Когда и как появились маяки, и какое отношение имеет к ним Статуя Свободы

Если судить по произведениям литературы и кино, их строят главным образом для того, чтобы было где разыгрываться чудовищным драмам и леденящим душу встречам со сверхъестественным. Не то чтобы это не соответствовало действительности – на маяках случалось всякое. Да и сами они принимали разное обличье: маяки-башни, маяки-корабли, маяки-церкви; и статуя на острове Свободы не просто так держит в руке поднятый вверх факел.
Чудо света – Александрийский маяк – и другие подобные ему сооружения на побережье
Маяки постепенно уходят в прошлое, но их история насчитывает много веков службы на пользу мореплавателям. Как только человек начал совершать попытки покорить морское пространство, возникла необходимость помогать судам ориентироваться, находить путь в порт в темноте или в ненастную погоду, обходить мели и рифы. Прообразами маяков в античности становились костры, которые разводили на прибрежных холмах.
Так, согласно графической реконструкции, выглядел Александрийский маяк
Самый известный из древних маяков – Александрийский, одно из семи чудес света. Он был сооружен в III веке до нашей эры на небольшом острове Фарос в дельте Нила, в высоту достигал ста двадцати, а, возможно, и более метров. Сильные землетрясения в период между X и XIV веками разрушили маяк, но окончательно море поглотило развалины лишь к концу XV столетия.
Маяк Ла-Корунья - самый древний из действующих
А вот маяк под названием «Башня Геркулеса» в испанском местечке Ла-Корунья, сохранился и действует до сих пор, несмотря на то, что он был построен во II веке, при императоре Траяне. Этот маяк носит титул самого древнего из примерно полутора тысяч функционирующих в настоящее время маяков.
В Средние века навигацию осуществляли преимущественно в дневное время, и лишь с появлением крупных портовых городов в XIII веке стали сооружать первые маяки. Они представляли собой деревянные башни на берегу, на возвышенностях. Для подачи сигнала судам на башне зажигали огонь. Это было довольно неудобно, дорого – ведь жгли дерево, требовалось сжигать за ночь сотни килограммов древесины. Со временем стали использовать каменным уголь, потом – масло. В XIX веке свет получали из керосиновых ламп.
Маяки в Европе строились очень медленно – так, к концу XVII века на побережье Франции их насчитывалось всего шесть.
Маяк в фильме «Остров проклятых»
Эволюция и разновидности маяков
Пересекая Ла-Манш, суда рисковали разбиться неподалеку от Корнуолла, на скалах Рокс-Эддистоун, а потому там, прямо в море, в 1699 году был сооружен первый маяк такого рода – со всех сторон окруженный водой. Он представлял собой восьмиугольную деревянную башню, в верхней части которой находилось помещение со стеклянными окнами. Световой сигнал обеспечивали горящие свечи, их зажигали несколько десятков.
Маяк у Рокс-Эддистоун
Свою первую зиму маяк пережил, но спустя несколько лет он был разрушен штормом. В настоящее время у Рокс-Эддистоун функционирует уже четвертая версия маяка.
В тех случаях, когда маяк на море был необходим, но большая глубина делала его строительство невозможным, использовали специальное судно – плавучий маяк. Он нередко устанавливается и сейчас – вдали от береговой линии, для обозначения входа в порт.
Первый из плавучих маяков указывал путь кораблям в устье Темзы начиная с 1729 года
На протяжении веков одной из главных проблем при сооружении маяков становилось обеспечение достаточной силы светового сигнала – такой, чтобы суда могли различать его с расстояния в десяток миль и больше. Свечи были недостаточно яркими, как и масло, вдобавок сильно дымившее. Изобретенная в конце XVIII века Аргандова лампа, с трубкой, которая обеспечивала полное сгорание горючих газов, давала более яркий свет. Для его усиления прибегали к помощи отражателей и линз, использовали отполированные медные пластины, зеркала. Чтобы световой сигнал можно было отличить от других источников света, он изменялся, «мигал», это обеспечивалось часовым механизмом, приводящим в движение линзы.
Линзы Френеля
В 1820 году была изобретена линза Френеля – со сложной ступенчатой поверхностью. Тонкая и легкая, она благодаря своей особой конструкции может увеличивать яркость сигнала в несколько раз. С началом применения нового изобретения сигнал с маяка стал заметен с расстояния до двадцати миль (32 километров). А создание маяков с газовым освещением позволило еще сильнее увеличить яркость сигнала.
Маяк фигурировал в сериале «Остаться в живых»
Как пустеют маяки: случаи необъяснимые и закономерные
На протяжении веков работа маяка обеспечивалась смотрителем, а чаще всего – несколькими, для них под помещением, где горит свет, обустраивались жилые комнаты. Работа на маяке требовала внимания и дисциплины – ведь его функционирование было особенно важно в ненастную погоду, в шторм. Случалось всякое – некоторые из происшествий легли в основу местных легенд и послужили сюжетами для триллеров.
Маяк на острове Эйлин-Мор
В декабре 1900 года с маяка на островке Эйлин-Мор, принадлежащем Шотландии, бесследно пропали трое смотрителей. Прибывший на остров главный смотритель обнаружил запертые двери и ворота, незаправленные постели и часы, которые остановились. Смотрители словно испарились, оставив на месте водонепроницаемые плащи – несмотря на то, что погода стояла ненастная. Был исследован каждый квадратный метр острова, но прийти к какой-либо единой версии относительно этого исчезновения не удалось. Предполагали и несчастный случай, и вмешательство потусторонних сил, и убийство с последовавшим самоубийством.
Сам маяк с 1971 года стал автоматизированным, а остров – необитаемым. Эта же участь постигла и другие современные маяки, которые не требуют постоянного присутствия человека, а нуждаются разве что в профилактическом осмотре и ремонте.
Нередко сооружают парные маяки: они образуют линию, ведущую корабль в порт
Серьезный шаг на пути к автоматизации маяков был сделан в начале XX века. Шведский ученый Густав Дален, кстати, получивший потом за свое изобретение Нобелевскую премию по физике, сконструировал «солнечный клапан», который зажигал свет только в ночное время и в пасмурную погоду. Благодаря солнечным лучам встроенный в прозрачную стеклянную трубку черный стержень нагревался и увеличивался в длину, и благодаря его давлению на рычаг закрывался вентиль, обеспечивающий проход газа. При охлаждении стержня рычаг поднимался и поток газа устремлялся вперед, проходя через запальное устройство.
Статуя Свободы - маяк
В дневное время маяк обращал на себя внимание цветом и формой. Порой она становилась не просто заметной, а уникальной. Американская Статуя Свободы на острове в Нью-Йорке формально тоже является маяком – этот статус она приобрела в 1886 году. Правда, сигнальный огонь, который зажигали в факеле, был недостаточно ярким, по этой причине статуя не включена в официальные перечни маяков.
Вознесенская церковь-маяк на Секирной горе Большого Соловецкого острова
Технологии двадцать первого века снизили значимость маяков – существуют значительно более дешевые и точные способы определения местонахождения судов и опасных для навигации отмелей. Это одна из причин того, что маяки теряют актуальность и переходят в статус недействующих, а потом и заброшенных. В этом случае их главным назначением может становиться хранение легенд о призраках, живущих в старинных полуразрушенных башнях.
Из фильма ужасов «Маяк»
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