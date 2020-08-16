Собственный паб на заднем дворе

Карантин заставил многих завсегдатаев пабов искать себе другие виды развлечений. Одни использовали видеоконференции в Zoom, чтобы выпить с друзьями, другие вообще решили бросить пить, найдя себе новое хобби, а самое креативное решение пришло семье Крабс (Crabs) из Великобритании, которые поняли, что им нужно построить паб у себя в заднем дворе. Строительство заняло около 3 недель, и как только фотографии готового объекта под названием "Пьяный краб" (The Drunken Crab) появились на страничке в Facebook, они сразу стали вирусными. И неудивительно, почему эти фотографии набрали 21 тысячу лайков и 26 тысяч перепостов! Лучшая часть этого крошечного паба находится внутри. Всё было продумано до мельчайших деталей и наполнено предметами ручной работы. Если заглянуть внутрь, то можно легко поверить, что это самый настоящий паб!

























































































































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