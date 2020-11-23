Почему на православном кресте имеются еще две перекладины

Если сравнить католический и православный кресты, то будет несложно найти между ними несколько отличий. Первое и главное заключается в том, что у православного креста есть еще две перекладины, одна из которых – наклонная. Наверняка многим было бы интересно узнать о том, чем именно продиктовано такое различие в исполнении, по сути, одного и того же христианского символа.
Христос был распят на восьмиконечном кресте. /Фото: sunnewsonline.com.
Католический крест очень простой – это две пересекающиеся перекладины под углом в 90 градусов. Православный же крест выглядит куда сложнее. У него имеется еще две дополнительные планки, одна из которых наклонена вниз под углом. На самом деле разновидностей христианских крестов куда больше, чем могло бы подумать большинство людей. Так, например, существует еще затейливый армянский крест. Впрочем, сегодня речь пойдет именно о латинском и византийском символах.
Латинский крест очень простой. /Фото: aredi.ru.
Ответ на загадку на самом деле прост. Крест, как символ, был хорошо знаком практически во всех культурах Европы еще до появления христианства, однако большое значение данному символу стали придавать только после воцарения и реформ Константина Великого в Римской Империи (именно он сделал христианство государственной религией, тем ироничней, что до момента своей смерти, сам император оставался язычником). После принятия христианства в разных регионах и культурах просто начали использовать уже знакомые местным жителям кресты, смысл и значение которых принялись переосмысливать.
Данный крест считается аутентичным тому, на котором был распят Христос. /Фото: slovo.net.ru.
Интересный факт: Армения – первое крещеное государство в истории человечества. Христианство здесь стало государственной религией в 301 году нашей эры, в то время, когда в Риме христиан все еще считали опасной сектой.
Поэтому в латинской части Римской Империи (на западе) принялись использовать максимально упрощенный символ. В то же время на востоке, в Греции пошли по другому пути, пытаясь сделать главный символ веры максимально аутентичным тому, что был в действительности. Все дело в том, что распят Иисус Христос был именно на восьмиконечном кресте. Две дополнительные плашки символизируют подставку для ног и табличку с надписью, которая крепилась над головой у распятого.
Все средневековье католики и православные были друг для друга хуже маргарина. /Фото: disgustingmen.com.
Примечание: подставка для ног делалась вовсе не из гуманизма, а строго напротив для того, чтобы распятый как можно дольше мучался в крайне неудобной позе, не теряя при этом сознания.
Впрочем, до великой схизмы (раскола вселенской кафолической церкви на восточную и западную) все это имело крайне мало значения. Более того, даже на востоке использовались греческие кресты, которые, по сути, мало чем отличались от латинских. Когда же раскол все-таки случился, то «новый» восьмиконечный крест просто стал еще одним способом подчеркнуть свою инаковость. На протяжении почти всего Средневековья и католики, и православные считали друг друга сначала просто схизматиками (раскольниками), а потом и вовсе еретиками.
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