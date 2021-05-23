Как приготовить мясо или котлеты с хрустящей корочкой без панировочных сухарей, манки или муки

То, что при жарке котлет, а в некоторых случаях и для приготовления мяса требуется панировка, знают все хозяйки, даже начинающие. Точно так же они осведомлены и о продуктах, которые обычно для этого используются: чипсы, мука, овсяные хлопья, сухари, манка. Но можно пойти и другим путем. Тем более, что получается гораздо вкуснее и даже дешевле.
С такой панировкой любые котлеты или мясо получатся с золотистой и хрустящей корочкой / Фото: Pinterest
Этот вариант панировки делает котлеты более сочными, еще и с хрустящей корочкой, которая их покрывает. В целом получается удивительно вкусное блюдо, обладающее презентабельным видом.
Для панировки понадобится не мука и панировочные сухари, а кукурузная каша быстрого приготовления / Фото: dnevnik-pensionerki.ru
Для панировки берется абсолютно неожиданный продукт – кукурузная каша. Точнее, не каша в традиционном понимании этого слова, а смесь для приготовления быстрого завтрака. Для этой цели подходит самый дешевый вариант, который только можно найти на полках ближайшего супермаркета. Во-первых, это экономия бюджета, во-вторых, отменный результат.
Рыбные или мясные котлеты необходимо обвалять в панировке из кукурузной каши / Фото: legkovmeste.ru
Готовим, как обычно, по любимому рецепту мясо или котлеты, затем их остается только обвалять в кукурузной смеси и пожарить на сковороде.
Котлеты с такой панировкой получаются румяные и удивительно вкусные / Фото: happybones.ru
Процесс приготовления очень простой, а результат удивительный. Румяная аппетитная корочка так и просит, чтобы блюдо съели.
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