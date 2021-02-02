Как «Запах женщины» спас Аль Пачино от депрессии, но едва не лишил зрения

Актер в детстве | Фото: trendy-u.com

Фото Аль Пачино, сделанное в отделении полиции после его задержания с оружием, оказавшимся театральным реквизитом | Фото: uznayvse.ru

Актер в молодости | Фото: 2aktera.ru

Аль Пачино и его преподаватель актерского мастерства Ли Страсберг | Фото: uznayvse.ru

Аль Пачино в фильме *Крестный отец*, 1972 | Фото: cosmo.ru

Режиссер Мартин Брест и Аль Пачино на съемках фильма *Запах женщины* | Фото: fishki.net

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: trendy-u.com, i.pinimg.com

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: 24smi.org

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: vokrug.tv

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Эпизод, которого не было в сценарии | Фото: adme.ru

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru

Аль Пачино в фильме *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: smartfacts.ru

Кадр из фильма *Запах женщины*, 1992 | Фото: fishki.net

Джоди Фостер и Аль Пачино на церемонии вручения премии *Оскар* | Фото: fishki.net

Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: 2aktera.ru, trendy-u.com

Знаменитый голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Аль Пачино | Фото: comments . ua