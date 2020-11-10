Для чего в деревнях выкладывают подушки горкой и другие необычные привычки наших бабушек

В деревнях до сих пор подушки складывают одна на другую / Фото: twitter.com

1. Почему подушки выкладывались горкой

Гору подушек накрывали тюлем или вышитой белой салфеткой / Фото: kresttsy.ru

Раньше подушки считались символом изобилия / Фото: nnosov.ru

Традиция с демонстрацией подушек постепенно теряет свою актуальность / Фото: m.fishki.net

2. Нож и ножницы под подушкой

Многие столетия люди испытывали страх перед сглазом, порчей и различными суевериями / Фото: twitter.com

Наши бабушки считали, что ножницы и нож могут стать оберегом от плохих сновидений и нечистой силы / Фото: rusknife.com

Сельские жители свято верили, что нож и ножницы под подушкой защитят их от злых духов / Фото: vk.com

Под подушку ребенку клали ножницы, если он беспокойно спал / Фото: ethnomir.ru

3. Зачем бабушки постоянно носят платки

Все деревенские бабушки покрывают голову платком / Фото: m.fishki.net

Платок - практичный аксессуар, в котором можно ходить круглый год / Фото: photocentra.ru