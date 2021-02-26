В маленькой ванной комнате следует тщательно продумать не только расположение таких основных элементов, как раковина, унитаз и ванна, но ещё и задуматься о хранении, дизайне и максимальном удобстве для семьи.
Когда места недостаточно, необходимо продумать каждую деталь, и тогда ванная комната будет максимально комфортной, а также стильной и приятной глазу. Для того чтобы выжать максимум из маленькой ванной, предлагаем вам ознакомиться с 10 полезными советами.
Выбирайте цвета и оттенки, приближенные к светлым и белому, чтобы визуально расширить пространство
Оборудуйте ниши в ванной, которые будут настоящим спасением для хранения
Глянцевые и зеркальные поверхности отражают свет, визуально расширяя пространство — используйте этот трюк в маленькой ванной
Ванна может быть с успехом заменена душевой кабиной
Сделайте вертикальное хранение на стене из открытых полок или стеллажей
Чтобы хранение смотрелось аккуратно и не громоздко, установите корзины
Используйте несколько источников света, ведь именно хорошее освещение будет делать комнату визуально больше
Зонируйте пространство ванной при помощи отделки
Небольшие раковины и унитазы, меньше стандартных размеров, можно найти во многих специализированных магазинах
Установите стиральную машинку под раковиной, тем самым экономя пространство
Как выжать из маленькой ванной максимум
В маленькой ванной комнате следует тщательно продумать не только расположение таких основных элементов, как раковина, унитаз и ванна, но ещё и задуматься о хранении, дизайне и максимальном удобстве для семьи.
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