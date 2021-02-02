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Как «Запах женщины» спас Аль Пачино от депрессии, но едва не лишил зрения


Как «Запах женщины» спас Аль Пачино от депрессии, но едва не лишил зрения

25 апреля исполняется 80 лет выдающемуся голливудскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру Аль Пачино. Мировую известность в 1970-х гг. ему принесла криминальная драма «Крестный отец», но свой первый и единственный «Оскар» он получил намного позже, в 1992 г., как лучший актер в фильме «Запах женщины». Эта работа стала для него знаковой не только потому, что он получил за нее премию. Она ознаменовала начало нового этапа в его жизни, ведь до этого он почти 10 лет не снимался и пребывал в состоянии затяжной депрессии. Что привело Аль Пачино к этому рубежу, и что изменилось в его судьбе после этого – далее в обзоре.

Актер в детстве | Фото: trendy-u.com

Актер в детстве | Фото: trendy-u.com

Наверное, если бы Альфредо Джеймс Пачино не стал актером, он наверняка был бы одним из тех, о ком шла речь в «Крестном отце». Он родился и вырос в бедной семье эмигрантов из Италии, в неблагополучном квартале Нью-Йорка. Еще в подростковом возрасте он начал курить и употреблять алкоголь, часто становился зачинщиком драк, а свой первый велосипед он украл. К счастью, увлечение театром и кинематографом стало для него спасительным. Аль Пачино окончил актерскую студию Ли Страсберга и начал выступать на театральной сцене и сниматься в кино. Это был не последний случай, когда искусство становилось для него спасением.

Фото Аль Пачино, сделанное в отделении полиции после его задержания с оружием, оказавшимся театральным реквизитом | Фото: uznayvse.ru

Фото Аль Пачино, сделанное в отделении полиции после его задержания с оружием, оказавшимся театральным реквизитом | Фото: uznayvse.ru

До «Крестного отца» Аль Пачино был малоизвестным и не слишком успешным актером. На роль Майкла Корлеоне претендовали куда более серьезные соперники – Джек Николсон и Уоррен Битти, но когда Фрэнсис Форд Коппола впервые увидел в кадре лицо Аль Пачино, он решил, что никто лучше не сыграет эту роль. Продюсеры криминальной драмы сомневались в правильности этого выбора – они называли Аль Пачино «некрасивым и непрезентабельным коротышкой». Но режиссер настоял на своем. И он не ошибся – фильм имел феноменальный успех, а сам актер тут же превратился в звезду первой величины. Фрэнсис Коппола после премьеры заявил: «Аль – гений. Майкл Корлеоне – это только его заслуга».
Актер в молодости | Фото: 2aktera.ru

Актер в молодости | Фото: 2aktera.ru

Педагог актера Ли Страсберг говорил, что Аль Пачино – актер не представления, а переживания, который не столько играет своих персонажей, сколько становится ими. Это действительно было так. Он признавался, что ему понадобилось несколько месяцев, чтобы перестать себя чувствовать Майклом Корлеоне и вжиться в другие образы. За роль в «Крестном отце» он был номинирован на «Оскар», но на церемонию не явился – ему показалось оскорбительным то, что он попал в категорию «Лучший актер второго плана», ведь его роль в фильме была ключевой. Да и сама премия в 1972 г. ему не досталась. Он становился номинантом еще несколько раз в 1970-х гг., но удача долгое время обходила его стороной.
Аль Пачино и его преподаватель актерского мастерства Ли Страсберг | Фото: uznayvse.ru

Аль Пачино и его преподаватель актерского мастерства Ли Страсберг | Фото: uznayvse.ru

Аль Пачино был очень избирательным в выборе ролей, и от многих фильмов отказывался сам. В 1980-х гг. он надолго пропал с экранов. Как оказалось позже, в это время он переживал кризис и сильно пил. Его запои длились неделями, но остановиться тогда актер не мог. Он говорил: «При той славе и том внимании, которое мне оказывали, я начал думать, что многие вещи в моей жизни становятся мне неподвластны. Один из способов сопротивления этому я нашел в алкоголе».
Аль Пачино в фильме *Крестный отец*, 1972 | Фото: cosmo.ru

Аль Пачино в фильме *Крестный отец*, 1972 | Фото: cosmo.ru

Избавиться от зависимости самостоятельно актер не сумел, ему пришлось пройти курс лечения в специализированной клинике. Там он излечился не только от пьянства, но и от курения (до этого он выкуривал по 2 пачки в день). Спасение Аль Пачино снова нашел в искусстве. В 1985 г. он снял фильм «Позор округи», где предстал таким, каким был в то время. Выпустить на экраны эту горькую исповедь он решился только в 1989 г., когда наконец нашел в себе силы вернуться в кино.
Режиссер Мартин Брест и Аль Пачино на съемках фильма *Запах женщины* | Фото: fishki.net

Режиссер Мартин Брест и Аль Пачино на съемках фильма *Запах женщины* | Фото: fishki.net

 
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: trendy-u.com, i.pinimg.com

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: trendy-u.com, i.pinimg.com

Его возвращение оказалось триумфальным. В 1992 г. он сыграл главную роль в драме «Запах женщины», съемки в которой помогли ему окончательно распрощаться с депрессией и принесли долгожданное признание: он наконец получил «Оскар» как лучший актер. В работе над ролью слепого подполковника Фрэнка Слайда Аль Пачино проявил всю свою одержимость, присущую ему в отношении к профессии. В Голливуде ходили легенды о его трудоспособности. Он спал по 4 часа в сутки, все остальное время отдавая съемкам и репетициям, а усталость глушил с помощью кофе, который пил в таких количествах, что его прозвали Аль Капучино.
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: 24smi.org

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: 24smi.org

 
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: vokrug.tv

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: vokrug.tv

Играя полицейских, он напрашивался в рейды к настоящим стражам порядка, изображая журналиста, устроился внештатным корреспондентом в одну из газет. А для того, чтобы правдиво изобразить слепого человека, сам едва не лишился зрения. Он ходил в школу для слепых, где учился у них ни на чем не фокусировать взгляд, смотреть «мимо» всех. И делал это так старательно, что однажды упал и повредил глаз. Актер рассказывал: «Перед выходом на площадку я тратил по полчаса, чтобы расфокусировать зрение. Так что падал я практически слепым, а потому просто забыл зажмуриться».
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

 
Эпизод, которого не было в сценарии | Фото: adme.ru

Эпизод, которого не было в сценарии | Фото: adme.ru

Он подолгу оставался в образе и после того, как камеры выключались: ходил с тростью и не смотрел на людей, которые с ним разговаривали. Аль Пачино так вживался в роль, что и правда мало что видел перед собой. Эпизода, в котором он спотыкается на улице о мусорную корзину и падает, не было в сценарии – актер действительно не заметил препятствия перед собой и упал. Эту сцену решили оставить в фильме.
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru

 
Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net

На съемочной площадке его называли Дьяволом – но не за скверный характер, как в юности, а за невероятно талантливую игру. А Пачино на это отвечал: «Более лестного прозвища в моей жизни не было». Все, кто видел его в этом фильме, поражались тому, что актер снова словно не играл, а выворачивал наизнанку собственную судьбу, без боязни исповедуясь в собственных грехах – долгих годах пьянства.
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru

 
Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net

Его герой в этом фильме был одержим женщинами, и чтобы создать такой образ, в этом случае никакой дополнительной подготовки актеру не понадобилось. Он ни разу не был женат, но о его романах ходили легенды. Его подругами становились первые красавицы Голливуда, но ни одной из них не удалось задержаться рядом с ним надолго. Даже рождение детей не стало поводом для официального брака. 2 года назад в СМИ появились сообщения о том, что у актера появилась новая избранница, которая почти на 40 лет его моложе.
Джоди Фостер и Аль Пачино на церемонии вручения премии *Оскар* | Фото: fishki.net

Джоди Фостер и Аль Пачино на церемонии вручения премии *Оскар* | Фото: fishki.net

 
Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: 2aktera.ru, trendy-u.com

Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: 2aktera.ru, trendy-u.com

В фильме «Запах женщины» его герой произносит такую реплику: «Знаешь, что поддерживало меня все эти годы? Мысль, что, может, однажды женщина обовьет меня своими руками и ногами… Я проснусь утром, и она будет со мной, и я буду чувствовать ее теплый запах… Но я отказался от этой мысли».
Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: comments.ua

Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: comments.ua

 

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Как «Запах женщины» спас Аль Пачино от депрессии, но едва не лишил зрения

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Как «Запах женщины» спас Аль Пачино от депрессии, но едва не лишил зренияПодписаться на мой Instagram
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