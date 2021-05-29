Как просто отремонтировать обувь

Иногда обувь теряет свой презентабельный вид задолго до того, как успеет устареть и износиться. Такое, к сожалению, может произойти даже с совершенной новой парой. Например, кто-то или даже вы сами прорвали или прожгли носок кроссовка — такое, увы, совсем не редкость. А кроссовок еще совсем новый!



Это, конечно, обидно, но сильно не расстраивайтесь, ведь его можно отремонтировать. Причем так, что «латка» будет практически совсем не заметна.



Вам потребуются:





нитка подходящего цвета;

швейные принадлежности

Успех по починке зависит от максимально схоже подобранных по цвету ниток. Поэтому подходим к подбору ниток со всей ответственностью.



Далее намечаем на кроссовке «рабочий квадрат», захватывая область немного большую, нежели область повреждения. Затем создаем рабочее поле-сетку, прошивая ряды в соответствии с рисунком мембраны на ткани, как бы встраиваясь между ее рядов.



Далее прошиваем нить в противоположном, вертикальном направлении. Проводим нить в шахматном порядке между рядами поля-сетки: над рядом, под рядом и так далее. Конец ряда маскируем в носке, между нитью в заводской строчке. Таким образом достаточно плотно прошиваем всю область повреждения.



Рабочую нить закрепляем, все лишнее обрезаем и можно снова носить!

А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом простом, но работающем способе незаметно починить кроссовки.