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Почему популярная услуга удаления катализатора – плохая идея


Почему популярная услуга удаления катализатора – плохая идея

Услуга по удалению катализатора в автомобиле пользуется большим спросом на отечественном рынке. Само собой, предлагают ее неформально и неофициально. Чаще всего каталитический конвертер вырезают по причине того, что замена данной детали обходится слишком дорого. Поэтому ряд автомобилистов в попытке экономии идет на разнообразные ухищрения. Нельзя не отметить, что подобные «шалости» — это очень плохая идея. И вот почему.

Услуга достаточно популярная. |Фото: drive2.ru.

Услуга достаточно популярная. |Фото: drive2.ru.

 

Каталитический конвертер в выхлопной системе автомобиля предназначен для уменьшения токсичности отработавших газов. Внутри катализатора имеется керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от конкретной модели на поверхность этих самых сот наносится слой из редких металлов. Чаще всего это крайне дорогие иридий или палладий с добавлением родия. Суть в том, что выхлоп воздействуя с напылением из редких металлов вступает в химическую реакцию, которая и снижает его токсичность.
Нейтрализаторы очень дороги. |Фото: drive2.ru.

Нейтрализаторы очень дороги. |Фото: drive2.ru.

 

Чаще всего производители катализаторов заявляют о том, что их узлы способны прослужить от 100 до 150 тысяч километров. Само собой, нередко бывает так, что первые проблемы с нейтрализатором возникают и при гораздо меньшем пробеге.
Особенно актуально это для водителей, которые активно используют машину в городах и часто оказываются в пробках разного толка. Соответственно, удаляются катализатор в попытках сэкономить на замене дорогой запчасти, а также в попытках повысить мощность силовой установки.
Подобная модернизация чревата масложором. |Фото: tilda.ws.

Подобная модернизация чревата масложором. |Фото: tilda.ws.

 

В любом случае любая попытка удаления нейтрализатора – это просто отвратительная идея. И дело здесь не только в том, что подобное страшно огорчает малышку Гретту Тунберг. Дело в том, что удаление катализатора увеличивает в автомобиле расход масла. Очень часто «масложор» провоцируется уже неисправным узлом, так что водители могут поначалу даже не замечать разницы. Кроме того, за рост тяги после удаления нейтрализатора придется расплачиваться серьезно усилившимся износом цилиндров. Наконец, автомобиль с удаленным катализатором будет крайне проблематично поставить на любой учет, не говоря уже о том, что когда о подобном тюнинге станет известно, автомобилиста ждет штраф.
Без катализатора быстрее изнашивается мотор. ¦Фото: autopeople.ru.

Без катализатора быстрее изнашивается мотор. ¦Фото: autopeople.ru.

 

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Почему популярная услуга удаления катализатора – плохая идея

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Почему популярная услуга удаления катализатора – плохая идеяПодписаться на мой Instagram
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