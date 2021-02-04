Правда жизни: Москва бездомная

Москва, 1995 год на снимках культового немецкого фотографа Мирона Цовнира. В своих фото, равно как в фильмах и текстах, он исследует ту сторону жизни общества, которая находится вне кадра, там, куда не достает солнечный свет, в тени, в подвале, на периферии нашей повседневности.













































































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