарах с ужасом вспомнила, что забыла обручальное кольцо жениха дома. Возвращаться было уже поздно, поэтому невесту выручил сопровождавший ее Ардешир Захеди — он отдал ей собственное обручальное кольцо. Больше накладок не было, не считая того, что невеста не ждала, согласно обычаю, троекратного вопроса о согласии, а сразу ответила «Да».

После свадьбы предстояло самое трудное. Девушке предстояло выстоять перед завистниками и сплетниками, которых всегда немало вокруг принцесс и королев. Но Фарах была мудрой девушкой в свои 20 лет и умело избегала конфликтов и провокаций. Достойное поведение молодой жены шаха сразу же подняло ее авторитет в глазах многочисленных родственников монарха, занимающих важные государственные посты.

В отличие от многих других жен монархов, Фарах была не просто спутницей шаха. Образование позволило молодой шахине принести стране пользу в таких областях, как здравоохранение и культура. Но все же она понимала, что от нее все ожидают не беззаветной службы стране, а рождения наследника престола.

Шах, шахиня и наследник престола

20 лет Мохаммед Реза Пехлеви ждал рождения сына и только третья жена, 31 октября 1960 года, подарила ему наследника. Роды проходили не в элитной клинике, а в больнице одного из беднейших районов Тегерана — так Пехлеви показали близость королевской семьи к простому народу.

Сам народ воспринял появление наследника с восторгом, а хитрый ход с больницей для бедняков растрогал тысячи иранцев до слез. Позднее шахиня произвела на свет еще троих маленьких Пехлеви, укрепив тем самым свое положение в семье монарха.

После рождения наследника шахиня могла считать, что основная ее миссия выполнена и посвятить себя тому, о чем страстно мечтала — служению своей стране. Не забывала молодая королева и сполна наслаждаться жизнью — она открыла в себе страстного коллекционера произведений искусства.

В ее собрании были как работы признанных классиков, таких как Ренуар и Поллок, так и картины восходящих звезд, которых она безошибочно определяла, благодаря безупречному вкусу. Стоимость коллекции шахини сейчас эксперты оценивают в 3 миллиарда долларов.

Жена шаха всегда безупречно одевалась, могла поддержать беседу на нескольких языках и была горячей защитницей прав женщин. Иностранные журналисты называли Фарах «восточной Джеки Кеннеди» и внимательно следили за каждым ее действием. Она добилась для иранских женщин права носить европейскую одежду, водить автомобили и отправлять детей учиться в другие страны.

Сам шах не мог нарадоваться успехам своей супруги. В 1967 году он объявил, что желает короновать Фарах, чтобы из королевы-консорта превратить ее в шахбану, то есть полноправную императрицу. Такой чести не удостаивалась ни одна жена шаха с 7 века. В случае смерти шаха, если наследник не достиг положенного для наследования престола возраста, правительницей становится шахбана.

Коронация Фарах Пехлеви, 1967 год

Но было бы ошибкой считать, что от королевы в восторге абсолютно все. Мусульманские религиозные деятели во главе с имамом Хомейни считали, что король и его супруга ввергают страну в пучину западного разврата. Целью этих людей было свержение прогрессивного шаха и установление своего правления, основанного на ценностях ислама.

В этой ситуации допускать ошибок было нельзя и Мохаммед долгие годы умело лавировал между интересами религиозных общин и государства. Но в сентябре 1978 года он совершил ошибку, ставшую для него роковой и изменившую историю современного Ирана. В один из осенних дней возле стен шахского дворца собралась очередная демонстрация с требованиями отречения шаха.

Мохаммеду это надоело, и он отправил военных разогнать толпу, предоставив им полную свободу действий. После серии провокаций солдаты открыли по толпе огонь и от пуль и давки погибли сотни горожан. После этого оппозицию остановить было уже невозможно — беспорядки охватили сначала столицу, а потом разлились по всей стране.

Дошло до того, что шаха предала даже армия, и власть законного правителя, не имея поддержки, пала. Это произошло в декабре 1978 года. Семья Пехлеви срочно покинула страну, где им грозила смертельная опасность. Жизнь на чужбине тяжело давалась семье шаха и особенно страдал сам Мохаммед, который был уже немолод и серьезно болен.

Позднее Фарах рассказывала, что всего через несколько дней после бегства ей передали письмо от революционеров. Они предлагали ей отвратительную сделку — отравить мужа в обмен на разрешение вернуться с детьми в Иран. Письмо негодяев так и осталось без ответа.

В 1980 году Мохаммед Реза Пехлеви умер от рака, что стало сильным ударом для королевы. Но судьба приготовила этой женщине и другие испытания, чтобы попытаться сломить ее волю. В 2001 году ее 31-летняя дочь Лейла умерла в Лондоне от передозировки наркотиками, а в 2011 году наследник престола, 44-летний Али-Реза покончил жизнь самоубийством в Бостоне.

Фарах всегда говорила, что ее дети не смогли победить детский стресс, полученный ими во время исламской революции. Сама королева, хоть и не была в Иране с 1979 года, говорит о сильном беспокойстве о судьбе своей страны.

«Мысли о моей родине буквально разрывают мое сердце на части. Там так много бедности: дети попрошайничают на улицах и спят на могилах. Такого не было в наше время. Людям не хватает еды, работникам не платят, а коррупции так много, что журналистов и художников бросают в тюрьмы, подвергают пыткам и вешают».

Особенно печалит последнюю императрицу положение иранских женщин, борьбе за права которых она отдала в свое время немало сил. При ней однажды случилось неслыханное — количество женщин, поступивших в университеты, превысило число мужчин! Конечно, теперь об этом можно было только вспоминать.

Она внимательно следит за подвигами соотечественниц, которые не смирились с возвращением в средневековье и борются за свои права и свободы. Фарах говорит, что женщины ее страны очень смелые и среди них немало тех, кому не смогли промыть мозги имамы. Она надеется, что однажды их борьба увенчается успехом и они получат то, чего хотели. Фарах полна оптимизма — «Этот свет способен победить любую тьму. Даже если меня там не будет, мои дети и внуки могут познать плоды этих усилий».