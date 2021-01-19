«Цветы смерти»: какое оружие запрещено с 1899 года

Что такое экспансивные пули
Необходимость в новых видах боеприпасов возникла с появлением и широким распространением нарезного оружия. Мягкие свинцовые пули, использовавшиеся в гладкоствольных ружьях, демонстрировали прекрасное останавливающее действие — при попадании в цель они расплющивались, нанося страшные рваные раны. В нарезном же стволе свинцовые пули истирались, деформировались и имели отвратительные баллистические характеристики.
Чтобы поправить положение, было решено использовать пули новой конструкции, у которых свинцовый сердечник был заключен в оболочку из меди. Но такие боеприпасы, обладая хорошей пробивной силой, имели слабое останавливающее действие. С проблемой столкнулись британские колониальные войска в ходе военной кампании в Северном Пакистане в 1895 году. По воспоминаниям капитана Невилла Берти-Клэя, индусы, получая даже сквозные ранения, продолжали воевать.Позже он в пригороде Калькутты, носящем название Дум-Дум, разработал новые боеприпасы, имеющие небольшую полость в передней части. При попадании в мягкие ткани такие пули деформировались и раскрывались наподобие цветка, нанося противнику страшные рваные раны и ломая кости.
Когда и за что запретили «дум-дум»
Массово экспансивные пули были применены в ходе англо-бурской войны 1899-1902 года. И продемонстрировали потрясающую эффективность. Как вспоминает Адольф Шиль в автобиографии «Двадцать три года под солнцем и среди бурь Южной Африки»: «При небольшом входном отверстии снаряд причинял ужасные внутренние раны, а при попадании в конечность – ломал и дробил кости». Так что попадание в корпус в подавляющем большинстве случаев заканчивалось смертью, а в руку или ногу – ее ампутацией.
Издания, освещавшие ход боевых действий, запестрели фотографиями с ужасными последствиями ранений пулями «дум-дум». Мировая общественность была шокирована. Даже представители британского правительства осознали, какого джинна они выпустили из бутылки. И уже в 1899 году 15 ведущих мировых держав подписали Первую Гаагскую конвенцию, содержащую, в том числе, и запрет производства и использования подобных боеприпасов.
Ярослав Горбунов
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