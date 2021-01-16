Безумно крутые идеи для семейной фотографии
Если вы не знаете, как интересно и необычно сфотографироваться с родными и близкими, мы готовы поделиться с вами самыми сумасшедшими и крутыми идеями.
Дорисуй фото. © Johanna McShan
Из поколения в поколение. instagram
Фамильные футболки. © Renee Jensen
Здесь были мы. © Taylor Jones
Перевоплощение. © Hamada Hideaki
Один за всех и все за одного. instagram
В прыжке. instagram
По маминым стопам. instagram
На все три стороны. instagram
Не сдерживая смеха. © Jason Lee
Ромашкой. instagram
В необычном месте. instagram
Рука об руку. nstagram
С самыми пушистыми. instagram
Супергерои. instagram
Во сне. instagram
Вдали от городской суеты
Все в белом
В движении
С любимыми вещами
Все в маму
Не бойтесь дурачиться на камеру. © Jason Lee
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии