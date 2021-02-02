Как «Запах женщины» спас Аль Пачино от депрессии, но едва не лишил зрения

25 апреля исполняется 80 лет выдающемуся голливудскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру Аль Пачино. Мировую известность в 1970-х гг. ему принесла криминальная драма «Крестный отец», но свой первый и единственный «Оскар» он получил намного позже, в 1992 г., как лучший актер в фильме «Запах женщины». Эта работа стала для него знаковой не только потому, что он получил за нее премию. Она ознаменовала начало нового этапа в его жизни, ведь до этого он почти 10 лет не снимался и пребывал в состоянии затяжной депрессии. Что привело Аль Пачино к этому рубежу, и что изменилось в его судьбе после этого – далее в обзоре.
Актер в детстве | Фото: trendy-u.com
Наверное, если бы Альфредо Джеймс Пачино не стал актером, он наверняка был бы одним из тех, о ком шла речь в «Крестном отце». Он родился и вырос в бедной семье эмигрантов из Италии, в неблагополучном квартале Нью-Йорка. Еще в подростковом возрасте он начал курить и употреблять алкоголь, часто становился зачинщиком драк, а свой первый велосипед он украл. К счастью, увлечение театром и кинематографом стало для него спасительным. Аль Пачино окончил актерскую студию Ли Страсберга и начал выступать на театральной сцене и сниматься в кино. Это был не последний случай, когда искусство становилось для него спасением.
Фото Аль Пачино, сделанное в отделении полиции после его задержания с оружием, оказавшимся театральным реквизитом | Фото: uznayvse.ru
До «Крестного отца» Аль Пачино был малоизвестным и не слишком успешным актером. На роль Майкла Корлеоне претендовали куда более серьезные соперники – Джек Николсон и Уоррен Битти, но когда Фрэнсис Форд Коппола впервые увидел в кадре лицо Аль Пачино, он решил, что никто лучше не сыграет эту роль. Продюсеры криминальной драмы сомневались в правильности этого выбора – они называли Аль Пачино «некрасивым и непрезентабельным коротышкой». Но режиссер настоял на своем. И он не ошибся – фильм имел феноменальный успех, а сам актер тут же превратился в звезду первой величины. Фрэнсис Коппола после премьеры заявил: «Аль – гений. Майкл Корлеоне – это только его заслуга».
Актер в молодости | Фото: 2aktera.ru
Педагог актера Ли Страсберг говорил, что Аль Пачино – актер не представления, а переживания, который не столько играет своих персонажей, сколько становится ими. Это действительно было так. Он признавался, что ему понадобилось несколько месяцев, чтобы перестать себя чувствовать Майклом Корлеоне и вжиться в другие образы. За роль в «Крестном отце» он был номинирован на «Оскар», но на церемонию не явился – ему показалось оскорбительным то, что он попал в категорию «Лучший актер второго плана», ведь его роль в фильме была ключевой. Да и сама премия в 1972 г. ему не досталась. Он становился номинантом еще несколько раз в 1970-х гг., но удача долгое время обходила его стороной.
Аль Пачино и его преподаватель актерского мастерства Ли Страсберг | Фото: uznayvse.ru
Аль Пачино был очень избирательным в выборе ролей, и от многих фильмов отказывался сам. В 1980-х гг. он надолго пропал с экранов. Как оказалось позже, в это время он переживал кризис и сильно пил. Его запои длились неделями, но остановиться тогда актер не мог. Он говорил: «При той славе и том внимании, которое мне оказывали, я начал думать, что многие вещи в моей жизни становятся мне неподвластны. Один из способов сопротивления этому я нашел в алкоголе».
Аль Пачино в фильме *Крестный отец*, 1972 | Фото: cosmo.ru
Избавиться от зависимости самостоятельно актер не сумел, ему пришлось пройти курс лечения в специализированной клинике. Там он излечился не только от пьянства, но и от курения (до этого он выкуривал по 2 пачки в день). Спасение Аль Пачино снова нашел в искусстве. В 1985 г. он снял фильм «Позор округи», где предстал таким, каким был в то время. Выпустить на экраны эту горькую исповедь он решился только в 1989 г., когда наконец нашел в себе силы вернуться в кино.
Режиссер Мартин Брест и Аль Пачино на съемках фильма *Запах женщины* | Фото: fishki.net
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: trendy-u.com, i.pinimg.com
Его возвращение оказалось триумфальным. В 1992 г. он сыграл главную роль в драме «Запах женщины», съемки в которой помогли ему окончательно распрощаться с депрессией и принесли долгожданное признание: он наконец получил «Оскар» как лучший актер. В работе над ролью слепого подполковника Фрэнка Слайда Аль Пачино проявил всю свою одержимость, присущую ему в отношении к профессии. В Голливуде ходили легенды о его трудоспособности. Он спал по 4 часа в сутки, все остальное время отдавая съемкам и репетициям, а усталость глушил с помощью кофе, который пил в таких количествах, что его прозвали Аль Капучино.
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: 24smi.org
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: vokrug.tv
Играя полицейских, он напрашивался в рейды к настоящим стражам порядка, изображая журналиста, устроился внештатным корреспондентом в одну из газет. А для того, чтобы правдиво изобразить слепого человека, сам едва не лишился зрения. Он ходил в школу для слепых, где учился у них ни на чем не фокусировать взгляд, смотреть «мимо» всех. И делал это так старательно, что однажды упал и повредил глаз. Актер рассказывал: «Перед выходом на площадку я тратил по полчаса, чтобы расфокусировать зрение. Так что падал я практически слепым, а потому просто забыл зажмуриться».
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Эпизод, которого не было в сценарии | Фото: adme.ru
Он подолгу оставался в образе и после того, как камеры выключались: ходил с тростью и не смотрел на людей, которые с ним разговаривали. Аль Пачино так вживался в роль, что и правда мало что видел перед собой. Эпизода, в котором он спотыкается на улице о мусорную корзину и падает, не было в сценарии – актер действительно не заметил препятствия перед собой и упал. Эту сцену решили оставить в фильме.
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net
На съемочной площадке его называли Дьяволом – но не за скверный характер, как в юности, а за невероятно талантливую игру. А Пачино на это отвечал: «Более лестного прозвища в моей жизни не было». Все, кто видел его в этом фильме, поражались тому, что актер снова словно не играл, а выворачивал наизнанку собственную судьбу, без боязни исповедуясь в собственных грехах – долгих годах пьянства.
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net
Его герой в этом фильме был одержим женщинами, и чтобы создать такой образ, в этом случае никакой дополнительной подготовки актеру не понадобилось. Он ни разу не был женат, но о его романах ходили легенды. Его подругами становились первые красавицы Голливуда, но ни одной из них не удалось задержаться рядом с ним надолго. Даже рождение детей не стало поводом для официального брака. 2 года назад в СМИ появились сообщения о том, что у актера появилась новая избранница, которая почти на 40 лет его моложе.
Джоди Фостер и Аль Пачино на церемонии вручения премии *Оскар* | Фото: fishki.net
Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: 2aktera.ru, trendy-u.com
В фильме «Запах женщины» его герой произносит такую реплику: «Знаешь, что поддерживало меня все эти годы? Мысль, что, может, однажды женщина обовьет меня своими руками и ногами… Я проснусь утром, и она будет со мной, и я буду чувствовать ее теплый запах… Но я отказался от этой мысли».
Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: comments.ua
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