15 фактов о дагомейских амазонках — самых жестоких женщинах-воинах в истории

Из дочерей — в солдаты, от домашних хлопот — к оружию. Единственное задокументированное женское воинское подразделение в современной военной истории. Обитали эти женщины к югу от Сахары. Они сумели заставить своих колонизаторов дрожать от страха.



Рассказываем историю удивительных дагомейских амазонок.



1. Впрочем, это люди окрестили их дагомейскими амазонками, сами же они называли себя «N’Nonmiton», что буквально означает «наши матери». Они защищали своего короля в самых кровавых сражениях и считались элитным подразделением Королевства Дагомея, сегодня эти территории принадлежат Республике Бенин. Амазонки принимали присягу девственницами и считались неприкасаемыми. Их визитной карточкой было обезглавливание с быстротою молнии.







2. Эти воины отнюдь не мифические персонажи. Последняя дагомейская амазонка ушла из жизни в возрасте ста лет в 1979 году, эта женщина по имени Нави коротала свой век в далёкой деревушке. В лучшие времена амазонки составляли почти треть дагомейской армии, по европейским меркам в храбрости и эффективности в бою они превосходили мужчин.







3. История амазонок уходит своими корнями в XVII столетие. Есть предположения, что изначально амазонки были охотницами на слонов и очень впечатлили короля своей ловкостью в этом деле, пока их мужья сражались с вражескими племенами. Другая теория гласит, что женщины были единственными, кто допускался в королевский дворец после наступления темноты.







4. Таким образом, совершенно естественно, что именно они стали телохранителями короля. Как бы то ни было, только самые сильные, здоровые и смелые женщины избирались для тщательной подготовки, которая превращала их в машины для убийства, наводящие ужас на всю Африку на протяжении более двух столетий.

5. Их вооружали голландскими мушкетами и мачете и к началу XIX века амазонки стали ещё более воинственными и яростно преданными королю. Девочек, начиная с 8 лет , набирали в группы и выдавали им оружие. Некоторые женщины приходили в подразделение добровольно, других же отправляли туда мужья, жалуясь на их неуправляемость.6. Прежде всего их учили быть сильными, быстрыми, безжалостными и способными выдерживать нестерпимую боль. Упражнения, чем-то напоминавшие гимнастику , включали в себя прыжки через стены, увитые колючими побегами акации. Также женщин отправляли на так называемые «Голодные игры», они проводили по 10 дней в джунглях, имея при себе только мачете. После таких тренировок они становились фанатичными бойцами. Чтобы доказать, чего стоят, они должны были стать в два раза выносливее мужчин. Дагомейские амазонки стояли в бою до последнего, если от короля не поступал приказ отступать, и дрались не на жизнь, а на смерть, они никогда не сдавались.7. Этим женщинам было запрещено выходить замуж или иметь детей, пока они служили. Считалось, что они замужем за королём. Но при этом все они хранили обет целомудрия , приобретая полусвященный статус, как элитные воины. Даже король не решался нарушить их обет целомудрия, а если ты не король, то прикосновение к амазонке каралось смертью.8. Весной 1863 года в Дагомею прибыл британский исследователь Ричард Бартон с миссией Британского Правительства установить мир с народом Дагомеи. Дагомейцы были воинствующей нацией и принимали активное участие в работорговле, это играло им на руку, позволяя захватывать и продавать своих врагов. Дагомейские амазонки просто поразили Бартона. По его словам, их мускулатура была так разработана, что узнать в них женщин можно было только по груди.9. Женщин учили навыкам выживания, дисциплины и беспощадности. Тренировки жестокости были ключевыми для попадания в солдаты короля. Церемония набора солдат включала в себя проверку, достаточно ли безжалостны потенциальные воины , чтобы сбросить пленного со смертельной высоты.10. Французская делегация, посещавшая Дагомею в 1880 году, наблюдала амазонку шестнадцати лет во время тренировки. В их записях говорится, что она трижды выбрасывала мачете, прежде чем голова пленника слетела с плеч. Она отёрла кровь со своего оружия и проглотила её под одобрительные возгласы наблюдавших за ней амазонок. Для них было традицией приносить домой голову и гениталии врага.11. Несмотря на жестокие тренировки, женщины терпели. Для многих это было шансом избежать тяжёлого домашнего труда. Служение амазонками позволяло женщинам подниматься до уровня командиров, иметь власть и играть не последние роли в Большом Собрании, обсуждавшем политику королевства. Они даже могли разбогатеть и оставаться одинокими и независимыми. Жили они, конечно, при короле, но имели всё, что ни пожелают, даже табак и алкоголь . У них были слуги.12. Стэнли Альперн, автор единственного полного исследования жизни амазонок на английском языке, писал: «Когда амазонки выходили из дворца, об этом оповещала рабыня с колокольчиком. Звон колокольчика давал понять мужчинам, что нужно уйти с дороги, отойти на некоторое расстояние и смотреть в другую сторону».13. Даже после усиления колониальной экспансии Франции в Африке в 1890-х дагомейские амазонки продолжали внушать страх. Солдат французской армии, затащивших кого-нибудь из амазонок в постель, часто находили по утрам с перерезанными глотками. Во времена франко-дагомейских войн многие французские солдаты колебались прежде, чем убить женщину. Такая недооценка врага приводила к множественным потерям во французской армии, подразделения амазонок целенаправленно атаковали французских офицеров.14. К концу второй франко-дагомейской войны французы всё-таки взяли верх, но только после прихода Иностранного Легиона, вооружённого автоматами. Последние силы короля были вынуждены капитулировать, почти все амазонки погибли в жестоких битвах этой войны. Позже легионеры писали о невероятной храбрости и дерзости амазонок.15. В 2015 году французская уличная художница развернула кампанию, чтобы отдать должное непримиримым женщинам-бойцам XIX-го века. Работая в Сенегале, на юге Дакара, она переносила изображения лиц этих воинственных женщин со старинных фотографий, обнаруженных в местных архивах, на стены домов.16. Поскольку амазонки считались самыми грозными женщинами на земле, они оказали огромное влияние на отношение к женщине в Африканских странах и за их пределами . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)