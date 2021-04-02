Как почистить динамик на телефоне от пыли в домашних условиях? 5 вариантов

Различные разъёмы и мелкие отверстия на телефоне достаточно быстро забиваются грязью и пылью. И чтобы они могли в полном объёме выполнять свою функцию, их нужно периодически чистить. В первую очередь это можно отнести к динамику. Ведь чего чистота напрямую влияет на качество звука, который мы из него слышим. Ячейки сеточки на динамике очень мелкие, поэтому почистить их непросто. Но, сделать это вполне реально, как с помощью специальных средств, так и подручных.

Чистим динамик на телефоне. 5 домашних способов

Если динамик на вашем телефоне не работает или, работает не так как надо, то чистка ему явно не помешает. Вполне возможно, что эта простая операция поможет вернуть ему былую громкость. А почистить его можно, например, с помощью вот этих способов.

1. Используем сжатый воздух

Сейчас в магазинах можно купить сжатый воздух в баллончиках для продувки пыли. Он предназначен специально для чистки таких «нежных» устройств, как сотовый телефон. Такой баллончик снабжён тонкой трубочкой. Её нужно будет закрепить на баллончике, направить в отверстие динамика и несколько раз нажать на кнопку. Этого, как правило, хватает, чтобы пыль из него вылетела наружу.

2. Используем изопропиловый спирт

Тоже продаётся в магазинах, и также используется для чистки динамика.

Его целесообразно применять, если сеточка покрылась грязью.

Берём ватную палочку смачиваем её конец в изопропиловом спирте и несколько раз протираем сеточку динамика.

3. Чистим динамик с помощью пылесоса для настольного компьютера

Если такого специального пылесоса у вас нет, то можно воспользоваться обычным. Главное, чтобы у вас была на него насадка с узким «горлышком». Ведь чем уже будет отверстие, тем сильнее всасывающая сила. Просто поднесите насадку к сетке динамика и большую часть пыли пылесос без проблем удалит.

4. Используем зубную щётку

Метод, пожалуй, не такой эффективный, как предложенные выше, но его тоже можно использовать, особенно при грамотном сочетании с предыдущими способами чистки.

Для этого, лучше взять новую мягкую щётку, чтобы на её щетине не было пыли, и уж тем более остатков зубной пасты. При чистке, сильно на щётку не нажимайте, чтобы не поцарапать поверхность смартфона.

5. Используем для чистки телефона малярный скотч

Малярный скот от обычного отличается тем, что после использования его можно без проблем отклеить от поверхности. При этом, следов на ней он не оставляет. Оба эти свойства нам будут полезны при чистке динамика на телефоне.

Отрезаем кусочек скотча, приклеиваем его к динамику и резко отдираем. Частицы грязи и пыли с сетки динамика перейдут на липкую поверхность скотча. Повторить эту процедуру для большей эффективности следует несколько раз.

И смотрим 2 видео. В первом вам покажут как можно почистить динамик на большинстве популярных телефонов (самсунг, хонор, xiaomi, хуавей, айфоне и т.д.) не разбирая его и не применяя всех этих средств. Очень советую посмотреть до конца.

А, втором вы увидите, как использовать зубную щётку для чистки динамика.