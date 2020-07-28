Плюсы и минусы кавказской овчарки

На всей планете будет просто невозможно отыскать собаку более впечатляющих параметров, нежели кавказская овчарка. Глядя на этого доброго пса, многие люди начинают задумываться над тем, чтобы поселить такое милое чудовище у себя на участке или даже в квартире. Однако, не стоит забывать о том, что всякая порода имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые следует учитывать внимательнейшим образом.
Очень часто кавказских овчарок обвиняют в злобности. На самом деле в отношении данной породы подобные обвинения не больше справедливы, чем в отношении любой другой. Запущенная, плохо воспитанная, не отработавшая курс со специалистом-кинологом собака всегда будет иметь проблемы с поведением в контексте жизни с вместе с человеком. Обратной стороной этого является то, что кавказская овчарка производит на многих людей исключительно положительное впечатление, вызывая тем самым «приступ умиления». Граждане при этом забывают, что «кавказцы», как и все остальные породы, были выращены человеком для конкретных целей.
Недостатки кавказкой овчарки
Характер «кавказцев» не подходит для того, чтобы содержать их в квартире. Это чрезмерно ответственные собаки, которые нуждаются в открытом пространстве. Жить такая должна, как минимум, на дачном участке. Как и любой социальный зверь, овчарка будет пытаться стать лидером в коллективе, а потому ее следует обучить должны образом у спокойного, уравновешенного, но строгого кинолога. Нужно ли говорить, что это стоит немалых денег.
Без правильной дрессировки кавказские овчарки склонны к лени и лишнему упрямству. Но даже при этом они ревностно охраняют свою территорию, что без правильной дрессуры может отразиться и на хозяине – вынести что-то с участка, становится проблемой. В том числе для хозяина. Кавказская овчарка является брутальным сторожем, а не нянькой. Даже с хорошо дрессированной собакой нельзя оставлять наедине детей, которые имеют все шансы по неосторожности спровоцировать пса. Также собака оставляет огромное количество шерсти во время линьки.
Достоинства кавказкой овчарки
Главное достоинство кавказской овчарки – неприхотливость. Собака легко переносит перепады температуры и может выживать даже в самых суровых условиях. Воспитанный «кавказец» будет устойчив к стрессам. В 9.5 из 10 случаев нет лучше сторожа и охранника, чем эта овчарка. Порода также является исключительно самодостаточной. Психика кавказских овчарок почти не требует постоянного внимания человека к своему питомцу. Собака легко справляется с длительными расставаниями. При этом она всегда остается исключительно верной своей «стае» и смелой. «Кавказцы» без лишних раздумий вступают в бой с любым, даже превосходящим их по числу, противником и будут отчаянно защищать вверенную территорию и людей-хозяев.
Данная разновидность овчарки в целом характеризуется очень крепки здоровьем и неприхотливостью в еде. Каких-либо изысков в рационе собака не требует, что делает ее отличным выбором для тех, кто живет в сельской местности. Тем не менее, общие рекомендации по перечню запрещенных для собак продуктов, все еще нужно соблюдать.
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