Вот почему вы просыпаетесь за 5 минут до срабатывания будильника

NaVoTe.ru узнал, откуда берётся привычка тела пробуждаться немного раньше, чем положено. Несмотря на всю досаду по поводу «недоспанных» пяти-десяти минут, знайте: это совершенно нормально.

По сути, наше тело — идеально настроенная машина, и эта машина любит предсказуемость: работа тела становится наиболее эффективной, когда есть рутинная последовательность. Так что если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время на протяжении нескольких дней, то внутренние часы подстраиваются под этот график.Цикл сна-бодрствования регулируется белком PER . Уровень белка поднимается и опускается на протяжении дня, достигая пика вечером и падения ночью. Когда уровень PER низкий, то ваше кровяное давление падает, пульс замедляется, а мышление становится туманнее — вы становитесь сонным.Если вы будете просыпаться каждый день в одно и то же время, то тело научится вырабатывать достаточное количество PER в нужное время — примерно за час до пробуждения уровень PER вместе с температурой тела и артериального давления начнёт расти . Для подготовки к стрессу бодрствования тело вырабатывает целый коктейль из гормонов стресса — кортизол.Именно поэтому вы просыпаетесь раньше будильника.— для него такое резкое пробуждение является стрессом, потрясением.Кстати, . Если, например, вы встаёте в разное время в будни и выходные , то «сбрасываете» настройки внутренних часов. Без графика ваше тело не знает, когда нужно просыпаться, поэтому, когда звонит будильник, вы чувствуете себя ошеломлённым и раздражённым.Вы нажимаете кнопку повтора, и поскольку ваш организм уже проснулся, пусть и в состоянии стресса, последующая фаза быстрого сна ещё больше сбивает внутренние часы. Гормоны, которые помогают вам заснуть, смешиваются с гормонами , помогающими вам проснуться — тело путается, и с каждым повторным звонком будильника становится только хуже. Так что утренние трели — это худший способ начать день.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)