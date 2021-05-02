Средства бытовой химии, которые ни в коем случае нельзя смешивать между собой

Эти средства доступны, эффективны и очень часто применяются в быту. Но если использовать их вместе (намеренно или случайно), это может привести к неприятным последствиям. Запоминайте, что нельзя смешивать.



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ + СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ = ВЗРЫВООПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА + УКСУС = НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА

ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ + УКСУС = ГАЗООБРАЗНЫЙ ХЛОР

ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ + АММИАК = ХЛОРАМИН

ХЛОРНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ + СПИРТ = ХЛОРОФОРМ

Вместо этого используйте только одно средство, причем строго соблюдая дозировку и количество времени воздействия. Если оно не сработало, не нужно сразу пробовать другое. Лучше вызовите сантехника.Возможно вы слышали о том, что в качестве профилактики и дезинфекции можно опрыскивать фрукты и кухонную столешницу уксусом, а затем перекисью водорода. Эксперты считают, что этот способ имеет право на существование, если после использования уксусного раствора протереть поверхности насухо. А вот смешивать уксус и перекись вместе в одной емкости не стоит. Из такой смеси получается надуксусная или пероксиуксусная кислота, относящаяся к группе сильных окислителей. В принципе, она не опасна для жизни, но очень едкая и пожароопасная. При контакте может раздражать кожу, глаза и дыхательные пути.Комбинация кажется очень действенным средством для дезинфекции.На самом деле соединение образует токсичный газообразный хлор, который даже при низких уровнях концентрации, может вызывать кашель, проблемы с дыханием, жжение и слезотечение.Соединение образует токсичный газ хлорамин, который вызывает похожие симптомы, что и предыдущее соединение, а также одышку и боль в груди. Вряд ли вам придет в голову смешивать эти два средства в быту, но стоит обратить внимание, что аммиак или нашатырный спирт очень часто находится в составе средств для мытья окон и зеркал. Не сочетайте их со средствами, содержащими хлор.Об этом веществе мы все знаем из фильмов. Похититель прижимает к лицу своей жертвы платок, смоченный в хлороформе, и через минуту человек падает без чувств. Дома сложновато добиться такого эффекта, но комбинация спиртосодержащих и хлорсодержащих средств может запросто вызвать головную боль и головокружения.Поэтому, еще одно правило: никогда не смешивайте хлорный очиститель с чем-либо, кроме чистой воды. Средства для очистки окон, очистители унитазов и т.д. могут содержать вещества в составе которых есть нашатырный спирт и кислоты, которые не должны быть смешаны с хлором.Мы часто думаем, что если дополнить одно чистящее средство другим, эффект будет лучше. Чаще всего это не так. Есть вещества, вступающие между собой в химическую реакцию, их сочетания становятся небезопасными. Поэтому лучше не устраивать дома химических опытов.Никогда не пробуйте одно средство сразу же после другого. В состав таких средств для устранения засоров входят химически активные вещества, которые могут повредить систему канализации и даже взорваться.