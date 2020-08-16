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Собственный паб на заднем дворе

Карантин заставил многих завсегдатаев пабов искать себе другие виды развлечений. Одни использовали видеоконференции в Zoom, чтобы выпить с друзьями, другие вообще решили бросить пить, найдя себе новое хобби, а самое креативное решение пришло семье Крабс (Crabs) из Великобритании, которые поняли, что им нужно построить паб у себя в заднем дворе. Строительство заняло около 3 недель, и как только фотографии готового объекта под названием "Пьяный краб" (The Drunken Crab) появились на страничке в Facebook, они сразу стали вирусными. И неудивительно, почему эти фотографии набрали 21 тысячу лайков и 26 тысяч перепостов! Лучшая часть этого крошечного паба находится внутри. Всё было продумано до мельчайших деталей и наполнено предметами ручной работы. Если заглянуть внутрь, то можно легко поверить, что это самый настоящий паб!

Собственный паб на заднем дворе


Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

Собственный паб на заднем дворе

 

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Собственный паб на заднем дворе

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Собственный паб на заднем двореПодписаться на мой Instagram

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