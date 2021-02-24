Случаи необычного поведения братьев наших меньших

Конкурс фотографий дикой природы (Wildlife Photographer of the Year) — это престижный конкурс, который проводит в Лондоне Музей естествознания. За последние 50 лет здесь были представлены сотни тысяч снимков дикой природы. Некоторые из них были специально отобраны для новой книги о поведении животных. Посмотрим кое-что.







Дятел за работой, Финляндия. Выдолбил в дереве большое дупло, уходящее вниз примерно на 60 см. Клюв дятла – совершенный инструмент, он имеет высокопрочный внутренний слой из костной ткани и гибкий наружный слой, который помогает уменьшить вибрации. Если самке понравится этот дом, она отложит сюда от двух до восьми яиц, которые пара дятлов будет по очереди инкубировать. (Фото Benjam Pöntinen | Unforgettable Behaviour):







Патагонские зайцы из отряда грызунов. В такой норе живет до 20 пар. Пока дети гуляют со взрослыми, почти как в детском саду, один из взрослых обязательно стоит на страже и наблюдает за приближением хищников. Это может быть лиса, или орел. Если опасность обнаружена, подается сигнал, и все немедленно спускаются под землю. Такое поведение и разделение обязанностей уникально среди млекопитающих и дает большие шансы на выживание. (Фото Darío Podestá | Unforgettable Behaviour):







Овцебыки на острове Виктория, Канада. Эти арктические животные отбиваются от хищников (волков), становясь в линию с малышами позади. Волки пытаются обратить быков в бегство, чтобы догнать и схватить самого слабого в конце стада, но с такой обороной им не справиться. (Фото Eric Pierre | Unforgettable Behaviour):







Кроноцкий заповедник, Россия. Это кошка фотографа по имени Рыська. Она всегда агрессивно отгоняет лис от хижины хозяина, которая норовит туда залезть в поисках пищи.

Более крупный зверь не связывается с небольшим, но опасным представителем семейства кошачьих. (Фото Igor Shpilenok | Unforgettable Behaviour):Некоторые «меряются яйцами», а речные дельфины Амазонки орехами. Впрочем, не только орехами, подойдет любой тяжелый предмет. И даже не совсем предмет, например , черепаха, если подвернется. Самцы подбрасывают «предмет» вверх, а в это время остальные смотрят. Так выявляют лидера. (Фото Kevin Schafer | Unforgettable Behaviour):Защитник пингвинов, Антарктида. Пингвин Адели пытается отогнать большого буревестника, в то время как птенцы сбились плотно в кучу. Буревестник – большая птица, хотя с такого ракурса это и не скажешь . Они могут нападать на пингвинов и отбирать птенцов у родителей. (Фото Linc Gasking | Unforgettable Behaviour):Национальный парк Katmai, Аляска. Медведица гризли пытается поймать лосося. Медведи применяют разные методы охоты, в зависимости от глубины. Здесь, на мелководье она пытается зацепить лосось своими лапами и оттянуть его ото дна. (Фото Paul Souders| Unforgettable Behaviour):Лангуры очень общительны, а молодежь постоянно играет и развивает свои физические навыки, как только может. Например, здесь подросток качается на хвостах двух других подростков , а мать за этим наблюдает. Это обычное дело и никого не раздражает. (Фото Thomas Vijayan | Unforgettable Behaviour):Могучий охранник на река Шамбал, Индия. Здесь живут гавиалы из отряда крокодилов. И это еще один совестный детский сад. Одна самка берет на себя обязательство охранять до 100 маленьких крокодильчиков . С таким охранником можно чувствовать себя в безопасности. (Фото Udayan Rao Pawar | Unforgettable Behaviour):Дружеские объятия в национальный парк Чобе, Боствана. Этого жеребенка зебры поймали львы. Может показаться, что они так вместе отдыхают, но это больше похоже на игру кошек и маленькой зебре осталось жить недолго. Правда, бывают редкие случаи, когда львицы, поймав добычу, вдруг передумывают и долго оберегают ей, сохраняя жизнь. (Фото Adrian Bailey | Unforgettable Behaviour):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)