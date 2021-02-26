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Как выжать из маленькой ванной максимум

В маленькой ванной комнате следует тщательно продумать не только расположение таких основных элементов, как раковина, унитаз и ванна, но ещё и задуматься о хранении, дизайне и максимальном удобстве для семьи.
Когда места недостаточно, необходимо продумать каждую деталь, и тогда ванная комната будет максимально комфортной, а также стильной и приятной глазу. Для того чтобы выжать максимум из маленькой ванной, предлагаем вам ознакомиться с 10 полезными советами.

Выбирайте цвета и оттенки, приближенные к светлым и белому, чтобы визуально расширить пространство
Как выжать из маленькой ванной максимум
Оборудуйте ниши в ванной, которые будут настоящим спасением для хранения
Как выжать из маленькой ванной максимум
Глянцевые и зеркальные поверхности отражают свет, визуально расширяя пространство — используйте этот трюк в маленькой ванной
Как выжать из маленькой ванной максимум
Ванна может быть с успехом заменена душевой кабиной
Как выжать из маленькой ванной максимум
Сделайте вертикальное хранение на стене из открытых полок или стеллажей

Как выжать из маленькой ванной максимум

Чтобы хранение смотрелось аккуратно и не громоздко, установите корзины
Как выжать из маленькой ванной максимум
Используйте несколько источников света, ведь именно хорошее освещение будет делать комнату визуально больше
Как выжать из маленькой ванной максимум
Зонируйте пространство ванной при помощи отделки
Как выжать из маленькой ванной максимум
Небольшие раковины и унитазы, меньше стандартных размеров, можно найти во многих специализированных магазинах
Как выжать из маленькой ванной максимум
Установите стиральную машинку под раковиной, тем самым экономя пространство
Как выжать из маленькой ванной максимум

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