Какие картины покупают знаменитости, и Сколько они готовы выложить за произведение искусства

Многие люди предпочитают вкладывать свои средства в самые разные сферы жизни, однако существуют и другие, те, кому хочется обзавестись красивыми, интересными и необычными вещами. К примеру, знаменитости охотно становятся коллекционерами, собирая не только картины, но и редкие снимки и многое другое, за что готовы отдать кругленькую сумму. Что же находится в коллекциях популярных и именитых голливудских селебрити?
1. Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо. \ Фото: time.com.
Актёр Леонардо Ди Каприо, которого несколько раз видели в Арт-Базеле Майами-Бич, регулярно посещает ярмарки современного искусства и аукционные дома. В 2013 году он даже организовал благотворительную распродажу на Christie'S под названием «Одиннадцатый час». Все вырученные от продажи средства были переданы в его экологический фонд.
Жан-Мишель Баския: Без названия (Боксёрский ринг), 1981 год. \ Фото: universitybookstore.tumblr.com.
Такаши Мураками: Мононоке, 2013 год. \ Фото: ifuun.com.
Лео также расстался с одной из своих работ: Ocean V, спутниковым изображением Земли художника Андреаса Гурски. Сегодня он, как говорят, имеет в своей личной коллекции работы Оскара Мурильо, Сальвадора Дали и Такаси Мураками, у которого он умудрился купить незаконченную картину аж за семьсот тысяч долларов. Уж больно она ему понравилась, что Леонардо не раздумывая выложил приличную сумму, дабы приобрести незаконченный шедевр в стиле нео-поп-арт.
Андрес Гурски: Океан V. \ Фото: sfg.ua.
2. София Коппола
София Коппола. \ Фото: google.com.ua.
Обладательница премии «Оскар» режиссёр София Коппола, как известно, покупает произведения искусства из самых разных источников, что, в свою очередь, красноречиво говорит о размере и разнообразии её внушительной коллекции. Главными фаворитами Софии являются художники Элизабет Пейтон и Ларри Султан. Как говорит легенда кино, из произведений этих художников она черпает вдохновение для создания атмосферы в своих фильмах, окрашивая их мрачными, но при этом весьма эпичными тонами.
Одна из работ Элизабет Пейтон. \ Фото: artfacts.net.
*Данная картина, как пример работ Элизабет Пейтон.
В 2010 году, София приобрела несколько необычных работ загадочной художницы Anne-Laure Sacriste. Недавно она купила фотографию американского модного фотографа Боба Ричардсона, на которой была изображена модель со слезой на глазах, стоящая на пляже.
3. Брэд Питт
Брэд Питт. \ Фото: kg-portal.ru.
В 2009 году, Брэд приобрёл картину Нео Рауха за один миллион долларов, и с тех пор стал настоящим коллекционером произведений искусства. Считается, что вся его коллекция стоит не менее двадцати пяти миллионов долларов. От Бэнкси и Эда Руша до Ричарда Серры, мистер Питт готов выложить любую сумму за понравившуюся работу. Он также большой любитель мебели в стиле арт-деко. В 2012 году голливудский секс-символ сотрудничал с дизайнером роскошной мебели Фрэнком Полларо, чтобы создать дюжину предметов ограниченной серии.
Нео Раух: Этап. \ Фото: pinterest.es.
Арт-деко, стрит-арт, минимализм в американском стиле: Брэд не ограничивается одним жанром, когда речь заходит о покупке той или иной работы.
Бэнкси. \ Фото: google.com.
Ричард Серра: CELAN, 2010 год. \ Фото: artnet.com.
4. Джей-Зи и Бейонсе
Джей-Зи и Бейонсе. \ Фото: art1.ru.
Музыкальная пара Джей-Зи и Бейонсе имеют коллекцию современного искусства, которая отражает их место в мировой музыкальной индустрии монументально. Будь то работы Энди Уорхола, Ричарда Принса, Жан-Мишеля Баскиа, Пабло Пикассо и Тима Нобла среди других, Шон не перестаёт выражать свою любовь к современному искусству, скупая все понравившиеся картины и не только, тратя при этом внушительные суммы на свои приобретения. В то время, как его жена всячески оказывает поддержку молодым и малоизвестным художникам, говоря о том, что видит в них перспективных людей, подающих большие надежды.
Медсёстры Ричарда Принса. \ Фото: christies.com.
*Данные работы представлены, как пример.
5. Мадонна
Мадонна. \ Фото: likeinua.com.
Мадонна обладает впечатляющей коллекцией произведений искусства стоимостью более ста миллионов долларов, которая насчитывает множество известных имён. Например, её первой покупкой была работа Фернана Леже под названием «Les Deux Bicyclettes», за которую поп-дива выложила кругленькую сумму в размере одного миллиона долларов.
