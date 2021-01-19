«Цветы смерти»: какое оружие запрещено с 1899 года

Что такое экспансивные пули

Необходимость в новых видах боеприпасов возникла с появлением и широким распространением нарезного оружия. Мягкие свинцовые пули, использовавшиеся в гладкоствольных ружьях, демонстрировали прекрасное останавливающее действие — при попадании в цель они расплющивались, нанося страшные рваные раны. В нарезном же стволе свинцовые пули истирались, деформировались и имели отвратительные баллистические характеристики.

Чтобы поправить положение, было решено использовать пули новой конструкции, у которых свинцовый сердечник был заключен в оболочку из меди. Но такие боеприпасы, обладая хорошей пробивной силой, имели слабое останавливающее действие. С проблемой столкнулись британские колониальные войска в ходе военной кампании в Северном Пакистане в 1895 году. По воспоминаниям капитана Невилла Берти-Клэя, индусы, получая даже сквозные ранения, продолжали воевать.

Позже он в пригороде Калькутты, носящем название Дум-Дум, разработал новые боеприпасы, имеющие небольшую полость в передней части. При попадании в мягкие ткани такие пули деформировались и раскрывались наподобие цветка, нанося противнику страшные рваные раны и ломая кости.