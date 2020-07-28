Плюсы и минусы кавказской овчарки

На всей планете будет просто невозможно отыскать собаку более впечатляющих параметров, нежели кавказская овчарка. Глядя на этого доброго пса, многие люди начинают задумываться над тем, чтобы поселить такое милое чудовище у себя на участке или даже в квартире. Однако, не стоит забывать о том, что всякая порода имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые следует учитывать внимательнейшим образом.











Очень часто кавказских овчарок обвиняют в злобности. На самом деле в отношении данной породы подобные обвинения не больше справедливы, чем в отношении любой другой. Запущенная, плохо воспитанная, не отработавшая курс со специалистом-кинологом собака всегда будет иметь проблемы с поведением в контексте жизни с вместе с человеком. Обратной стороной этого является то, что кавказская овчарка производит на многих людей исключительно положительное впечатление, вызывая тем самым «приступ умиления». Граждане при этом забывают, что «кавказцы», как и все остальные породы, были выращены человеком для конкретных целей.



Недостатки кавказкой овчарки

Достоинства кавказкой овчарки