Фернан Леже: Les Deux Bicyclettes. \ Фото: google.com.ua.
Однако с тех пор она приобрела и другие известные работы, начиная от картины Пикассо стоимостью почти в пять миллионов долларов под названием «Бюст женщины» и заканчивая другими произведениями Фернана Леже. В частности, Мадонна славится своей любовью к Фриде Кало, которая была известна не только своими автопортретами, но и своими неоднозначными взглядами на мир.
6. Элтон Джон
Элтон Джон. \ Фото: hellomagazine.com.
Помимо музыки Элтон Джон имеет отношение и к другим видам искусства. Поэтому неудивительно, что у него есть более чем респектабельная коллекция произведений искусства, чтобы поддержать собственный интерес и пристрастия. В частности, его художественная коллекция известна изобилием фотографий, которые посвящены не только портретам, но и знаменитостям и моде. Например, в 1993 году он установил рекорд, купив «Стеклянные слёзы» Ман Рэя почти за двести тысяч долларов, которые сейчас оцениваются примерно в два миллиона долларов. И чисто с финансовой точки зрения это весьма впечатляющая оценка за столь короткий промежуток времени с момента создания снимка в 1932 году.
«Стеклянные слёзы» Ман Рэя. \ Фото: thesketchline.com.
7. Том Форд
Том Форд. \ Фото: interior.ru.
Том Форд – известный дизайнер, а также кинорежиссёр. Однако он также коллекционер произведений искусства, скупающий все те работы, которые вызывают у него неподдельный живой интерес. Например, недавно он купил несколько произведений искусства у художников из Лос-Анджелеса, в том числе абстракциониста Марка Брэдфорда и скульптора Аарона Карри. Эти приобретения дополняют его и без того внушительную коллекцию произведений искусства, в которую входят работы таких известных художников, как Энди Уорхол, Эльсуорт Келли и Сэм Тейлор Вуд.
Марк Брэдфорд. \ Фото: natalielomeli.blogspot.com.
*Данная картина служит примером работ художника.
8. Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм. \ Фото: ru.hellomagazine.com.
У Дэвида и Виктории Бекхэм есть коллекция произведений искусства, которая, как утверждают некоторые источники, стоит около сорока миллионов долларов. В отличие от большинства других коллекционеров искусства из этого списка, они, как известно, имеют весьма строгие критерии отбора, главной темой которых является не что иное, как любовь. Поэтому неудивительно, что Виктория купила работу Трейси Эмин под названием «Для тебя», выполненную в форме неонового сердца, в то время как она просматривала галерею White Cube в Лондоне в качестве подарка для Дэвида.
Дэмиен Херст: Папина дочка. \ Фото: google.com.
*Данную картину Дэвид и Виктория Бекхэм купили для дочери почти за миллион долларов.
9. Леди Гага
Леди Гага. \ Фото: hellomagazine.com.
Неудивительно, что Леди Гага проявляет заметный интерес к современному искусству, о чём свидетельствует тот факт, что ей принадлежат произведения Ли Бауэри и Франческо Веццоли наряду с другими известными именами. Кроме того, ей нравится сочетать свою любовь к искусству с филантропическими начинаниями. Например, она поддерживает группу художников в Хэмптоне, которая занимается традиционными формами искусства, а также более авангардными направлениями, такими как боди-пейнтинг и перформанс.
Ли Бауэри. \ Фото: pinterest.ie.
10. Канье Уэст
Канье Уэст. \ Фото: hellomagazine.com.
Учитывая воспитание и образование Канье Уэста, неудивительно, что он проявляет большой интерес не только к музыке, но и к другим видам искусства. На самом деле, прежде чем он бросил колледж, чтобы сосредоточиться на музыке, он изучал живопись. После своего успеха на музыкальном поприще, Канье стал не только собирать работы современных художников, ссылаясь на них в своих альбомах, а и сотрудничал с ними в удивительно широком спектре творческих проектов. Поэтому музыкант никогда не скупится на то, чтобы приобрести ту или иную работу, отдавая за некоторые из них баснословные суммы.
Рисунки, нарисованные Канье Уэстом в семнадцать лет. \ Фото: google.com.
Пока некоторые знаменитости тратят на всякую ерунду баснословные суммы и скандалят с пронырливыми папарацци, другие на долгие годы остаются кумирами не только современной молодёжи, а и восходящих звёзд, которые так или иначе пытаются подражать тем, кто был на музыкальном Олимпе не один десяток лет. Впрочем, Майкл Джексон – не стал исключением, и даже после своего ухода король поп-сцены продолжает вдохновлять.
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