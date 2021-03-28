«Пассажирский салат» и другие культовые блюда, которые готовили советские женщины на праздники

Селедочка под шубой или “Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема”

Селедка под шубой — один из самых любимых салатов советских хозяек. /Фото: ferma-biz.ru

Оливье, в который надо было класть рябчиков

Разве можно представить себе праздничный стол без салата Оливье? /Фото: cloudstatic.eva.ru

Пассажирский салат из 3 составляющих и бюджетный Студенческий суп

Пассажирский салат ели не только в поездах и самолетах. /Фото: legkovmeste.ru

Имитация итальянской пасты «по-флотски» и гороховый суп из брикета, который быстро не приготовишь

Макароны по-флотски — простое, но очень вкусное блюдо. /Фото: domashniirestoran.ru

Манная каша: кажется, просто, но уметь надо

Сварить манную кашу без комочков это настоящее искусство. /Фото: mircooking.ru