Для чего в деревнях выкладывают подушки горкой и другие необычные привычки наших бабушек

Те, кто когда-то жил в деревне или приезжал туда в гости к бабушкам и дедушкам, проводил там летние каникулы, замечали, что здесь свои традиции, отличные от городских. И это относится ко многим вещам, начиная от интерьера помещений и заканчивая внешним видом.
В деревнях до сих пор подушки складывают одна на другую / Фото: twitter.com
Одной из таких традиций или привычек можно назвать оформление спального места, кроватей. Они здесь всегда красиво и необычно выглядели. Главная особенность – расположение подушек. Их всегда укладывали одну на другую горкой. Нередко получалось достаточно высокое сооружение, которое поверх обязательно накрывали тюлевой накидкой или красивым отрезом белой легкой ткани с вышивкой.
1. Почему подушки выкладывались горкой
Гору подушек накрывали тюлем или вышитой белой салфеткой / Фото: kresttsy.ru
Конечно, в детстве мы привыкали к такой расстановке вещей и воспринимали ее как должное. Но у людей из города, не имеющих никакого представления о сельской жизни и порядках, горка из подушек всегда вызывала легкое недоумение и удивление.
Раньше подушки считались символом изобилия / Фото: nnosov.ru
Многие и сейчас считают, что это какая-то традиция, нечто схожее с красивым и загадочным ритуалом. На деле же все гораздо проще и прозаичнее. Прежде всего, все дело в привычке, укоренившейся за много десятилетий. На втором месте находится эстетичность и порядок. И последнее – во времена отсутствия изобилия различных товаров именно подушки символизировали достаток в доме, определенный социальный уровень семьи. Чтобы доказать это всем, подушки выкладывались на самое видное в избе место и заботливо накрывались красивой тканевой накидкой. Дополнением являлся, конечно же, ковер, повешенный на стену.
Традиция с демонстрацией подушек постепенно теряет свою актуальность / Фото: m.fishki.net
В настоящее время критерии богатства и достатка совсем другие. Традиция с демонстрацией подушек постепенно исчезает даже в сельской местности.
2. Нож и ножницы под подушкой
Многие столетия люди испытывали страх перед сглазом, порчей и различными суевериями / Фото: twitter.com
Еще одна привычка деревенских бабушек, с которой часто можно было столкнуться в селах, имеет мистические корни. На протяжении многих веков люди со страхом относились к болезням, плохим сновидениям, порчам и сглазам, и всегда старались предупредить возникновение напасти. Заядлые материалисты над подобными суевериями могут разве что посмеяться. Но и они нередко испытывают смутное беспокойство, если им приснился кошмар или черная кошка перешла дорогу.
Наши бабушки считали, что ножницы и нож могут стать оберегом от плохих сновидений и нечистой силы / Фото: rusknife.com
Деревенские жители в качестве защиты от всего неизвестного и потустороннего использовали простые предметы, а именно ножницы и ножи. В наше время тоже можно встретить представителей старшего поколения, которые свято верят в то, что это их спасет от негатива. Особенно это характерно для сельских бабушек.
Сельские жители свято верили, что нож и ножницы под подушкой защитят их от злых духов / Фото: vk.com
Нож и ножницы кладутся под подушку перед тем, как лечь спать. Первое, что приходит в голову из объяснений, это защита от возможных разбойников и воров. Но такое предположение ошибочно. В реальности же ситуация выглядит несколько иначе. Эти предметы и в самом деле являются защитой. Только защита эта не от живых. Считается, что именно эти режущие инструменты могут стать отличным оберегом от плохих сновидений, потусторонних посетителей и негатива любого вида. Люди безоговорочно верят в то, что именно нож под подушкой не позволяет нечистой силе добраться до них ночью, в период, когда душа особо уязвима.
Под подушку ребенку клали ножницы, если он беспокойно спал / Фото: ethnomir.ru
Аналогичную функцию выполняют и ножницы. Только их обычно клали под детские подушки, особенно в случае, если малыш спал беспокойно или предполагали, что его кто-то сглазил.
3. Зачем бабушки постоянно носят платки
Все деревенские бабушки покрывают голову платком / Фото: m.fishki.net
Ну и напоследок, стоит упомянуть о привычке деревенских бабушек носить платки. Они даже во двор без этого универсального головного убора не выходят, не говоря уже о том, чтобы показаться с непокрытой головой на людях.
На этот счет тоже бытуют разные мнения, но главным фактором остается традиция и религия. С древних времен считалось, что каждая замужняя женщина обязана ходить в платке – с непокрытой головой неприлично.
Платок - практичный аксессуар, в котором можно ходить круглый год / Фото: photocentra.ru
С практической точки зрения, такой подход к внешнему виду тоже легко объясним. В правильно подобранном головном уборе летом не жарко, а зимой не холодно. Нет необходимости следить за наличием прически, укладкой. В селе это достаточно актуально, учитывая жизненный уклад женщин. Платки имеют невысокую стоимость, поэтому приобрести их можно в ассортименте. Носить эти изделия можно по-разному. Есть несколько способов завязывания их на голове.
Конечно, есть и другие интересные традиции в деревенской местности, но они не настолько яркие, запоминающиеся и известные.
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