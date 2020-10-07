Необычные подвиги советских людей в военные годы

За годы героического противостояния фашизму на счету советских людей собралось неимоверное число уникальных подвигов. Среди примеров - захваты без оружия танков, пленения отрядов противника при помощи одного только топора, разгромы превосходящих сил в рукопашную, успешные атаки раненных бойцов. Порой случаи настолько неимоверны, что видятся сценариями современного кино о супергероях. А ведь те, кто творил историю, были совершенно простыми людьми, вели обычную жизнь, пока война не заставила их пойти защищать свою страну.
Как повар голыми руками нейтрализовал танковый экипаж
В августе 1941-го повар танкового полка Иван Середа готовил в лесополосе под латвийским Двинском обед. Услышав гул приближающегося фашистского танка, красноармеец подкрался к остановившейся машине, запрыгнул на броню и с размаху дал по стволу пулемёта топором, помешав немцам открыть прицельный огонь. Набросив на смотровую щель брезент, Середа стал барабанить по броне обухом и во весь голос отдавал мнимым сослуживцам готовить к бою гранаты. Пока гитлеровцы, пребывая в замешательстве, принимали ситуативное решение, к повару на подмогу подошли бойцы и пленили танковый экипаж. За свою предприимчивость и смелость повар Середа удостоен звезды Героя.
Как 20-летняя сержант Маша обезоружила группу фашистов
Когда после многочасового боя под Севастополем 20-летняя ст. сержант разведроты Маша пришла в себя, она оказалась лежащей на земле, а правая рука нещадно болела. Контуженая девушка нашла в себе силы приподнять голову и с ужасом обнаружила стоящих неподалеку вооруженных автоматами немцев. Мгновенно оценив ситуацию, Мария схватила лежащее рядом оружие и открыла по ничего не подозревающим фрицам свинцовый огонь. Вскочив в яростном порыве на ноги, она проломила прикладом несколько растерявшихся немецких голов офицера и рядовых. После этой атаки до конца войны Машу ранили еще 5 раз. Она была задействована в разведработе, попадала в плен, стойко перенесла концлагеря и месяцы в ледяной гестаповской камере.
Старик-снайпер из царских академиков
За один месяц так называемой фронтовой командировки 87-летний академик Николай Морозов отправил на тот свет с десяток гитлеровцев. Старик успешно передвигался ползком между стрелковыми снайперскими позициями на передовой, порой залегая на несколько часов даже в снегу. Видавший виды снайпер пользовался на фронте почетом, на него приходили посмотреть из соседних частей. В военкомат царский ученый-дворянин явился добровольцем. Ввиду более чем преклонного возраста ему неоднократно отказывали в призыве. Но Морозов был настойчив и хитростью добился своей цели. По окончании войны на его счету значились два ленинских ордена. Дождавшись победы, в 1946 году Николай Александрович скончался.
Как командир «в юбке» пленила немецкого генерала
В ходе Будапештской наступательной операции командиру взвода Евдокии Завалий поручили взять штаб гитлеровского командования. Заходить решили по канализационному каналу. Выход из заполненного нечистотами канализационного люка оказался аккурат у немецкого танка, поэтому разведгуппе Завалий удалось наскоком уничтожить штабную охрану. Ворвавшись в бункер, солдаты не встретили сопротивления застигнутых врасплох врагов. Захватив ценные оперативные карты, ребята открыли огонь прямо из бункера. Ничего не понимающие фашисты в панике перестреляли друг друга. Подоспевшие на помощь подразделения быстро закрепились в бункере и прилегающих кварталах. А попавший в русский плен немецкий генерал признал, что проведенная операция захвата под командованием молодой девушки является для него позором и оскорблением.
Самый юный кавалер почетного ордена
Свою первую награду «За отвагу» Иван Кузнецов получил в 15 лет. А к военным из части, располагавшейся неподалеку от дома, Ваня прибился за год до этого. В 1943-м отца мальчика убили фашисты, а мать была угнана в Германию. Одинокий, он был принят сыном полка в артиллерийское гвардейское подразделение. И никто об этом ни разу не пожалел. Подросток стал надежным помощником бывалым бойцам. Он помогал истреблять фашистскую нечисть и дома под Ростовом, и на приступах к Херсону, и в Польше. Подвигов на его счету множество. Ваня участвовал в уничтожении «Тигра» в составе орудийного расчета, отличился в операциях по ликвидации пушки, минометной батареи, наблюдательного пункта противника. Быстро обучившись меткой стрельбе, в одном из столкновений он успешно отбил четыре подряд немецкие контратаки, уничтожив в общей сложности до сотни гитлеровцев, не менее пяти дзотов и танк. Даже после того, как в него угодил осколок, истекающий кровью Ваня продолжал стрелять, подавляя вражеские пулеметы. К победному 1945-му Кузнецов стал самым юным кавалером ордена Славы всех уровней. На тот момент ему едва исполнилось 17.
Танкист Саша, оказавшийся бывшей трактористкой
В феврале 1945-го ожесточились столкновения у польского Бунцлау. Прямой наводкой вражеского «Тигра» была обездвижена наша «тридцатьчетверка», управляемая опытным механиком-водителем. Когда раненый боец, превозмогая боль, вылез из танка, сослуживцы бросились оказывать первую помощь. Каково же было их удивление, когда при перевязке бедра они поняли, что Сашка-то, воюющий плечом к плечу третий год, на самом деле девушка! А дело было так. Трактористка Александра и слышать ничего не хотела об отказах сотрудников военкомата, не дающих ей путевку на фронт. Выдав себя за парня, она умудрилась договориться с доктором медкомиссии. Специфическое телосложение и актерский талант помогли девушке без труда играть мужскую роль не один год. Да и наркомовские она опрокидывала, не морщась. После досадного ранения и последовавшего за ним разоблачения о Сашке узнал сам Жуков. Военачальник приказал было отчислить ее из армии за аферу. Но за танкистку вступился авторитетный полководец Чуйков. Война подходила к концу, и Александра Ращупкина продержалась на фронте до самой Победы, после чего заслуженно стала кавалером медалей и орденов за выдающиеся заслуги.
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