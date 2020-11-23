Почему на православном кресте имеются еще две перекладины

Христос был распят на восьмиконечном кресте. /Фото: sunnewsonline.com.

Латинский крест очень простой. /Фото: aredi.ru.

Данный крест считается аутентичным тому, на котором был распят Христос. /Фото: slovo.net.ru.

Все средневековье католики и православные были друг для друга хуже маргарина. /Фото: disgustingmen.com.