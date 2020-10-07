Необычные подвиги советских людей в военные годы

За годы героического противостояния фашизму на счету советских людей собралось неимоверное число уникальных подвигов. Среди примеров - захваты без оружия танков, пленения отрядов противника при помощи одного только топора, разгромы превосходящих сил в рукопашную, успешные атаки раненных бойцов. Порой случаи настолько неимоверны, что видятся сценариями современного кино о супергероях. А ведь те, кто творил историю, были совершенно простыми людьми, вели обычную жизнь, пока война не заставила их пойти защищать свою страну.









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